Κίνα:-Πρωτοβουλίες-για-την-ενίσχυση-των-εισαγωγών,-υπόσχεται-«win-win-συνεργασία»

Η Κίνα ανακοίνωσε την Τρίτη μια πρωτοβουλία για την αύξηση των εισαγωγών, προωθώντας τον εαυτό της ως μια τεράστια ευκαιρία αγοράς, ακόμη και καθώς τα εμπορικά της πλεονάσματα με άλλες χώρες διογκώνονται εν μέσω τριβών με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ενώ η προσφορά μεταποιημένων αγαθών από την Κίνα στον κόσμο αυξάνεται, η συμβολή της στην παγκόσμια ζήτηση είναι πολύ λιγότερο σημαντική, καθώς οι εισαγωγές αυξάνονται ελάχιστα, σύμφωνα με τους οικονομολόγους, μια δυναμική που τροφοδοτεί τις εμπορικές εντάσεις στο εξωτερικό και τις αποπληθωριστικές πιέσεις στην εγχώρια αγορά.

Ο υπουργός Εμπορίου Γουάνγκ Γουεντάο δήλωσε ότι το πρόγραμμα «Μεγάλη Αγορά για όλους: Εξαγωγές για την Κίνα» θα περιλαμβάνει 10 μεγάλες εκδηλώσεις με πέντε έως έξι χώρες ετησίως, με στόχο να καταστήσει την Κίνα «τον καλύτερο προορισμό εξαγωγών» και να «ανοίξει μια win-win συνεργασία».

Ο Γουάνγκ ανακοίνωσε τις εκδηλώσεις σε τελετή στην οποία παρευρέθηκε ο πρωθυπουργός Λι Τσιάνγκ στη Σαγκάη την παραμονή της Διεθνούς Έκθεσης Εισαγωγών της Κίνας (CIIE), η οποία θα πραγματοποιηθεί από τις 5 έως τις 10 Νοεμβρίου στο οικονομικό κέντρο της χώρας, τη Σαγκάη.

Το CIIE ιδρύθηκε από τον Κινέζο Πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ το 2018 για να προωθήσει τα διαπιστευτήρια ελεύθερου εμπορίου της Κίνας και να αντιμετωπίσει την κριτική για το εμπορικό της πλεόνασμα με πολλές χώρες.

Η εκδήλωση έχει επικριθεί στο παρελθόν από φορείς όπως το Ευρωπαϊκό Εμπορικό Επιμελητήριο, το οποίο το 2023 δήλωσε ότι ήταν περισσότερο μια «πολιτική βιτρίνα» παρά μια επιχειρηματική δραστηριότητα και ότι τα εμπορικά πλεονάσματα της Κίνας με χώρες όπως η Ευρώπη, στην πραγματικότητα, συνεχίζουν να αυξάνονται.

Εμπορικό πλεόνασμα

Το εμπορικό πλεόνασμα της Κίνας φέτος αναμένεται να ξεπεράσει το ρεκόρ του 2024, περίπου 1 τρισεκατομμυρίου δολαρίων, καθώς οι εξαγωγείς αντιστάθμισαν την πτώση των πωλήσεων στις ΗΠΑ λόγω των υψηλότερων δασμών των ΗΠΑ πουλώντας περισσότερα στον υπόλοιπο κόσμο – συχνά με ζημία στην επιδίωξη μεριδίου αγοράς.

Τον Σεπτέμβριο, οι εξαγωγές προς τις ΗΠΑ μειώθηκαν κατά 27% σε ετήσια βάση, ενώ οι αποστολές με προορισμό την Ευρωπαϊκή Ένωση, τη Νοτιοανατολική Ασία και την Αφρική αυξήθηκαν κατά 14%, 15,6% και 56,4% αντίστοιχα.

- Reuters