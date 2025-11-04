Κατατίθεται-σήμερα-το-action-plan-2-για-τον-μετασχηματισμό-του-ΟΠΕΚΕΠΕ:-Πρώτο-βήμα-για-να-ξεκλειδώσουν-οι-πληρωμές-Νοεμβρίου

Στις 18.00 το απόγευμα αναμένεται, εκτός απροόπτου, να κατατεθεί στην Γενική Διεύθυνση Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (DG AGRI) το action plan 2, που αποτελεί προϋπόθεση για τον μετασχηματισμό του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Η αξιολόγηση από την DG Agri αναμένεται μέσα σε διάστημα δέκα ημερών και στο βαθμό που είναι θετική θα μπορέσουν να «ξεκλειδώσουν» πληρωμές αγροτικών ενισχύσεων μέσα στο Νοέμβριο.

Επιδίωξη του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης σύμφωνα και με όσα ανέφερε ο αρμόδιος υπουργός Κώστας Τσιάρας στο πλαίσιο της εξεταστικής απαντώντας σε ερώτηση της εισηγήτριας του ΠΑΣΟΚ, Μιλένας Αποστολάκη, για το πότε ακριβώς θα γίνουν οι πληρωμές των αγροτών απάντησε ότι «Εφόσον εγκριθεί η πρόταση του Action plan 2, κάτι που δεν θα γίνει απόψε, αλλά μετά από 3, 4, 5 μέρες, ο σχεδιασμός του ΟΠΕΚΕΠΕ είναι να πληρώσει μέχρι τέλος του μήνα τη βασική μίσθωση, που είναι 500 με 600 εκατ. ευρώ και αν είναι δυνατόν να πληρώσουμε και την στήριξη από το Μέτρο 23 που είναι άλλα 178 εκατ. ευρώ».

Οι αλλαγές

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γνωστοποιηθεί τα ακριβή σημεία που εστιάζει το action plan 2 ωστόσο το γενικό πλαίσιο περιλαμβάνει αλλαγές στη διαδικασία υποβολής δηλώσεων Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου (ΟΣΔΕ), αναβάθμιση των γεωχωρικών δεδομένων που χρησιμοποιούνται, νέο σύστημα για την καταγραφή και παρακολούθηση των ζωικών μονάδων, κυρίως αιγοπροβάτων.

Οι αλλαγές στοχεύουν στη βελτίωση της διαφάνειας και την ευθυγράμμιση του συστήματος με τα ευρωπαϊκά πρότυπα.

Όπως επισήμανε ο Υπουργός «Υπάρχουν συστάσεις από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με δύο επιστολές, ότι εάν δεν υιοθετηθούν συγκεκριμένοι έλεγχοι πριν από κάθε πληρωμή, θα βρεθούν σε διακινδύνευση οι ευρωπαϊκοί πόροι. Και αντιλαμβάνεστε ότι, κανείς από μας δεν μπορεί να φανταστεί ότι ο ελληνικός πρωτογενής τομέας θα μπορούσε να είχε μέλλον, να επιβιώσει, χωρίς την ροή των ευρωπαϊκών πόρων. Αυτό είναι το μείζον ζήτημα».