Κ. Τσιάρας στην Εξεταστική Επιτροπή: Νέο πλαίσιο λειτουργίας στον ΟΠΕΚΕΠΕ – Απόλυτη συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία

Τη δέσμευση της κυβέρνησης να θωρακίσει τον ΟΠΕΚΕΠΕ με ένα απολύτως ενισχυμένο πλαίσιο διαφάνειας, ελέγχου και λογοδοσίας, ώστε να διασφαλιστεί κάθε ευρώ των ευρωπαϊκών πόρων που κατευθύνονται στους Έλληνες αγρότες, ανέδειξε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστας Τσιάρας, κατά την ακρόασή του στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής.

Σύμφωνα με πηγές της ΝΔ ο κ. Τσιάρας υπογράμμισε ότι μέσα σε λίγες ημέρες από την ανάληψη των καθηκόντων του μετέβη στις Βρυξέλλες, όπου είχε συνάντηση με τον τότε Επίτροπο Γεωργίας. Εκεί, τέθηκαν δύο κρίσιμα ζητήματα: η λειτουργία του ΟΠΕΚΕΠΕ και τα διαχειριστικά σχέδια βόσκησης. Από εκεί ξεκίνησε ένας συνεχής κύκλος επαφών με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα στελέχη του Οργανισμού, προκειμένου να υπάρξει πλήρης εικόνα των προβλημάτων.

54 σημεία συμμόρφωσης και συνεχής επιτήρηση

Η βασική διαπίστωση, όπως ανέφερε, ήταν ότι ο ΟΠΕΚΕΠΕ αντιμετώπιζε σοβαρές ελλείψεις σε στελέχωση και ψηφιακή υποδομή. Σε συνεργασία με την Κομισιόν, διαμορφώθηκε ένα Σχέδιο Δράσης (Action Plan), το οποίο από 45 αρχικά σημεία επεκτάθηκε σε 54 σημεία συμμόρφωσης, προκειμένου να διασφαλιστεί η ευρωπαϊκή πιστοποίηση του Οργανισμού.

Ο ΟΠΕΚΕΠΕ τέθηκε υπό συνεχή επιτήρηση από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, ώστε να παρακολουθείται βήμα προς βήμα η υλοποίηση των δεσμεύσεων προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. «Στόχος μας ήταν να μη διακινδυνεύσει ούτε ένα ευρώ από τους ευρωπαϊκούς πόρους που ανήκουν στους Έλληνες αγρότες», σημείωσε ο Υπουργός.

Ο κ. Τσιάρας έκανε ειδική αναφορά στις συναντήσεις του με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, υπογραμμίζοντας ότι έθεσε τον εαυτό του και το Υπουργείο πλήρως στη διάθεσή της, ώστε να διερευνηθούν με απόλυτη διαφάνεια όλα τα ζητήματα που τέθηκαν υπό εξέταση. «Η συνεργασία αυτή σηματοδοτεί το τέλος μιας εποχής καχυποψίας και την αρχή μιας νέας σχέσης εμπιστοσύνης με τους ευρωπαϊκούς θεσμούς», τόνισε χαρακτηριστικά.

Ενδελεχείς έλεγχοι και αποτροπή καταχρήσεων

Όπως ανέφερε, όλες οι καταγγελίες που έφτασαν στο Υπουργείο διαβιβάστηκαν στη Δικαιοσύνη, ενώ παράλληλα δόθηκε εντολή να πραγματοποιούνται ενδελεχείς έλεγχοι πριν από κάθε πληρωμή.

Ενδεικτικά, στους ελέγχους για τα οικολογικά σχήματα αποκαλύφθηκε μεγάλος αριθμός δικαιούχων με πλαστά ή παραποιημένα πιστοποιητικά, ενώ, όταν διαπιστώθηκαν υπερβολικοί αριθμοί στις ενισχύσεις για βιολογικές καλλιέργειες, αποφασίστηκε άμεση αναστολή πληρωμών.

Ο Υπουργός παραδέχθηκε ότι ο ΟΠΕΚΕΠΕ υπήρξε διαχρονικά «προβληματικός οργανισμός», καθώς κουβαλούσε όλες τις παθογένειες της ελληνικής διοίκησης: απουσία κτηματολογίου, ελλιπείς βοσκοτοπικούς χάρτες, ασαφή πλαίσια αρμοδιοτήτων και περιορισμένα εργαλεία ελέγχου.

Σήμερα, όπως είπε, ο Οργανισμός βρίσκεται σε τροχιά θεσμικής ανασυγκρότησης. Το Υπουργείο έχει ανακτήσει την αρμοδιότητα για τους βοσκοτοπικούς χάρτες, ενώ αναμένεται η υπογραφή προγραμματικής σύμβασης με την Κοινωνία της Πληροφορίας για την ολοκλήρωση ενός έργου που εκκρεμεί επί σειρά ετών.

Κλείνοντας, ο κ. Τσιάρας τόνισε ότι η νέα πολιτική ηγεσία επέλεξε να φέρει διαφάνεια, λογοδοσία και αποκατάσταση εμπιστοσύνης με τους έντιμους αγρότες, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα τη συνέχεια της ροής ευρωπαϊκών πόρων προς την ελληνική ύπαιθρο.