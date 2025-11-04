Μπρατάκος:-Το-ΕΒΕΑ-στηρίζει-τη-διεύρυνση-των-ελληνομεξικανικών-επιχειρηματικών-δεσμών

Ενίσχυση διμερών οικονομικών σχέσεων Ελλάδας–Μεξικού και διερεύνηση νέων πεδίων επιχειρηματικής συνεργασίας.

Με τον Πρέσβη του Μεξικού στην Ελλάδα, κ. Alejandro García Moreno, συναντήθηκε ο Πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών, κ. Γιάννης Μπρατάκος στο πλαίσιο της ενίσχυσης των διμερών οικονομικών σχέσεων Ελλάδας–Μεξικού και της διερεύνησης νέων πεδίων επιχειρηματικής συνεργασίας, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, συζητήθηκαν οι προοπτικές περαιτέρω σύσφιξης των σχέσεων των δύο χωρών στους τομείς της ενέργειας και των ανανεώσιμων πηγών, της τεχνολογίας και της καινοτομίας, της φαρμακοβιομηχανίας, της ναυτιλίας, καθώς και της αγροδιατροφής. Ειδική αναφορά έγινε στις ευκαιρίες που δημιουργεί η επικείμενη επικύρωση της νέας εμπορικής συμφωνίας Ε.Ε.–Μεξικού, η οποία αναμένεται να μηδενίσει τους δασμούς για πληθώρα ευρωπαϊκών προϊόντων, ενισχύοντας την πρόσβαση ελληνικών επιχειρήσεων στη μεξικανική αγορά.

Ο κ. Μπρατάκος υπογράμμισε ότι το ΕΒΕΑ προωθεί ενεργά τη διεθνοποίηση της ελληνικής επιχειρηματικότητας και την ανάπτυξη συνεργασιών με δυναμικές αγορές, επισημαίνοντας πως «η Λατινική Αμερική αποτελεί περιοχή με σημαντικές προοπτικές για τις ελληνικές επιχειρήσεις. To Μεξικό, ως η δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία της περιοχής, μπορεί να λειτουργήσει ως πύλη για την ευρύτερη αγορά της Αμερικής».

Από την πλευρά του, ο Πρέσβης κ. García Moreno παρουσίασε τις πρόσφατες οικονομικές εξελίξεις και τις μεταρρυθμίσεις που καθιστούν το Μεξικό ελκυστικό προορισμό για επενδύσεις και εμπορικές συνεργασίες, αναφερόμενος στη σταθερή οικονομική ανάπτυξη, στην αναβάθμιση των υποδομών και στις ευκαιρίες που προσφέρει η συμφωνία ελεύθερου εμπορίου USMCA (Μεξικό–ΗΠΑ–Καναδάς). Παράλληλα, τόνισε τη σημασία της επικείμενης διοργάνωσης ενημερωτικής ημερίδας στο ΕΒΕΑ, με τίτλο «Discover Mexico», η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 9 Δεκεμβρίου 2025 και θα έχει στόχο την ενημέρωση των ελληνικών επιχειρήσεων για τις δυνατότητες δραστηριοποίησης στη μεξικανική αγορά.

Στο πλαίσιο της συνάντησης έγινε επίσης αναφορά σε επιτυχημένα παραδείγματα ελληνικών επιχειρήσεων που έχουν ήδη παρουσία στο Μεξικό, καθώς και σε περιπτώσεις μεξικανικών εταιρειών που ενδιαφέρονται να εισέλθουν στην ελληνική αγορά, με έμφαση στους κλάδους της κυκλικής οικονομίας, της βιομηχανικής παραγωγής και των εξαγωγών υψηλής προστιθέμενης αξίας.

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά ο Πρόεδρος του ΕΒΕΑ, κ. Γιάννης Μπρατάκος: «Το Μεξικό αποτελεί μια ώριμη και ανοιχτή οικονομία με αξιοσημείωτη δυναμική σε βιομηχανία, ενέργεια, καινοτομία και υποδομές. Για την Ελλάδα, η ενίσχυση των δεσμών με μια χώρα που λειτουργεί ως εμπορικός κόμβος για ολόκληρη την αμερικανική ήπειρο είναι βήμα ουσίας.

Στο ΕΒΕΑ πιστεύουμε ότι οι σχέσεις μας με το Μεξικό μπορούν να εξελιχθούν σε μια σταθερή εταιρική σχέση, με κοινές επενδύσεις, ανταλλαγή τεχνογνωσίας και παρουσία ελληνικών επιχειρήσεων σε έργα μεγάλης κλίμακας. Η συνεργασία αυτή δεν περιορίζεται στο εμπόριο· είναι ένα παράδειγμα του πώς η εξωστρέφεια και η στρατηγική δικτύωση μπορούν να μετατραπούν σε πραγματική αναπτυξιακή ευκαιρία για τη χώρα μας».