Νορβηγία: Το κρατικό επενδυτικό ταμείο θα ψηφίσει κατά του πακέτου αμοιβής του Μασκ ύψους 1 τρισ. δολ.

Το κρατικό επενδυτικό ταμείο της Νορβηγίας, το μεγαλύτερο του κόσμου, ανακοίνωσε την Τρίτη ότι θα ψηφίσει κατά της έγκρισης του προτεινόμενου πακέτου αποζημίωσης του διευθύνοντα συμβούλου της Tesla Έλον Μασκ, το οποίο περιέχει μετοχές αξίας 1 τρισεκατομμυρίου δολαρίων, κατά την ετήσια γενική συνέλευση των μετόχων αυτή την εβδομάδα.

Οι επενδυτές στην εταιρεία κατασκευής ηλεκτρικών αυτοκινήτων θα αποφασίσουν στις 6 Νοεμβρίου αν θα εγκρίνουν το πακέτο, το οποίο είναι πιθανόν η μεγαλύτερη συμφωνία αποζημίωσης διευθύνοντα συμβούλου που έχει υπάρξει ποτέ, την οποία οι επικριτές έχουν χαρακτηρίσει υπερβολική.

Tesla: Στα «πρόθυρα» να χάσει τον Μασκ εάν απορριφθεί το πακέτο αποδοχών ύψους 1 τρισ. δολαρίων

Το διοικητικό συμβούλιο της Tesla ασκεί πίεση στους μετόχους να εγκρίνουν το σχέδιο, με την πρόεδρό του Ρόμπιν Ντένχολμ να προειδοποιεί την περασμένη εβδομάδα ότι ο Μασκ μπορεί να φύγει από την εταιρεία, αν η συμφωνία απορριφθεί, όπως αναφέρει το Reuters.

Ενώ με το πακέτο θα μπορούσε να δώσει στον Μασκ μετοχές αξίας 1 τρισεκατομμυρίου δολαρίων σε διάστημα 10 ετών, το κόστος αυτών των μετοχών τη στιγμή που θα δοθούν θα αφαιρεθεί, με αποτέλεσμα η αξία του πακέτου να είναι ελαφρώς χαμηλότερη, έως 878 δισ. δολ.

«Ενώ αναγνωρίζουμε τη σημαντική αξία που δημιουργήθηκε υπό τον κ. Μασκ σε ρόλο οραματιστή, ανησυχούμε για το συνολικό μέγεθος του πακέτου στο πλαίσιο των απόψεών μας για την αποζημίωση των στελεχών», ανέφερε στην ιστοσελίδα της η Norges Bank Investment Management.

Το νορβηγικό fund το οποίο διαχειρίζεται 2,1 τρισ. δολ. και είναι ο έβδομος μεγαλύτερος ιδιοκτήτης της Tesla κατέχοντας το 1,12% των μετοχών της αξίας 17 δισ. δολ., είχε ψηφίσει «όχι» και στο προηγούμενο σχέδιο αποζημίωσης του Μασκ, το οποίο ήταν αρχικά αξίας 56 δισ. δολ., προκαλώντας την αντίδραση του CEO, ο οποίος δεν αποδέχθηκε πρόσκλησή του σε μια διάσκεψη στο Όσλο.

Διάφορες ομάδες προσπάθησαν και απέτυχαν να μπλοκάρουν πληρωμές ρεκόρ στον Musk, συμπεριλαμβανομένου ενός σχεδίου αποδοχών 56 δισ. δολ. για το 2018 που οι επενδυτές επανέγκριναν πέρυσι, αν και εξακολουθούν να υπάρχουν νομικές προκλήσεις.

Η Tesla τονίζει πως ο διευθύνων σύμβουλός της δεν θα κερδίσει «τίποτα» αν η αγοραία αξία της εταιρείας δεν αυξηθεί σημαντικά και ότι η μέγιστη αμοιβή θα καταβληθεί μόνο αν ο όμιλος επιτύχει αρκετά ορόσημα, κυρίως σχεδόν εξαπλάσια αγοραία αξία 8,5 τρισεκατομμυρίων δολαρίων.

Εντούτοις ο Μασκ μπορεί και πάλι να αποκομίσει δεκάδες δισεκατομμύρια δολάρια χωρίς να επιτύχει πολλούς απ’ αυτούς τους στόχους, επισημαίνουν ειδικοί.