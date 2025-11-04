Ξεκίνησε-άφραγκος,-μεταπωλώντας-ένα-κινητό.-Σήμερα-βγάζει-εκατομμύρια-μεταπωλώντας-ρούχα

Το 2008, εν μέσω της παγκόσμιας ύφεσης, ο Ρικ Σένκο ήταν άφραγκος, άνεργος και πατέρας ενός 5χρονου αγοριού. Ένα σπασμένο κινητό τηλέφωνο και μια αγγελία στο Craigslist άλλαξαν τη ζωή του.

Σήμερα, στα 41 του, ο Σένκο έχει μετατρέψει τη μικρή του ιδέα σε μια αυτοκρατορία μεταπώλησης ρούχων, με ετήσια έσοδα 6,5 εκατ. δολαρίων. Και αφηγείται την ιστορία του στο CNBC Make It.

Από το μηδέν στο πρώτο «flip»

Όταν έμεινε χωρίς δουλειά, ο Σένκο προσπαθούσε απλώς να επιβιώσει. Έψαχνε ένα φθηνό τηλέφωνο στο eBay, είδε ένα στα 75 δολάρια, κι έπειτα εντόπισε το ίδιο μοντέλο στο Craigslist για 35. Το αγόρασε, το μεταπώλησε στο eBay και διπλασίασε τα χρήματά του.

«Ήταν σαν να ανακάλυψα ένα “σφάλμα στο Matrix”», θυμάται. Από εκείνη τη στιγμή άρχισε να “ξεψαχνίζει” κάθε αγορά, κάθε παζάρι, κάθε μεταχειρισμένο προϊόν — από κινητά και κονσόλες μέχρι ρούχα. Δούλευε 20 ώρες την ημέρα, μελετώντας brands και καταναλωτικές τάσεις.

Από τα gadgets στα ρούχα

Αρχικά ασχολήθηκε με ηλεκτρονικά είδη — οτιδήποτε μπορούσε να πουλήσει γρήγορα με μικρό κέρδος. Όμως σύντομα κατάλαβε ότι η αγορά του μεταχειρισμένου ρούχου είχε μικρότερο ρίσκο και μεγαλύτερα περιθώρια κέρδους. «Ένα μπλουζάκι δεν πρόκειται να χαλάσει στο ταχυδρομείο», λέει.

Εκεί που οι περισσότεροι έβλεπαν στοίβες άχρηστων ρούχων, εκείνος έβλεπε θησαυρούς: μπλούζες Ralph Lauren, vintage Levi’s, κομμάτια που άξιζαν πολλαπλάσια απ’ ό,τι ένα παλιό iPhone.

Ξεκίνησε να σηκώνεται πριν ξημερώσει, ψάχνοντας σε παζάρια, καταστήματα second-hand, αγορές και γκαράζ. Μελετούσε, φωτογράφιζε, ανέβαζε, πουλούσε.

Από το eBay στο χονδρεμπόριο

Μέχρι το 2017, ο Σένκο είχε φτάσει να πουλά μισό εκατομμύριο δολάρια ετησίως στο eBay. Το 2023, οι πωλήσεις του ξεπέρασαν τα 2,5 εκατ. δολάρια, καθιστώντας τον έναν από τους κορυφαίους μεταπωλητές στην πλατφόρμα.

Αλλά εκείνος ήθελε κάτι μεγαλύτερο. Έτσι δημιούργησε την Technsports, μια εταιρεία χονδρικής που αγοράζει ρούχα σε μεγάλες παρτίδες και τα μεταπωλεί σε άλλους επαγγελματίες resellers. Η νέα του επιχείρηση φτάνει να πουλά έως και 5.000 κομμάτια την ημέρα, με περιθώριο κέρδους περίπου 50% ανά προϊόν.

Το 2024, τα έσοδά της ξεπέρασαν τα 6,5 εκατ. δολάρια.

«Δεν χρειάζεσαι πολλά λεφτά για να ξεκινήσεις»

Παρά την επιτυχία του, ο Σένκο δεν ξεχνά από πού ξεκίνησε.

«Δεν χρειάζεσαι πολλά λεφτά για να ξεκινήσεις», λέει. «Δεν χρειάζεσαι καν πολλή γνώση. Χρειάζεται απλώς να ξεκινήσεις.»

Η δική του διαδρομή —από άνεργος πατέρας 18 ετών σε αυτοδημιούργητο επιχειρηματία— έγινε έμπνευση για εκατοντάδες resellers.

«Δεν έχω πάρει ρεπό σχεδόν 20 χρόνια», παραδέχεται. «Ήταν τρομερή δουλειά, δέσμευση και θυσία. Αλλά είμαι ευγνώμων.»

Το 2023, ο Σένκο και η σύζυγός του (που γνώρισε όταν δούλευε για λίγο στη Circuit City) αποφάσισαν να ταξιδέψουν στις ΗΠΑ, τηρώντας μια υπόσχεση που είχαν δώσει όταν ο γιος του τελείωσε το σχολείο: «Να πάρουμε μια 50ετή άδεια».

Πέρασαν από Νέα Υόρκη, Καλιφόρνια, Λας Βέγκας, αλλά κάπου εκεί οι διακοπές τελείωσαν. Ο διακόπτης στο μυαλό του επιχειρηματία δεν γύρισε ποτέ στο off. «Ξυπνάω κάθε μέρα και συνεχίζω. Όταν έχεις μάθει να παίρνεις 5 δολάρια, να τα βάζεις στο eBay και να τα κάνεις 25, πώς να σταματήσεις;» λέει γελώντας.

«Δούλεψα πολύ, ναι. Αλλά ήθελα να γίνω ο καλύτερος».