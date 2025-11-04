Ομόλογα: Οριακή άνοδος στις αποδόσεις του ευρώ – Μετριάστηκαν οι ανησυχίες

Ανοδικά κινήθηκαν ενδοσυνεδριακά χθες οι ομολογιακές αποδόσεις του ευρώ, καθώς αποκλιμακώθηκε η εμπορική ένταση ΗΠΑ – Κίνας και μετριάστηκαν οι ανησυχίες για τις περιφερειακές τράπεζες των ΗΠΑ, με αποτέλεσμα να περιοριστεί η φυγή των επενδυτών προς ασφαλές ενεργητικό.

Η ξαφνική δε, υποβάθμιση της πιστοληπτικής αξιολόγησης της Γαλλίας από την S&P το βράδυ της Παρασκευής δεν επηρέασε σημαντικά τα γαλλικά κρατικά ομόλογα.

Η απόδοση των γερμανικών 10ετών σημείωσε πτώση για τέταρτη διαδοχική εβδομάδα το προηγούμενο πενθήμερο.

Σήμερα, η απόδοση του γερμανικού 10ετούς ενισχύθηκε ενδοσυνεδριακά μόλις μία μονάδα βάσης στο 2,59%, αφού την Παρασκευή είχε παρουσιάσει τη μεγαλύτερη αποκλιμάκωση από τις 25 Ιουνίου.

«Πρωτίστως, το κλίμα έχει να κάνει με τις μετοχές και την πιστωτική αγορά», σημειώνει ο Mohit Kumar, επικεφαλής οικονομολόγος και στρατηγικός αναλυτής της Jefferies, αναφερόμενος στις ανησυχίες για την πιστωτική αγορά των ΗΠΑ.

«Δευτερευόντως, ακόμη και στην αγορά ομολόγων, οι κατευθύνσεις λαμβάνονται από τις ΗΠΑ και όχι από την Ευρώπη. Για το λόγο αυτό υπήρξε σχετική άπνοια στην αγορά».

Ο Kumar ανέφερε επίσης ότι η νέα υποβάθμιση της Γαλλίας δεν επηρέασε ιδιαίτερα τα κρατικά ομόλογα του ευρώ, παρότι ο οίκος προειδοποίησε ότι η πολιτική αβεβαιότητα θέτει την προσπάθεια δημοσιονομικής εξυγίανσης της χώρας σε κίνδυνο.

Ο ίδιος εξηγεί ότι η υποβάθμιση αυτή μπορεί να επηρεάσει επενδυτές που κινούνται με αργό ρυθμό, όπως κεντρικές τράπεζες και κρατικά επενδυτικά ταμεία, περιορίζοντας τον άμεσο αντίκτυπο.

Ενδεχομένως να οδηγήσει σε άνοδο των αποδόσεων κατά πέντε έως 10 μονάδες βάσης, ωστόσο μέχρι στιγμής η αντίδραση ήταν πολύ πιο περιορισμένη, εξηγεί ο οικονομολόγος.

Το spread μεταξύ γερμανικών και γαλλικών 10ετών διευρύνθηκε στις 79,36 μονάδες βάσης. Στις αρχές του μηνός άγγιξε τις 88 μονάδες βάσης, το υψηλότερο επίπεδο από τις 13 Ιανουαρίου εν μέσω ανησυχιών για τις δημοσιονομικές προοπτικές της χώρας. Ωστόσο, υποχώρησε ξανά στις 75 μονάδες βάσης αφότου ο πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκορνί επιβίωσε δύο προτάσεων μομφής στη γαλλική βουλή την προηγούμενη Πέμπτη.

Στη δημοπρασία της Ιταλίας, η ζήτηση έφθασε μέχρι στιγμής τα 5,4 δισ. ευρώ την πρώτη ημέρα, προσελκύοντας μεγαλύτερο ενδιαφέρον συγκριτικά με αντίστοιχη έκδοση που είχε γίνει πέρυσι το Μάιο, σύμφωνα με στοιχεία του χρηματιστηρίου του Μιλάνου. Το επταετές ομόλογο, που προορίζεται για μικροεπενδυτές, θα συνεχίσει να προσφέρεται έως την Παρασκευή.