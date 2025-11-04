Ο-Κυριάκος-Μητσοτάκης-θα-συναντηθεί-στις-5-Νοεμβρίου-με-την-Κίμπερλι-Γκίλφοϊλ

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα συναντηθεί την Τετάρτη 5 Νοεμβρίου, στις 10.00, με την Πρέσβη των ΗΠΑ στην Ελλάδα Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, στο Μέγαρο Μαξίμου.
Στις 18.00 ο Πρωθυπουργός θα συναντηθεί με τον Υπουργό Εσωτερικών των ΗΠΑ Νταγκ Μπέργκαμ και τον Υπουργό Ενέργειας των ΗΠΑ Κρις Ράιτ, επίσης στο Μέγαρο Μαξίμου.
- «Αυθόρμητη και ενημερωμένη»: Το παρασκήνιο της συνάντησης και ο διάλογος Γκιλφόιλ – Τασούλα
- Χρυσοχοΐδης: Υπέρ της αυστηροποίησης της νομοθεσίας για τα όπλα – «Παραείναι χαλαρή»
- Πηγές ΠΑΣΟΚ για κατάθεση Τσιάρα: «Αποτέλεσμα συνειδητής πολιτικής συγκάλυψης το σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ»
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το sofokleous10.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
TAGS: Κίμπερλι Γκίλφοϊλ Κυριάκος Μητσοτάκης
Σχετικά Άρθρα
«Αυθόρμητη και ενημερωμένη»: Το παρασκήνιο της συνάντησης και ο διάλογος Γκιλφόιλ – Τασούλα
Συνάντηση Γκιλφόιλ – Γεραπετρίτη στο ΥΠΕΞ: «Επιβεβαιώθηκε το άριστο επίπεδο των σχέσεων Ελλάδας-ΗΠΑ»
Επέδωσε τα διαπιστευτήριά της στον ΠτΔ η Γκιλφόιλ – Ο διάλογος για τη Μύκονο και τη Σαντορίνη – Φωτογραφίες
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο sofokleous10.gr
Σπαρακτικές σκηνές στα Βορίζια: Σήμερα η κηδεία του 39χρονου – «Αστακός» το χωριό υπό τον φόβο νέου επεισοδίου Ελλάδα
«Κοιμόταν»: Σοκαριστικά ευρήματα ισραηλινής έρευνας για τους υπεύθυνους της σφαγής της 7ης Οκτωβρίου Κόσμος
Βορίζια – Δημογλίδου στον ΣΚΑΪ: Φαίνεται πως συναντήθηκαν τυχαία, υπήρξε διαπληκτισμός και είχαμε το περιστατικό Ελλάδα
Αιματηρή συμπλοκή στη Χαλκίδα με έναν νεκρό και 2 τραυματίες – Βίντεο Ελλάδα
Διαβάστε επίσης περισσότερες ειδήσεις από το sofokleous10.gr