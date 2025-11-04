Ο-Κυριάκος-Μητσοτάκης-θα-συναντηθεί-στις-5-Νοεμβρίου-με-την-Κίμπερλι-Γκίλφοϊλ

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα συναντηθεί την Τετάρτη 5 Νοεμβρίου, στις 10.00, με την Πρέσβη των ΗΠΑ στην Ελλάδα Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, στο Μέγαρο Μαξίμου.

Στις 18.00 ο Πρωθυπουργός θα συναντηθεί με τον Υπουργό Εσωτερικών των ΗΠΑ Νταγκ Μπέργκαμ και τον Υπουργό Ενέργειας των ΗΠΑ Κρις Ράιτ, επίσης στο Μέγαρο Μαξίμου.

- sofokleous10.gr

«Αυθόρμητη και ενημερωμένη»: Το παρασκήνιο της συνάντησης και ο διάλογος Γκιλφόιλ – Τασούλα

Χρυσοχοΐδης: Υπέρ της αυστηροποίησης της νομοθεσίας για τα όπλα – «Παραείναι χαλαρή»

Πηγές ΠΑΣΟΚ για κατάθεση Τσιάρα: «Αποτέλεσμα συνειδητής πολιτικής συγκάλυψης το σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ»

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το sofokleous10.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.