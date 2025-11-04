Close Menu
    Trending
    Subscribe
    Tuesday, November 4

    Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα συναντηθεί στις 5 Νοεμβρίου με την Κίμπερλι Γκίλφοϊλ

    Πολιτική
    Ο-Κυριάκος-Μητσοτάκης-θα-συναντηθεί-στις-5-Νοεμβρίου-με-την-Κίμπερλι-Γκίλφοϊλ
    Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα συναντηθεί στις 5 Νοεμβρίου με την Κίμπερλι Γκίλφοϊλ

    Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα συναντηθεί την Τετάρτη 5 Νοεμβρίου, στις 10.00, με την Πρέσβη των ΗΠΑ στην Ελλάδα Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, στο Μέγαρο Μαξίμου.

    Στις 18.00 ο Πρωθυπουργός θα συναντηθεί με τον Υπουργό Εσωτερικών των ΗΠΑ Νταγκ Μπέργκαμ και τον Υπουργό Ενέργειας των ΗΠΑ Κρις Ράιτ, επίσης στο Μέγαρο Μαξίμου.

    - sofokleous10.gr

    • «Αυθόρμητη και ενημερωμένη»: Το παρασκήνιο της συνάντησης και ο διάλογος Γκιλφόιλ – Τασούλα
    • Χρυσοχοΐδης: Υπέρ της αυστηροποίησης της νομοθεσίας για τα όπλα – «Παραείναι χαλαρή»
    • Πηγές ΠΑΣΟΚ για κατάθεση Τσιάρα: «Αποτέλεσμα συνειδητής πολιτικής συγκάλυψης το σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ»

    Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
    Ακολουθήστε το sofokleous10.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

    TAGS: Κίμπερλι Γκίλφοϊλ Κυριάκος Μητσοτάκης

    Σχετικά Άρθρα

    Γκιλφόιλ - Τασούλας

    «Αυθόρμητη και ενημερωμένη»: Το παρασκήνιο της συνάντησης και ο διάλογος Γκιλφόιλ – Τασούλα

    Κίμπερλι Γεραπετρίτης

    Συνάντηση Γκιλφόιλ – Γεραπετρίτη στο ΥΠΕΞ: «Επιβεβαιώθηκε το άριστο επίπεδο των σχέσεων Ελλάδας-ΗΠΑ»

    Κίμπερλι Γκιλφόιλ

    Επέδωσε τα διαπιστευτήριά της στον ΠτΔ η Γκιλφόιλ – Ο διάλογος για τη Μύκονο και τη Σαντορίνη – Φωτογραφίες

    Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο sofokleous10.gr

    Βορίζια

    Σπαρακτικές σκηνές στα Βορίζια: Σήμερα η κηδεία του 39χρονου – «Αστακός» το χωριό υπό τον φόβο νέου επεισοδίου Ελλάδα

    Ισραήλ: Ευθύνες για τη σφαγή της 7ης Οκτωβρίου σε έρευνα

    «Κοιμόταν»: Σοκαριστικά ευρήματα ισραηλινής έρευνας για τους υπεύθυνους της σφαγής της 7ης Οκτωβρίου Κόσμος

    Βορίζια

    Βορίζια – Δημογλίδου στον ΣΚΑΪ: Φαίνεται πως συναντήθηκαν τυχαία, υπήρξε διαπληκτισμός και είχαμε το περιστατικό Ελλάδα

    Αστυνομία

    Αιματηρή συμπλοκή στη Χαλκίδα με έναν νεκρό και 2 τραυματίες – Βίντεο Ελλάδα

    Διαβάστε επίσης περισσότερες ειδήσεις από το sofokleous10.gr

    Keep Reading

    Get in touch: sofokleous10.gr@gmail.com