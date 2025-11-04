Ο Μάριος Τέμπος ορίστηκε μεταβατικός CEO των ΕΛΤΑ – Το βιογραφικό του

Το Υπερταμείο, μετά την παραίτηση του Γρηγόρη Σκλήκα, όρισε μεταβατικό Διευθύνοντα Σύμβουλο των ΕΛΤΑ τον Μάριο Τέμπο, στέλεχος με πολυετή εμπειρία στον επιχειρησιακό μετασχηματισμό και μέχρι πρότινος κατείχε τη θέση του Αναπληρωτή Διευθύνοντος Συμβούλου ων ΕΛΤΑ και ήταν εκτελεστικό μέλος, σύμφωνα με το ertnews.gr.

Νωρίτερα, μετά τις αντιδράσεις που προκάλεσε, ειδικά στο κυβερνητικό στρατόπεδο, το σχέδιο αναδιάρθρωσης του οργανισμού το οποίο προέβλεπε κλείσιμο 204 καταστημάτων ανά την επικράτεια, παραιτήθηκε ο Διευθύνων Σύμβουλος των Ελληνικών Ταχυδρομείων, Γρηγόρης Σκλήκας.

Το βιογραφικού του Μάριου Τέμπου σύμφωνα με την ιστοσελίδα των ΕΛΤΑ:

Ο κ. Καλογεράς – Τέμπος Μάριος Τέμπος έχει μια επιτυχημένη καριέρα και πολυετή εμπειρία στον ιδιωτικό τομέα σε καίριες θέσεις σε τομείς επιχειρησιακού μετασχηματισμού, procurement και πωλήσεων. Προέρχεται από τον όμιλο Olympia, όπου κατείχε τη θέση Business Transformation Leader στην εταιρεία Public, ενώ προηγουμένως είχε διατελέσει Head of Sales Operations στην ίδια εταιρεία.

Διαθέτει εμπειρία στον επιχειρησιακό μετασχηματισμό, στον λειτουργικό σχεδιασμό των επιχειρήσεων, καθώς και στις πωλήσεις και έχει διαχειριστεί σύνθετα προγράμματα και έργα. Είναι κάτοχος Executive MBA του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, ενώ έχει σπουδάσει Hotel & Restaurant Management στο Middlesex University του Ηνωμένου Βασιλείου.

Στην επιστολή της παραίτησής του προς το Υπερταμείο, ο κ. Σκλήκας υπεραμύνθηκε των επιλογών του για μείωση των υποκαταστημάτων των ΕΛΤΑ, ενώ αφήνει και αιχμές κατά των βουλευτών λέγοντας ότι «οι πρόσφατες αντιδράσεις από διάφορες πλευρές -και κυρίως από Βουλευτές εκπροσωπώντας τις περιφέρειές τους- με οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο αναγκαίος διάλογος για την εφαρμογή του σχεδίου αυτού καθίσταται εξαιρετικά δυσχερής. Για τον λόγο αυτό, παρακαλώ να αποδεχθείτε την παραίτησή μου από τη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου των Ελληνικών Ταχυδρομείων».

Η παραίτηση Σκλήκα έρχεται μετά τη θύελλα αντιδράσεων που προκλήθηκαν από την ανακοίνωση για το ξαφνικό λουκέτο στα υποκαταστήματα των ΕΛΤΑ σε όλη τη χώρα. Πολλές ήταν οι αντιδράσεις που καταγράφηκαν από γαλάζιους βουλευτές, οι οποίοι μετέφεραν τις πιέσεις των τοπικών κοινωνιών προς την κυβέρνηση.

Σε χθεσινή τηλεδιάσκεψη μεταξύ του υπουργού Δημητρή Παπαστεργίου, ΕΛΤΑ και Υπερταμείου «γαλάζιοι» βουλευτές εξαπέλυσαν πυρά και ζήτησαν να γίνει άρση της απόφασης ή ακόμα και να υπάρξει παραίτηση του κ. Σκλήκα. «Πάρτε το πίσω. Μας ακυρώσατε τα μέτρα της ΔΕΘ. Δώστε λύση, όχι μασάζ» έλεγε ο βουλευτής Β’ Πειραιώς Δημήτρης Μαρκόπουλος.

