Παραιτήθηκε-ο-Γρηγόρης-Σκλήκας-από-τα-ΕΛΤΑ,-η-επιστολή

Παραιτήθηκε ο Διευθύνων Σύμβουλος των Ελληνικών Ταχυδρομείων Γρηγόρης Σκλήκας, μετά την κρίση που προκλήθηκε στην κυβέρνηση για το θέμα των ΕΛΤΑ.

Στο Μαξίμου το ζήτημα έγινε αντικείμενο σύσκεψης υπό τον πρωθυπουργό, ενώ κατά πληροφορίες μετά τις εξελίξεις αναβλήθηκε η συνεδρίαση που είχε προγραμματιστεί το μεσημέρι στη Βουλή με αντικείμενο τα ΕΛΤΑ.

Η επιστολή

Προς Τον Πρόεδρο και το Διοικητικό Συμβούλιο των Ελληνικών Ταχυδρομείων (ΕΛΤΑ)

Κοινοποίηση Τον Πρόεδρο και το Διευθύνοντα Σύμβουλο Υπερταμείο

Θέμα: Υποβολή παραίτησης από τη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου

Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε,

Από το 2023, αφήνοντας πίσω μια διεθνή καριέρα, αποδέχθηκα την πρόσκληση του Υπερταμείου και ευρύτερα της πατρίδας μας, να θέσω την εμπειρία μου στη Διοίκηση Επιχειρήσεων στην υπηρεσία της εξυγίανσης των Ελληνικών Ταχυδρομείων. Τα τελευταία 2,5 χρόνια εργάστηκα με αποφασιστικότητα και στρατηγικό σχεδιασμό για την αντιμετώπιση των σύνθετων προκλήσεων του Οργανισμού, καθώς και της ραγδαίας φθίνουσας πορείας της ταχυδρομικής αγοράς, φαινόμενο που παρατηρείται διεθνώς και εντονότερα στη χώρα μας.

Στο πλαίσιο αυτό, μελέτησα διεθνή παραδείγματα και ήρθα σε επαφή με πρώην κρατικούς ταχυδρομικούς φορείς από την Ευρώπη και άλλες περιοχές, επιλέγοντας στρατηγικές προσαρμοσμένες στις ιδιαιτερότητες της ελληνικής αγοράς. Η στρατηγική μας περιλάμβανε την ανασύσταση μιας εγκαταλειμμένης επιχείρησης, με εξοπλισμό τριάντα ετών και ανεπαρκή ψηφιακή υποδομή, ώστε να μπορέσει να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις ενός εξαιρετικά ανταγωνιστικού περιβάλλοντος.

Παρά τις προσπάθειες, το βασικό πρόβλημα παραμένει: η απώλεια άνω του 90% του επιστολικού έργου δεν συνοδεύτηκε από αντίστοιχη προσαρμογή των δομών και του κόστους λειτουργίας, με αποτέλεσμα ο Οργανισμός να παραμένει οικονομικά μη βιώσιμος, παρά το γεγονός ότι θα έπρεπε να λειτουργεί με ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια ήδη από το 2013.

Μέρος αυτής της προσπάθειας αποτέλεσε και το σχέδιο απομείωσης υπολειτουργούντων καταστημάτων, το οποίο θεωρώ απαραίτητο για τη διασφάλιση της βιωσιμότητας και της συνέχισης λειτουργίας του Οργανισμού. Αν το σχέδιο αυτό δεν εφαρμοστεί, εκτιμώ ότι σε σύντομο χρονικό διάστημα θα τεθεί σε κίνδυνο η ρευστότητα και η δυνατότητα καταβολής μισθών στους εργαζομένους.

Ωστόσο, οι πρόσφατες αντιδράσεις από διάφορες πλευρές — και κυρίως από Βουλευτές εκπροσωπώντας τις περιφέρειές τους — με οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο αναγκαίος διάλογος για την εφαρμογή του σχεδίου αυτού καθίσταται εξαιρετικά δυσχερής. Για τον λόγο αυτό, παρακαλώ να αποδεχθείτε την παραίτησή μου από τη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου των Ελληνικών Ταχυδρομείων.

Η απόφασή μου αυτή δεν αποτελεί απλώς μια τυπική αποχώρηση, αλλά ένα σαφές μήνυμα: μετά από χρόνια διεθνούς σταδιοδρομίας, δεν αντιμετωπίζω τις θέσεις ως αυτοσκοπό, αλλά ως ευκαιρία προσφοράς. Πρόκειται για ζήτημα προσωπικής και επαγγελματικής ταυτότητας.

Εννοείται ότι παραμένω στη διάθεση της διάδοχης κατάστασης, για κάθε υποστήριξη που ενδεχομένως απαιτηθεί. Χαιρετώ με εκτίμηση και ευγνωμοσύνη τους συνεργάτες, συναδέλφους και το ευρύτερο κοινό με το οποίο είχα την τιμή να συνεργαστώ — ήταν το ισχυρότερο καύσιμο σε αυτή την απαιτητική πορεία των τελευταίων 2,5 ετών.

Με τιμή,

Γρηγόρης Σκλήκας

Πυρά από τη γαλάζια κοινοβουλευτική ομάδα

Οπως έγραψε από το πρωί το Euro2day.gr χθες ήταν πρωτοφανής η ένταση που επικράτησε στην ενημερωτική τηλεδιάσκεψη των βουλευτών της ΝΔ για τα ΕΛΤΑ, με τη συμμετοχή του υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρη Παπαστεργίου, του Διευθύνοντος Συμβούλου της Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών και Περιουσίας (Υπερταμείου) Ιωάννη Παπαχρήστου και του Διευθύνοντος Συμβούλου των ΕΛΤΑ Γρηγόρη Σκλήκα.

Οι 90 περίπου γαλάζιοι βουλευτές που πήραν τον λόγο, από τις 6:30 το απόγευμα μέχρι τις 11 το βράδυ, επεφύλασσαν ένα συνεχές «σφυροκόπημα» κατά της διοίκησης των ΕΛΤΑ, απαιτώντας την ακύρωση της απόφασης κλεισίματος των 204 καταστημάτων.

Όπως συμφώνησαν σχεδόν όλοι, η συγκεκριμένη εξέλιξη δημιουργεί τεράστια προβλήματα στις τοπικές κοινωνίες, ιδίως στην περιφέρεια, και τα πρώτα δείγματα από τις τοπικές κοινωνίες δεν είναι καθόλου ενθαρρυντικά.

«Τα ΕΛΤΑ ένωσαν την Κοινοβουλευτική Ομάδα της ΝΔ, αλλά με… λάθος τρόπο», σχολίαζε χαρακτηριστικά κυβερνητικός βουλευτής, αποτυπώνοντας τη δυσφορία που επικρατεί πρωτίστως για τον κ. Σκλήκα, η θέση του οποίου θεωρείται πλέον ιδιαίτερα επισφαλής.

Περιγράφοντας το πρόβλημα στις εκλογικές τους περιφέρειες, οι βουλευτές μετέφεραν ένα κλίμα έντονης δυσφορίας του κόσμου, ακόμα και ψηφοφόρων της ΝΔ, που βλέπουν τα προβλήματα να συσσωρεύονται και την υπομονή να εξαντλείται.