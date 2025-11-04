Παραιτήθηκε-ο-Γρηγόρης-Σκλήκας-μετά-τον-σάλο-για-τα-λουκέτα-στα-ΕΛΤΑ

Παραιτήθηκε, σύμφωνα με πληροφορίες, από τη θέση του CEO των ΕΛΤΑ ο Γρηγόρης Σκλήκας μετά τις σφοδρές αντιδράσεις βουλευτών από τη Νέα Δημοκρατία και την αντιπολίτευση, για το σχέδιο αναδιάρθρωσης του οργανισμού που προέβλεπε κλείσιμο 204 καταστημάτων στην επικράτεια.

Ο κ. Σκλήκας υπέβαλε την παραίτησή του στο Υπερταμείο, το οποίο αναμένεται να εκδώσει και σχετική ανακοίνωση.

Στην επιστολή της παραίτησής του προς το Υπερταμείο, ο κ. Σκλήκας υπεραμύνεται των επιλογών του για μείωση των υποκαταστημάτων των ΕΛΤΑ, ενώ αφήνει και αιχμές κατά των βουλευτών λέγοντας ότι «οι πρόσφατες αντιδράσεις από διάφορες πλευρές -και κυρίως από Βουλευτές εκπροσωπώντας τις περιφέρειές τους- με οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο αναγκαίος διάλογος για την εφαρμογή του σχεδίου αυτού καθίσταται εξαιρετικά δυσχερής. Για τον λόγο αυτό, παρακαλώ να αποδεχθείτε την παραίτησή μου από τη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου των Ελληνικών Ταχυδρομείων.»

Η παραίτηση Σκλήκα έρχεται μετά τη θύελλα αντιδράσεων που προκλήθηκαν από την ανακοίνωση για το ξαφνικό λουκέτο στα υποκαταστήματα των ΕΛΤΑ σε όλη τη χώρα. Πολλές ήταν οι αντιδράσεις που καταγράφηκαν από γαλάζιους βουλευτές, οι οποίοι μετέφεραν τις πιέσεις των τοπικών κοινωνιών προς την κυβέρνηση.

Σε χθεσινή τηλεδιάσκεψη μεταξύ του υπουργού Δημητρή Παπαστεργίου, ΕΛΤΑ και Υπερταμείου «γαλάζιοι» βουλευτές εξαπέλυσαν πυρά και ζήτησαν να γίνει άρση της απόφασης ή ακόμα και να υπάρξει παραίτηση του κ. Σκλήκα. «Πάρτε το πίσω. Μας ακυρώσατε τα μέτρα της ΔΕΘ. Δώστε λύση, όχι μασάζ» έλεγε ο βουλευτής Β’ Πειραιώς Δημήτρης Μαρκόπουλος.

Μετά την εξέλιξη αυτή, αναβάλλεται και η κοινή συνεδρίαση των αρμόδιων επιτροπών της Βουλής που ήταν προγραμματισμένη για σήμερα το μεσημέρι.

Ο κ. Σκλήκας είναι έμπειρο στέλεχος και σύμβουλος επιχειρήσεων. Εξειδικεύεται σε Value Engineering, Business Integration και στρατηγικές Επέκτασης & Ανάπτυξης.

Έχει διατελέσει μέλος του Εκτελεστικού Συμβουλίου της FrieslandCampina και COO για την Ευρώπη Μέση Ανατολή και Αφρική, εκτελεστικός διευθυντής της Νοτιοανατολικής Ευρώπης FrieslandCampina, Διευθύνων Σύμβουλος FC Hellas (ΝΟΥΝΟΥ), Διευθύνων Σύμβουλος Algida (Unilever), Διευθυντής Επιχειρηματικής Ανάπτυξης Μέσης Ανατολής (Unilever) και κατείχε διευθυντικές θέσεις Πωλήσεων, Marketing και Επιχειρησιακής Ανάπτυξης θέσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Έχει σπουδάσει Οικονομικά και είναι κάτοχος MSc στην Επιστήμη των Υπολογιστών.

- sofokleous10.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το sofokleous10.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.