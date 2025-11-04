ΠΑΣΟΚ:-Το-παρασκήνιο-της-συνεδρίασης-της-Πολιτικής-Γραμματείας-και-το-τετ-α-τετ-Ανδρουλάκη-με-δημοσιογράφους

Της Δέσποινας Βλεπάκη

Τη στιγμή που το ΠΑΣΟΚ πιέζεται δημοσκοπικά και τα σενάρια για τη δημιουργία κόμματος Τσίπρα φέρνουν στάση αναμονής στους ψηφοφόρους, στη Χαριλάου Τρικούπη ξεκινά διάλογος για το Συνέδριο που τοποθετείτε στο πρώτο τρίμηνο του 2026.

Η τελευταία φορά που έκλεισαν οι πόρτες της Χαριλάου Τρικούπη για συνεδρίαση επίσημου οργάνου του ΠΑΣΟΚ ήταν τέλος Ιουνίου, με τη χθεσινή συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας της ΚΟΕΣ να διαβάζεται από πολλούς ότι λειτούργησε ως βαλβίδα εκτόνωσης για τα εσωτερικά ζητήματα του ΠΑΣΟΚ, με το κλίμα σε γενική ομολογία να είναι καλό, ωστόσο ο προβληματισμός για τη μη λειτουργία των οργάνων να μπαίνει στο τραπέζι από κορυφαία στελέχη του κόμματος.

Πηγαδάκι Ανδρουλάκη με δημοσιογράφους

Μετά το πέρας της μαραθώνιας συνεδρίασης ο Νίκος Ανδρουλάκης πέρασε το κατώφλι της Χαριλάου Τρικούπη σε καλή διάθεση και συνομίλησε με δημοσιογράφους. Τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ απασχόλησε ιδιαίτερα η κατάσταση που επικρατεί στη Θεσσαλία, την οποία επισκέφτηκε προσφάτως και διαπίστωσε το τεράστιο πλήγμα που έχει δεχθεί περιοχή και από τα καιρικά φαινόμενα αλλά και από τα κρούσματα διαφθοράς με φόντο το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Έθεσε προβληματισμούς και για το θέμα του δημογραφικού και για το γεγονός ότι πλέον οι γυναίκες εγκαταλείπουν τις μικρές κοινωνίες για καλύτερη ζωή. Σε σχέση με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ τόνισε ότι εφόσον υπάρξουν νέες αποκαλύψεις που να αφορούν σε υπουργούς «το ΠΑΣΟΚ θα ακολουθήσει την πεπατημένη» δείχνοντας προανακριτική.

Όσον αφορά στα εσωκομματικά και με φόντο δηλώσεις στελεχών που εξέφρασαν προβληματισμούς -πχ για τη δημοσκοπική βελόνα που πρέπει να κουνηθεί μέχρι τα Χριστούγεννα- συνομιλητές του προέδρου του ΠΑΣΟΚ πως εκτιμούσαν πως για να έχεις αντίλογο πρέπει να έχεις συγκεκριμένη πρόταση.

Τι έγινε όταν έκλεισαν οι κάμερες

Μήνυμα στο εσωτερικό έδωσε στην εισήγησή του ο Νίκος Ανδρουλάκης, που προέτρεψε τα στελέχη να μην πυροβολούν τα πόδια τους. «Τη στιγμή που υπήρχε ένα κλίμα ανάτασης, εμψύχωσης και πίστης στο εγχείρημα, υπήρξε μια πολυφωνία η οποία είναι πλούτος, αρκεί να υπηρετεί μια κοινή στρατηγική. Δεν αξίζει στον κόσμο του ΠΑΣΟΚ να γίνονται λάθος δηλώσεις ή δηλώσεις που μπορεί να παρερμηνευτούν και καθώς η Νέα Δημοκρατία έχει ισχυρά ηχεία, να τις παίρνει και να αλλάζει την ατζέντα προσπαθώντας να εκτροχιάσει το ΠΑΣΟΚ από το κεντρικό πολιτικό του σχέδιο. Δεν το αξίζει αυτό ο κόσμος μας, τον απογοητεύει. Πρέπει να σταματήσουμε να πυροβολούμε τα πόδια μας χωρίς λόγο. Όλοι έχουμε το ίδιο όραμα, το ίδιο σχέδιο και τον ίδιο στόχο: Την Κυριακή το βράδυ να έχουμε υπηρετήσει τις ανάγκες του ελληνικού λαού και του προοδευτικού κόσμου της χώρας»

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ πάντως ξεκαθάρισε ότι θα συνεχίσει στην ίδια στρατηγική.

«Αυτός είμαι και έτσι θα προχωρήσω»

«Γνωρίζω τις δυσκολίες και έχω τις εμπειρίες γιατί εδώ και τέσσερα χρόνια έκανα πολλές εκλογές για τα τέσσερα χρόνια της προεδρίας μου. Πολλές εκλογές, με λίγα όπλα, με ισχυρούς αντιπάλους και μεγάλη αυτονομία απ’ τη διαπλοκή. Ξέρω ότι το ΠΑΣΟΚ δυσκολεύεται, θα μπορούσε να έχει άλλη αντιμετώπιση, αλλά εγώ αυτός θα είμαι και έτσι θα προχωρήσω. Αυτό δεν αλλάζει και δεν αλλάζει γιατί όταν το 2021 ανακοίνωσα ότι θα είμαι υποψήφιος, το έβαλα ως προτεραιότητα: δεν θέλω ξανά το ΠΑΣΟΚ να απολογηθεί για κανέναν. Και αυτή είναι η κομματική υπερηφάνεια των απλών ανθρώπων του ΠΑΣΟΚ, ότι το ΠΑΣΟΚ πια δεν απολογείται» είπε.

Η συνεδρίαση διήρκησε 5 ώρες, με τα 22 μέλη να παίρνουν τον λόγο σε μια συζήτηση πολιτική με τοποθετήσεις και παρεμβάσεις που δεν έφτασαν όμως σε συγκρουσιακό επίπεδο, με αρκετούς να εκτιμούν ότι υπήρξε πίστωση χρόνου μέχρι το συνέδριο.

Το «παρών» με τον ένα η τον άλλον τρόπο έδωσαν και τα 22 μέλη της Πολιτικής Γραμματείας. Πλην του Γιώργου Παπανδρέου, του Γιάννη Μανιάτη και του Μιχάλη Αεράκη που συμμετείχαν στη συνεδρίαση μέσω ζουμ αλλά και του δημάρχου Αθηναίων που βρισκόταν στο Ρίο ντε Τζανέιρο για προγραμματισμένη υποχρέωση οι υπόλοιποι βρέθηκαν με φυσική παρουσία στη Χαριλάου Τρικούπη.

Ο Χάρης Δούκας πάντως έστειλε με επιστολή έξι προτάσεις για την πορεία του ΠΑΣΟΚ. Επανέφερε την πρόταση για αποκλεισμό της συγκυβέρνησης με την ΝΔ και ζήτησε ένα ανοιχτό Δημοκρατικό Συνέδριο χωρίς αποκλεισμούς.

Χάρης Δούκας: Να αποκλείσουμε κάθε σενάριο συγκυβέρνησης με τη ΝΔ – Ανοιχτό συνέδριο χωρίς διαχωρισμούς

«Η θεσμική λειτουργία του κόμματός μας, η συνεχής και ουσιαστική λειτουργία των οργάνων, είναι απαραίτητη προϋπόθεση. Στο επικείμενο Συνέδριο, θα πρέπει συλλογικάνα αποφασίσουμε και να επικυρώσουμε ότι αποκλείουμε κάθε σενάριο συγκυβέρνησης με τη ΝΔ.Φυσικά και απευθυνόμαστε στους απλούς ψηφοφόρους που είχαν ψηφίσει ΝΔ, αλλά τώρα αποστρέφονται τη διαφθορά και την εγκατάλειψή τους από την πολιτεία.Ας καταστήσουμε σαφές ότι για το ΠΑΣΟΚ η απαραίτητη Πολιτική Σταθερότητα προϋποθέτει σήμερα Πολιτική Αλλαγή. Με μια κυβέρνηση που θα έχει τη στήριξη της κοινωνίας…

Γιατί αυτόνομη πορεία δεν σημαίνει και απομόνωση. Γιατί προσφέρει τη δυνατότητα αναζήτησης από τώρα κοινών τόπων και προγραμματικών συγκλίσεων, για μια ισχυρή προοδευτική διακυβέρνηση με κύριο άξονα το ΠΑΣΟΚ. Διάλογος που μπορεί να επεκταθεί και στο μείζον ζήτημα της Συνταγματικής Αναθεώρησης. Αφού βέβαια διαμορφώσουμε την βάση των προτάσεων μας…

Η μεγάλη προσπάθειά μας θα πετύχει μόνο με την ολόψυχη στράτευση των στελεχών μας. Προϋπόθεση η συμμετοχή όλων στα όργανα, στα κλιμάκια, στις περιοδείες, στην πολιτική μάχη μέσα στην κοινωνία. Η διαφορετική άποψη είναι πλούτος και πρέπει με διάλογο να συντίθεται, και όχι να αντιμετωπίζεται με καχυποψία.

Ας ξεκινήσουμε προγραμματίζοντας και ένα ανοιχτό, πολιτικό, δημοκρατικό Συνέδριο τον Φεβρουάριο ή τον Μάρτιο. Με πολιτικό διάλογο σε κάθε γωνιά της χώρας και με ελεύθερη από όλους αξιοποίηση των τεχνολογικών δυνατοτήτων του κόμματος. Με ανάδειξη κάθε πρότασης που κατατίθεται. Με ανοιχτή πρόσκληση σε όλους όσους το επιθυμούν να συμμετέχουν σε αυτό, ανεξάρτητα από το τι ψήφισαν στις προηγούμενες εκλογές. Ανοίγουμε διάπλατα τις πόρτες του ΠΑΣΟΚ σε κάθε πολίτη.

Με ανοιχτά μητρώα κατά την εκλογή συνέδρων, για να εκφραστούν όλοι οι πολίτες. Όχι σε ένα Συνέδριο σκληρών συγκρούσεων οργανωτικών μηχανισμών. Συνέδριο ενότητας, ενδυνάμωσης και ανατροπής για την πολιτική αλλαγή. Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Παύλος Γερουλάνος ζήτησε συγκεκριμένη ημερομηνία διεξαγωγής του Συνεδρίου και έκρηξη Δημοκρατίας στο κόμμα, ενώ έκρουσε το καμπανάκι για τον χρόνο που δεν είναι άπειρος.

Παύλος Γερουλάνος: Συνέδριο Αναγέννησης και έκρηξη Δημοκρατίας – Έχουμε δουλειά και δεν έχουμε χρόνο

«Η πατρίδα μας έχει ανάγκη από μια έκρηξη δημοκρατίας που θα περάσει το μήνυμα παντού ότι είμαστε ένα κράτος που βάζει τον πολίτη πρώτο. Ό,τι όμως λέμε με λόγια για το αύριο της Πατρίδας πρέπει να το υποστηρίξουμε σήμερα με τις πράξεις μας στο κόμμα…

1. Σε αυτό το πλαίσιο, στο πλαίσιο του να γίνουμε εμείς το παράδειγμα για την Ελλάδα που θέλουμε, σήμερα, σας προτείνω ένα Συνέδριο Αναγέννησης της παράταξης, σχεδιάζοντας και υλοποιώντας την «Έκρηξη Δημοκρατίας» πρωτίστως στο κόμμα.

α) Με ανοιχτό, ηλεκτρονικό και δημόσιο μητρώο που θα δώσει και τη δυνατότητα ηλεκτρονικών ψηφοφοριών για ζητήματα που απασχολούν το κόμμα.

β) Δεύτερον, με αξιοποίηση κάθε αιρετού στελέχους μας, σε κάθε επίπεδο, από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Γιατί; Διότι είναι συνδεδεμένοι με την κοινωνία όπως κανένας άλλος.

γ) Τρίτον, ανοικτό δημοκρατικό προσκλητήριο σε κάθε προοδευτικό πολίτη, ό,τι κι αν ψήφισαν στο παρελθόν, από την Αριστερά και το Κέντρο, μέχρι τους απογοητευμένους προοδευτικούς ψηφοφόρους του κυρίου Μητσοτάκη. Με στοχευμένα μηνύματα ειδικά σε αυτούς που ψήφισαν ΠΑΣΟΚ στο παρελθόν, αλλά τώρα απέχουν από την κάλπη.

δ) Σύγχρονη λειτουργία των οργάνων και των οργανώσεων ώστε να υποστηρίξουν τη δημοκρατία και την επικοινωνία του κόμματος. Όργανα με συγκεκριμένους στόχους, πρόγραμμα και λογοδοσία…

Έχουμε δουλειά και δεν έχουμε χρόνο. Πρέπει να βιαστούμε για να δείξουμε ότι φέρνουμε στην κοινωνία κάτι νέο, κάτι φρέσκο, κάτι δυναμικό. Πρέπει να δείξουμε και να αποδείξουμε ότι αυτό που λέμε το εννοούμε και το εφαρμόζουμε πρώτοι. Και για αυτό προτείνω να μην φύγουμε από εδώ χωρίς ημερομηνία διεξαγωγής του Συνεδρίου μας. Προτείνω τις 21 και 22 Μαρτίου, το Σαββατοκύριακο δηλαδή πριν την Επέτειο της Εθνικής μας Παλιγγενεσίας. Διότι οι συμβολισμοί έχουν και την δική τους αξία.”

Για ευκαιρία ανάταξης του κόμματος πριν τις εκλογές στο Συνέδριο έκανε λόγο η Άννα Διαμαντοπούλου που τόνισε οτι η διαφωνία δεν είναι εσωστρέφεια και η ενότητα δεν επιβάλλεται.

Άννας Διαμαντοπούλου: Ιδρυτικό συνέδριο – Η διαφωνία δεν είναι εσωστέφεια

«Το συνέδριο πρέπει να έχει χαρακτηριστικά ΙδρυτικούΣυνεδρίου. Να χαράξει το αφήγημα του ΠΑΣΟΚ του 2025 – ενός κόμματος που πάνω απ’ όλα βάζει τη χώρα… Δεν πρέπει να βρεθούμε ούτε στην αυλή της Νέας Δημοκρατίας, με τις συντηρητικές και επικίνδυνες αντιλήψεις, ούτε στη μικρή θάλασσα των κομματιδίων του ΣΥΡΙΖΑ. Το ΠΑΣΟΚ είναι ο αυτόνομος πυλώνας της σύγχρονης Ευρωπαϊκής Σοσιαλδημοκρατίας στην Ελλάδα.

Για να το πετύχουμε, χρειάζεται έκφραση όλων των απόψεων. Η διαφορετικότητα και η πολυσυλλεκτικότητα είναι πηγή δύναμης, όχι απειλή. Αυτή η διαφορετικότητα κάνει ένα κόμμα μεγάλο. Όταν υπάρχουν προτάσεις για τη χώρα και όχι απλώς για προσωπική διαφοροποίηση και όταν υπάρχουν κανόνες που τις σεβόμαστε όλοι, τότε πράγματι «αφήνουμε τα λουλούδια να ανθίσουν».

Η διαφωνία δεν είναι εσωστρέφεια και η ενότητα δεν επιβάλλεται. Είναι αποτέλεσμα πολιτικής σύνθεσης και σεβασμού… Όσον αφορά τα ζητήματα της επικαιρότητας είναι σημαντικό ότι υπάρχει ομοφωνία σε ότι αφορά την αυτονομία του ΠΑΣΟΚ , την ανάγκη να συνομιλεί και να συνεργάζεται με κόμματα , φορείς , κοινωνικές ομάδες, αλλά ο στόχος μας είναι σαφής για τα εκλογές και την αυτόνομη κάθοδο μας.

Η νίκη στις εθνικές εκλογές είναι αυτονόητος πολιτικός στόχος σημείωσε ο Μιχάλης Κατρίνης που τόνισε οτι η αυτόνομη πορεία δεν σημαίνει απομόνωση».

Μιχάλης Κατρίνης: Η αυτόνομη πορεία δεν σημαίνει απομόνωση

«Σε αυτήν την κοινωνική συγκυρία έντονης αποδοκιμασίας της κυβέρνησης το ΠΑΣΟΚ πρέπει να καταστήσει απόλυτα ορατό σε όλους τις σαφείς, διαχωριστικές γραμμές που το χωρίζουν από το καθεστώς Μητσοτάκη και ότι το ΠΑΣΟΚ πρέπει να συνδεθεί με το κοινωνικό αίτημα για πολιτική αλλαγή και απαλλαγή από τη κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.

Είναι αυτονόητος ο πολιτικός στόχος της νίκης στις επόμενες εκλογές, ζητώντας να γίνει αξιολόγηση της έως τώρα στρατηγικής και κατά πόσο αυτή έχει αποδώσει προς αυτή την κατεύθυνση.

Η στρατηγική του ΠΑΣΟΚ πρέπει να προσεγγίσει τα παραδοσιακά του ακροατήρια και τα οποία για πολλούς λόγους έφυγαν από το ΠΑΣΟΚ τα προηγούμενα χρόνια. Η αυτόνομη πορεία δεν σημαίνει απομόνωση ή περιχαράκωση και πρότεινε να γίνει οργανωμένος διάλογος με κοινοβουλευτικά κόμματα και κοινωνικά κινήματα που βρίσκονται εγγύτερα, στη βάση του προγράμματος της παράταξης. Ανοιγμα του ΠΑΣΟΚ σε πολίτες και στελέχη, «χωρίς face control», με καθαρό στίγμα διεύρυνσης και επιστροφής του κόσμου στην παράταξη και ζήτησε συλλογικές αποφάσεις στο συνέδριο για ζητήματα στρατηγικής και μετεκλογικών συνεργασιών. Κατέληξε λέγοντας πως με μια τολμηρή στρατηγική το ΠΑΣΟΚ μπορεί να κερδίσει τη Νέα Δημοκρατία στις επόμενες εκλογές και να πετύχει την πολιτική αλλαγή».

