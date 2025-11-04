Προς παραίτηση ο CEO των ΕΛΤΑ – Έκτακτη σύσκεψη στο Μαξίμου, προαναγγελία αποφάσεων το μεσημέρι

Προς παραίτηση βρίσκεται πλέον ο CEO των ΕΛΤΑ, Γρηγόρης Σκλήκας, μετά τις σφοδρές αντιδράσεις των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας για το σχέδιο αναδιάρθρωσης του οργανισμού που προέβλεπε κλείσιμο άνω των 200 καταστημάτων στην επικράτεια.

Για το θέμα πραγματοποιήθηκε το πρωί της Τρίτης έκτακτη σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη. Στην σύσκεψη συμμετέχουν υπουργοί και ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης.

Ενδεικτικές του κλίματος που επικρατεί για τον CEO των ΕΛΤΑ είναι οι δηλώσεις του Θεόδωρου Καράογλου ο οποίος μιλώντας στον Alpha Radio 9,89, μόλις ενημερώθηκε πως ο κ. Σκλήκας είναι υπό παραίτηση, είπε χαρακτηριστικά: «Αν ήμουν ο κ. Σκλήκας, θα είχα παραιτηθεί από χθες με αυτά που άκουσα. Τη δόξα πολλοί εμίσησαν, το χρήμα ουδείς».

Το θέμα ήρθε ψηλά στην ατζέντα μετά την χθεσινή μαραθώνια τηλεδιάσκεψη βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας με τον CEO των ΕΛΤΑ Γρηγόρη Σκλήκα από τον οποίον ζητήθηκαν εξηγήσεις για το σχέδιο να κλείσουν πάνω από 200 καταστήματα σε όλη τη χώρα, την ώρα που ορισμένοι ζήτησαν ακόμη και την παραίτησή του.

Τώρα, σύμφωνα με τις πληροφορίες, εντός της ημέρας αναμένονται αποφάσεις για το ζήτημα, το πλαίσιο των οποίων θα θέσει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, την ώρα δε που η προγραμματισμένη για τις 13:00 συνεδρίαση των Επιτροπών Οικονομικών και Παραγωγής και Εμπορίου είναι στον «αέρα» στον απόηχο των τελευταίων εξελίξεων.

Στο στόχαστρο ο CEO των ΕΛΤΑ

Υπενθυμίζεται ότι για περίπου 4,5 ώρες χθες το απόγευμα, από τις 18:30 έως τις 23:00, δεκάδες βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας ξέσπασαν στον CEO των ΕΛΤΑ Γρηγόρη Σκλήκα για το σχέδιο αναδιάρθρωσης της εταιρίας, ζητώντας του να πάρει πίσω τον σχεδιασμό για κλείσιμο 204 καταστημάτων, ενώ πολλοί ήταν αυτοί που του ζήτησαν ευθέως να παραιτηθεί.

Όλα τα παραπάνω θα τέθηκαν επί τάπητος στον πρωινό καφέ του Μεγάρου Μαξίμου. Σημειωτέον, ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν θα επισκεφθεί την Κομοτηνή, όπως αρχικά προγραμματιζόταν για σήμερα.

Είναι προφανές ότι η υπόθεση των ΕΛΤΑ ήταν η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι για μια αγωνιούσα Κοινοβουλευτική Ομάδα που βλέπει το κυβερνών κόμμα να απέχει πόρρω της αυτοδυναμίας στις δημοσκοπήσεις και ακούει παράλληλα κλιμακούμενα παράπονα από τους πολίτες. Μάλιστα, πολλοί βουλευτές συνέδεσαν χθες την υπόθεση των ΕΛΤΑ με αυτή του ΟΠΕΚΕΠΕ, λέγοντας ότι… δεν τους έφταναν τα όσα ακούνε για το θέμα των επιδοτήσεων, είχαν πλέον να λογοδοτήσουν και για τους χειρισμούς της διοίκησης της εταιρίας. Χειρισμούς που επίσης οι βουλευτές αμφισβήτησαν εν χορώ, διερωτώμενοι πώς γίνεται μέσα σε έναν χρόνο μια εταιρία που παρουσίαζε κέρδη να λέγεται ότι πηγαίνει… για φούντο και αντιμετωπίζει σοβαρό θέμα βιωσιμότητας.

«Ο κερατάς το μαθαίνει τελευταίος»

Αν μη τι άλλο, την ατάκα της χθεσινής βραδιάς είπε από νωρίς ο βουλευτής της Β’ Θεσσαλονίκης Θεόδωρος Καράογλου, ο οποίος παρατήρησε ότι στην περίπτωση των ΕΛΤΑ ισχύει η ρήση «ο κερατάς το μαθαίνει πάντα τελευταίος». «Οι βουλευτές είμαστε οι κερατάδες», συμπλήρωσε για να καταδείξει το έλλειμμα ενημέρωσης που είχαν οι βουλευτές, οι οποίοι το έμαθαν κυριολεκτικά τελευταία στιγμή.

Πάνω από 40 γαλάζιοι βουλευτές πήραν τον λόγο σε μια θυελλώδη εσωκομματική διαδικασία υπό τον συντονισμό του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου της ΝΔ Νότη Μηταράκη (ο Μάξιμος Χαρακόπουλος απουσίαζε) που σε πολλούς θύμισε τις ταραγμένες μέρες συζητήσεων για τον γάμο των ομόφυλων ζευγαριών. «Τότε βεβαίως υπήρχαν δύο απόψεις, τώρα όλοι οι βουλευτές συμφωνούν», παρατηρούσε σκωπτικά έμπειρος βουλευτής της ΝΔ, εκτιμώντας παράλληλα ότι ο κ. Σκλήκας στην πραγματικότητα είναι υπό προθεσμία μετά τη χθεσινή συζήτηση.

Σημειωτέον, χθες ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης στήριξε τον κ. Σκλήκα, όμως δεν είχε μεσολαβήσει το σκηνικό της χθεσινής τηλεδιάσκεψης που de facto αλλάζει τα δεδομένα. Και πλέον στην εξίσωση μπαίνει και το Υπερταμείο, ο επικεφαλής του οποίου Γιάννης Παπαχρήστου επίσης τα άκουσε χθες σε διαλόγους με «γαλάζιους βουλευτές», πολλοί εκ των οποίων διερωτήθηκαν τι έκανε η διοίκηση της εταιρίας επί τόσο καιρό.

Είναι ενδιαφέρον ότι ευθέως εναντίον της διοίκησης έβαλαν άκρως «μητσοτακικά» στελέχη, όπως η υφυπουργός Μετανάστευσης Σέβη Βολουδάκη ή η πρώην γραμματέας της ΝΔ Μαρία Συρεγγέλα. Ακόμα οι βουλευτές Διονύσης Ακτύπης, Δημήτρης Κυριαζίδης, Γιάννης Παππάς, Φώντας Μπαραλιάκος, ενώ ο πρώην υφυπουργός Μακεδονίας-Θρακης Στάθης Κωνσταντινίδης έφτασε στο σημείο να πει ότι πρέπει να συγκληθεί η Κοινοβουλευτική Ομάδα του κόμματος για το θέμα.

«Πάρτε το πίσω»

Από αυτούς που πρωτοστάτησαν στις αντιδράσεις, δίνοντας τον τόνο, ήταν ο βουλευτής της ΝΔ στη Β’ Πειραιά Δημήτρης Μαρκόπουλος. «Πάρτε το πίσω», είπε ο κ. Μαρκόπουλος, μια φράση που εν συνεχεία έγινε trend, με πολλούς βουλευτές της ΝΔ να ζητούν αλλαγή πορείας. Την ίδια ώρα, βεβαίως, πολλοί έθεταν και ζήτημα αποχώρησης της διοίκησης της εταιρίας. Με σκληρά λόγια για το «τεχνοκρατικό» προφίλ μίλησαν πολλοί βουλευτές.

«Κύριοι έχουμε προεδρευομένη κοινοβουλευτική δημοκρατία. Όχι τεχνοκρατική δημοκρατία», είπε ο Νίκος Παναγιωτόπουλος. «Δεν μπορώ να ακούω για τεχνοκρατικές προσεγγίσεις κι εμείς να αναλαμβάνουμε το πολιτικό κόστος. Δεν μπήκατε στη στοιχειώδη ευαισθησία να μας ενημερώσετε», ανέφερε η Φωτεινή Αραμπατζή. «Δεν ξέρω γιατί γίνεται αυτή η συζήτηση με έναν υπουργό αναρμόδιο και δύο τεχνοκράτες», είπε ο Ανδρέας Κατσανιώτης. «Καταλαβαίνω ότι όποιος θέλει να καλύψει την αχρηστία του, φοράει το κοστούμι του τεχνοκράτη. Δεν έχουν την τσίπα να παραιτηθούν είναι άχρηστοι», τόνισε με τη σειρά του ο Μίλτος Χρυσομάλλης.

Πολλοί βουλευτές μάλιστα διερωτήθηκαν χθες με ποια γραμμή θα προσέλθει σήμερα η ΝΔ στην κοινοβουλευτική συζήτηση, από τη στιγμή που οι ίδιοι οι κυβερνητικοί βουλευτές έδειξαν ότι διαφωνούν σφόδρα με τη ρύθμιση. Μόνο ένας τάχθηκε υπέρ της χθες, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ Δημήτρης Καιρίδης.