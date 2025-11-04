Πτωτική τάση στα «κόκκινα» δάνεια των τραπεζών – Η σύγκριση με την ΕΕ

Οι ελληνικές τράπεζες έχουν επιτύχει σημαντική μείωση στα μη εξυπηρετούμενα δάνεια, γεγονός που ενισχύει την εμπιστοσύνη των επενδυτών και δημιουργεί νέες δυνατότητες χρηματοδότησης για την οικονομία.

Σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα στοιχεία του Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού (SSM), η πτωτική τάση των μη εξυπηρετούμενων δανείων συνεχίζεται σταθερά στις ελληνικές τράπεζες. Αυτή η μείωση αντανακλά τις σημαντικές προσπάθειες εξυγίανσης που έχουν πραγματοποιηθεί στον τραπεζικό τομέα μετά τη σοβαρή οικονομική κρίση, κατά την οποία τα «κόκκινα» δάνεια είχαν φτάσει σε επίπεδα ρεκόρ, θέτοντας σε κίνδυνο τη σταθερότητα του συστήματος.

Στο τέλος του δεύτερου τριμήνου του 2025, τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια των ελληνικών τραπεζών ανήλθαν σε 5,86 δισ. ευρώ, από 9,15 δισ. ευρώ δύο χρόνια νωρίτερα, ενώ το 2016 ξεπερνούσαν τα 108 δισ. ευρώ, αντιπροσωπεύοντας σχεδόν το μισό των δανειακών χαρτοφυλακίων. Αυτή η πρόοδος είναι αποτέλεσμα ενός συνδυασμού εργαλείων, όπως οι τιτλοποιήσεις δανείων, οι πωλήσεις χαρτοφυλακίων και η εφαρμογή του προγράμματος «Ηρακλής», το οποίο συνέβαλε καθοριστικά στη μείωση του όγκου των NPLs.

Οι τιτλοποιήσεις αποτέλεσαν κεντρικό εργαλείο στη μείωση των κόκκινων δανείων. Μέσω αυτής της διαδικασίας, μέρος των μη εξυπηρετούμενων δανείων μεταφέρθηκε σε επενδυτικά σχήματα, μειώνοντας το ρίσκο στους ισολογισμούς των τραπεζών. Το πρόγραμμα «Ηρακλής» ενίσχυσε την προσπάθεια, παρέχοντας εγγυήσεις από το ελληνικό Δημόσιο και καθιστώντας τις τιτλοποιήσεις πιο ασφαλείς και ελκυστικές για επενδυτές.

Παρά τη σημαντική αποκλιμάκωση, ο δείκτης NPLs της Ελλάδας παραμένει ο υψηλότερος στην Ευρωζώνη, στο 3,18%. Ακολουθούν οι ισπανικές τράπεζες με 2,88% και οι αυστριακές με 2,74%. Στον αντίποδα, οι χώρες της Βαλτικής παρουσιάζουν τα χαμηλότερα επίπεδα, με τη Λετονία στο 0,52% και τη Λιθουανία στο 0,86%. Σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια των 113 τραπεζών που εποπτεύει ο SSM φτάνουν τα 356,44 δισ. ευρώ, με μέσο δείκτη NPL στο 2,22%.

Η ποιότητα του δανειακού χαρτοφυλακίου των ελληνικών τραπεζών φαίνεται βελτιωμένη και μέσα από την ανάλυση των Σταδίων 2 και 3. Τα δάνεια Σταδίου 2, δηλαδή εκείνα που παραμένουν εξυπηρετούμενα αλλά εμφανίζουν σημαντική αύξηση πιστωτικού κινδύνου, ανέρχονται σε 12,57 δισ. ευρώ, καλύπτοντας το 6,86% του συνόλου, με δείκτη κάλυψης στο 6,38%. Τα δάνεια Σταδίου 3, που θεωρούνται μη εξυπηρετούμενα, φτάνουν τα 5,26 δισ. ευρώ (2,87% του χαρτοφυλακίου), με δείκτη κάλυψης στο 42,16%.

Συγκριτικά, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, τα δάνεια Σταδίου 2 καταλαμβάνουν υψηλότερο ποσοστό στο σύνολο, στο 9,59%, αλλά με χαμηλότερο δείκτη κάλυψης 3,21%. Τα δάνεια Σταδίου 3 φτάνουν το 2,18%, με κάλυψη 42,89%. Η σύγκριση αυτή δείχνει ότι οι ελληνικές τράπεζες διαχειρίζονται πιο προσεκτικά τον πιστωτικό κίνδυνο και είναι καλύτερα προετοιμασμένες να αποτρέψουν τη δημιουργία νέων NPLs.

Οι ελληνικές τράπεζες έχουν αφήσει πίσω τους τη «θηλιά» των κόκκινων δανείων, που κάποτε απειλούσαν την ίδια τους τη βιωσιμότητα. Πλέον, εφαρμόζουν αυστηρότερες ρυθμίσεις και θέτουν πιο αυστηρά κριτήρια χρηματοδότησης, με στόχο να αποτραπεί η δημιουργία μιας νέας γενιάς NPLs.

Μετά από χρόνια προκλήσεων, ο εγχώριος τραπεζικός κλάδος είναι πλέον πιο ανθεκτικός και έτοιμος να αντιμετωπίσει πιθανά μελλοντικά σοκ, ενώ παράλληλα συμβάλλει στην αναθέρμανση της πραγματικής οικονομίας και στη σταθερότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος.