«Πυρά»-από-την-αντιπολίτευση-για-την-αναβολή-της-συνεδρίασης-στη-Βουλή-για-τα-ΕΛΤΑ

«Πυρά» εξαπολύει η αντιπολίτευση για αναβολή της προγραμματισμένης για σήμερα, κοινής συνεδρίασης των επιτροπών Οικονομικών Υποθέσεων και Παραγωγής & Εμπορίου της Βουλής για τα ΕΛΤΑ, λόγω της παραίτησης του Γρηγόρη Σκλήκα.

ΠΑΣΟΚ: Πολιτική αλαζονεία και ευτελισμός των κοινοβουλευτικών διαδικασιών

«Η αναβολή της σημερινής θεσμικής διαδικασίας για τα ΕΛΤΑ από μέρους της κυβέρνησης αποδεικνύει την πολιτική της αλαζονεία και τον ευτελισμό των κοινοβουλευτικών διαδικασιών», ανέφερε ο Απόστολος Πάνας, υπεύθυνος Κ.Τ.Ε. Ψηφιακής Διακυβέρνησης ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής.

«Η πολιτική της αλαζονεία αναδείχθηκε με τον χειρότερο τρόπο. Πρόκειται για μια διαδικασία, την οποία εμείς δεν θα επιτρέψουμε. Θα συνεχίσουμε με κάθε τρόπο να προσπαθούμε να αναδείξουμε τα θέματα των ΕΛΤΑ και τον δημόσιο χαρακτήρα τους μέσα από μια σημαντική βιώσιμη πρόταση», σημείωσε.

Σε σχόλιο δημοσιογράφου πως παραιτήθηκε ο κ. Σκλήκας, απάντησε: «Έτσι ακριβώς είναι, αλλά αυτός δεν είναι λόγος για να μην υπάρξει η σημερινή διαδικασία. Είμαστε πλήρως αντίθετοι και δεν το αποδεχόμαστε».

ΣΥΡΙΖΑ: Η συζήτηση πρέπει να γίνει άμεσα και αν δεν προγραμματιστεί, θα αναλάβουμε και άλλες πρωτοβουλίες

«Η αναβολή της συνεδρίασης της Βουλής, που είχε καθοριστεί σήμερα, ύστερα από αίτημα του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, είναι πρώτα από όλα απαράδεκτη κοινοβουλευτικά, αλλά είναι και απόδειξη μιας οξείας κυβερνητικής κρίσης. Διότι η συρρίκνωση των ΕΛΤΑ ήταν κυβερνητική επιλογή, με γνώση και σχεδιασμό του κ. Μητσοτάκη, και ο διευθύνοντας σύμβουλος των ΕΛΤΑ είναι απλά το εξιλαστήριο θύμα», ανέφερε και ο πρόεδρος της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελλος.

«Η κυβέρνηση υλοποιεί σχέδιο απαξίωσης των ΕΛΤΑ, για να ικανοποιήσει ιδιωτικά συμφέροντα, απαξιώνοντας την ελληνική περιφέρεια. Οι ελιγμοί του κ. Μητσοτάκη και οι υποχωρήσεις αποδεικνύουν ότι είναι και αδύναμος αλλά και επικίνδυνος. Αποδεικνύουν επίσης ότι η πίεση μας αλλά και η αντίδραση της κοινωνίας πιάνει τόπο. Η παραίτηση του διευθύνοντος συμβούλου δεν είναι δικαιολογία. Η συζήτηση στη Βουλή πρέπει να γίνει άμεσα και αν δεν προγραμματιστεί, θα αναλάβουμε και άλλες πρωτοβουλίες. Δεν είναι εσωκομματικό πρόβλημα της Νέας Δημοκρατίας το θέμα των ΕΛΤΑ. Είναι θέμα που αφορά τη Βουλή, τη δημοκρατία και τους πολίτες κα πρέπει να ενημερωθούμε όλοι από τους υπουργούς της κυβέρνησης που είναι υπεύθυνοι. Και παράλληλα να ακυρωθεί το καταστροφικό σχέδιο της κυβέρνησης για τη χρεοκοπία και το κλείσιμο των ΕΛΤΑ, προς όφελος ιδιωτικών εταιρειών», πρόσθεσε ο κ. Φάμελλος.

ΚΚΕ: Η κυβέρνηση αποφεύγει να απολογηθεί για το κλείσιμο των ΕΛΤΑ

Και ο Χρήστος Κατσώτης από το ΚΚΕ δήλωσε πως: «Η κυβέρνηση αξιοποιεί την παραίτηση του δ/ντος συμβούλου για να αποφύγει να απολογηθεί για την απόφαση να κλείσουν. Πρέπει να απολογηθεί και να πάρει πίσω την απόφαση».

