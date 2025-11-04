Πώς-θα-κινηθούν-οι-κεντρικές-τράπεζες-μέχρι-το-τέλος-του-2025

Οι Fed και οι αντίστοιχες κεντρικές τράπεζες ανά τον κόσμο αναμένεται να συνεχίσουν τις μειώσεις των επιτοκίων για το υπόλοιπο του έτους.

Τουλάχιστον, αυτή είναι η πρόβλεψη του - Economics, το οποίο αναμένει μειώσεις στο κόστος δανεισμού για 15 από τις 23 κεντρικές τράπεζες που παρακολουθεί. Εκτός από την Τράπεζα της Ιαπωνίας, για την οποία προβλέπεται αύξηση των επιτοκίων, οι υπόλοιπες αναμένεται να διατηρήσουν σταθερή την πολιτική τους.

Η τελευταία ομάδα αποτελείται κυρίως από τράπεζες της Δυτικής Ευρώπης, όπου οι ιθύνοντες χάραξης πολιτικής από τη Φρανκφούρτη έως το Λονδίνο και τις σκανδιναβικές χώρες προβλέπουν παύση των κύκλων χαλάρωσης, ενόσω αξιολογούν την πορεία του πληθωρισμού.

-

Η Fed θα ακολουθήσει τη μείωση του περασμένου μήνα με δύο ακόμη μειώσεις μέχρι το τέλος του έτους και θα συνεχίσει με τριμηνιαίες μειώσεις κατά τους πρώτους εννέα μήνες του 2026, σύμφωνα με το -. Ωστόσο, αυτός ο αργός ρυθμός λαμβάνει υπόψη την προσοχή των αξιωματούχων που παρακολουθούν τον πληθωρισμό που τροφοδοτείται από τους δασμούς του Ντόναλντ Τραμπ. Το τελικό επιτόκιο για τις ΗΠΑ είναι τώρα υψηλότερο από ό,τι είχε προβλεφθεί στην τελευταία έκδοση του οδηγού του - τον Ιούλιο.

Σύμφωνα με τον επικεφαλής οικονομολόγο του - Economics, Τομ Όρλικ, «το έργο των κεντρικών τραπεζών γίνεται όλο και πιο δύσκολο. Οι δασμοί απειλούν να πλήξουν την ανάπτυξη και — για τις ΗΠΑ — να οδηγήσουν σε αύξηση των τιμών. Η πολιτική παρεμβαίνει, πιο έντονα στην Ουάσιγκτον, αλλά και στην Τζακάρτα και ίσως ακόμη και στο Τόκιο. Οι ανησυχίες σχετικά με την αξιοπιστία των δεδομένων — γνωστές στην Κίνα, αλλά πλέον και στις ΗΠΑ — προσθέτουν αβεβαιότητα. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα μια πορεία προς τα κάτω για τη Fed και τις περισσότερες άλλες κεντρικές τράπεζες που επίσης μειώνουν τα επιτόκια. Αν ο Πρόεδρος Τραμπ πετύχει το σκοπό του, η πορεία προς τα κάτω για τη Fed θα είναι πιο απότομη και οι αντιθέσεις για τις άλλες κεντρικές τράπεζες πιο έντονες».

-

Ακολουθούν οι συνοπτικές προβλέψεις των αναλυτών ορισμένων εκ των σημαντικότερων κεντρικών τραπεζών του κόσμου:

Fed

Επιτόκιο: 4,25%

Πρόβλεψη τoυ - Economics για το τέλος του 2025: 3,75%

Εκτιμήσεις αγοράς: Οι χρηματαγορές υποδηλώνουν ότι είναι πιθανή μια μείωση κατά 25 μ.β. σε καθεμία από τις δύο εναπομένουσες αποφάσεις του 2025. Δύο επιπλέον μειώσεις το 2026 έχουν ήδη τιμολογηθεί πλήρως, καθώς και κάποια αντιστάθμιση για μια τρίτη μείωση.

Σύμφωνα με την Εστέλ Ου του - Economics, «η FOMC βρίσκεται σε δύσκολη θέση: αν μειώσει τα επιτόκια πολύ γρήγορα, η από καιρό προβλεπόμενη επιτάχυνση του πληθωρισμού λόγω των δασμών θα μπορούσε να υλοποιηθεί. Αν δεν τα μειώσει αρκετά γρήγορα, η αγορά εργασίας θα μπορούσε να επιδεινωθεί ραγδαία. Η εκτίμηση του κινδύνου γίνεται ακόμη πιο περίπλοκη από την πίεση που ασκεί ο Πρόεδρος Τραμπ στην Fed για μείωση των επιτοκίων και από το γεγονός ότι η διακοπή λειτουργίας της κυβέρνησης έχει σταματήσει τη δημοσίευση επίσημων στοιχείων. Πιστεύουμε ότι η Fed θα ακολουθήσει την πορεία της ελάχιστης αντίστασης — μειώσεις 25 μονάδων βάσης (μ.β.) σε κάθε μία από τις δύο εναπομένουσες συνεδριάσεις — μια πορεία που, κατά την άποψή μας, αντανακλά μια μετριοπαθή αντίδραση που δίνει προτεραιότητα στους κινδύνους της αγοράς εργασίας και αποτρέπει την πίεση από τον Τραμπ».

ΕΚΤ

Επιτόκιο: 2%

Πρόβλεψη του - Economics για το τέλος του 2025: 2%

Εκτιμήσεις αγοράς: Οι επενδυτές τιμολογούν πλήρως μια μείωση κατά 25 μ.β. μέχρι το τέλος του α’ τριμήνου του 2026, με κάποια αντιστάθμιση για μια επιπλέον μείωση αργότερα μέσα στο έτος.

Τράπεζα της Ιαπωνίας

Επιτόκιο: 0,5%

Πρόβλεψη του - Economics για το τέλος του 2025: 0,75%

Εκτιμήσεις αγοράς: Τα swaps υποδηλώνουν ότι είναι πιο πιθανό να υπάρξει αύξηση του επιτοκίου κατά 25 μ.β. πριν από το τέλος του έτους, με μια άλλη να ακολουθεί το 2026.

Ο αναλυτής του -, Tαρό Κιμούρα, τόνισε πως «η BOJ φαίνεται έτοιμη να προχωρήσει στην επόμενη αύξηση των επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης τον Οκτώβριο. Ο πληθωρισμός παραμένει κοντά στο 3%, ακόμη και αν το γιεν ανακτά μέρος των απωλειών του και το πετρέλαιο υποχωρεί. Ο διοικητής Ουέντα φάνηκε αισιόδοξος για τις οικονομίες των ΗΠΑ και της Ιαπωνίας στην τελευταία συνέντευξη Τύπου του. Από τότε, το Tankan δείχνει ότι το κλίμα παραμένει σταθερό, παρά την αύξηση των αμερικανικών δασμών. Ακόμη και οι πιο επιφυλακτικοί στο διοικητικό συμβούλιο βλέπουν πλέον λόγους για σύσφιξη. Η BOJ πιθανώς θεωρεί ότι είναι ασφαλές να προχωρήσει».

Τράπεζα της Αγγλίας

Επιτόκιο: 4%

Πρόβλεψη του - Economics για το τέλος του 2025: 4%

Εκτιμήσεις αγοράς: Οι επενδυτές στοιχηματίζουν ότι η BOE θα διατηρήσει το βασικό επιτόκιο αμετάβλητο μέχρι το τέλος του έτους, πριν προχωρήσει σε μερικές μειώσεις επιτοκίων το 2026.

Σύμφωνα με τον Νταν Χάνσον του -, «με τον πληθωρισμό να αναμένεται να φτάσει το 4% τους επόμενους μήνες και τις προσδοκίες για μελλοντική αύξηση των τιμών να είναι υψηλές, πιστεύουμε ότι η Τράπεζα της Αγγλίας θα παραμείνει αμετάβλητη για το υπόλοιπο του έτους και τους πρώτους μήνες του 2026. Πιο σαφή σημάδια αποπληθωρισμού είναι πιθανό να εμφανιστούν μέχρι την άνοιξη, οπότε αναμένουμε περαιτέρω μείωση των επιτοκίων. Πιστεύουμε ότι το τελικό επιτόκιο για τον κύκλο θα είναι 3,5% – η άποψή μας για το ουδέτερο επίπεδο».

Τράπεζα του Καναδά

Επιτόκιο: 2,5%

Πρόβλεψη του - Economics για το τέλος του 2025: 2,25%

Εκτιμήσεις αγοράς: Οι αγορές swap τιμολογούν μια άλλη μείωση κατά 25 μ.β. φέτος, πριν οι αξιωματούχοι διατηρήσουν πιθανώς την πολιτική τους αμετάβλητη το 2026.

Σύμφωνα με τον αναλυτή του - Economics, Στούαρτ Πολ, «οι συνέπειες των εμπορικών εντάσεων μεταξύ ΗΠΑ και Καναδά ήταν αρκετά εμφανείς στη συρρίκνωση του ΑΕΠ το β’ τρίμηνο και στην αποδυνάμωση της αγοράς εργασίας, ώστε να ενθαρρύνουν το Διοικητικό Συμβούλιο να συνεχίσει τη μείωση των επιτοκίων. Μέχρι στιγμής, τα στοιχεία του γ’ τριμήνου υποδηλώνουν ότι τα προγράμματα στήριξης συγκεκριμένων κλάδων της βιομηχανίας του Κάρνι στηρίζουν την οικονομική δραστηριότητα, αλλά η καθυστέρηση των επενδυτικών σχεδίων και η χαμηλή κατανάλωση θα περιορίσουν την ανάπτυξη. Αναμένουμε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο θα μειώσει τα επιτόκια για άλλη μια φορά τον Δεκέμβριο, πριν προχωρήσει σε παρατεταμένη παύση».

Λαϊκή Τράπεζα της Κίνας

Επιτόκιο: 1,4%

Πρόβλεψη του - Economics για το τέλος του 2025: 1,3%

Σύμφωνα με τον αναλυτή του - Economics, Έρικ Ζου, «τα αδύναμα στοιχεία της Κίνας για το γ’ τρίμηνο απαιτούν περισσότερη πολιτική στήριξη για να αποφευχθεί μια πιο απότομη επιβράδυνση της ανάπτυξης, αλλά οι υψηλές τιμές των μετοχών σημαίνουν ότι οποιαδήποτε πρόσθετη τόνωση θα πρέπει να είναι προσεκτικά υπολογισμένη, ώστε να μην τροφοδοτήσει την άνοδο της αγοράς. Ζυγίζοντας αυτές τις παραμέτρους, η PBOC είναι πιθανό να προχωρήσει σε μια ήπια νομισματική χαλάρωση το δ’ τρίμηνο — συμπεριλαμβανομένων μειώσεων των επιτοκίων κατά 10 μονάδες βάσης και χαλάρωσης του δείκτη υποχρεωτικών αποθεματικών κατά 25 μονάδες βάσης».

Τράπεζα της Ινδίας

Επιτόκιο: 5,5%

Πρόβλεψη του - Economics για το τέλος του 2025: 5,25%

Η Τράπεζα της Ινδίας διατήρησε το βασικό επιτόκιο αμετάβλητο στο 5,5% στις συνεδριάσεις του Οκτωβρίου, αλλά ο διοικητής της κεντρικής τράπεζας δήλωσε ότι η χαλάρωση των πιέσεων στις τιμές έχει ανοίξει το δρόμο για πιθανή μείωση αργότερα.

Σύμφωνα με τον αναλυτή του - Economics, Αμπισέκ Γκούπτα, «η απόφαση της RBI να διατηρήσει τα επιτόκια αμετάβλητα τον Οκτώβριο δεν είχε στέρεα βάση, μετά τη σημαντική αναθεώρηση προς τα κάτω των προβλέψεων για τον πληθωρισμό και την ανάπτυξη, με την Fed να έχει ήδη μειώσει τα επιτόκια τον Σεπτέμβριο. Αναγνώρισε ότι έχει ανοίξει χώρος για χαλάρωση και δύο από τα έξι μέλη τάχθηκαν υπέρ μιας διαλλακτικής στάσης έναντι μιας ουδέτερης. Βλέπουμε περισσότερους κινδύνους πτώσης ακόμη και για τις μειωμένες προβλέψεις της RBI για τον πληθωρισμό και την ανάπτυξη. Αναμένουμε μείωση κατά 25 μονάδες βάσης και μετατόπιση της στάσης προς μια πιο διαλλακτική τον Δεκέμβριο, ακολουθούμενη από μια τελική μείωση κατά 25 μονάδες βάσης τον Φεβρουάριο».

Κεντρική Τράπεζα της Βραζιλίας

Επιτόκιο: 15%

Πρόβλεψη του - Economics για το τέλος του 2025: 15%

Η κεντρική τράπεζα της Βραζιλίας διατηρεί τα επιτόκια σε υψηλά επίπεδα σχεδόν δύο δεκαετιών, καθώς οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής αξιολογούν εάν αυτό το επίπεδο θα είναι αρκετό για να επιβραδύνει την αύξηση των τιμών καταναλωτή. Ο ετήσιος πληθωρισμός έχει επιβραδυνθεί και η συνολική δραστηριότητα έχει εξασθενήσει τους τελευταίους μήνες.

Τράπεζα της Ρωσίας

Επιτόκιο: 17%

Πρόβλεψη του - Economics για το τέλος του 2025: 15%

Η Διοικητής της Τράπεζας της Ρωσίας προειδοποιεί ότι οι κίνδυνοι από το διογκούμενο δημοσιονομικό έλλειμμα που τροφοδοτείται από τις δαπάνες για τον πόλεμο στην Ουκρανία ενδέχεται να περιορίσουν το περιθώριο για περαιτέρω μειώσεις του βασικού επιτοκίου, μετά από μειώσεις 4 ποσοστιαίων μονάδων από το ρεκόρ υψηλό του 21% από τον Ιούνιο. Οι πληθωριστικές πιέσεις συνεχίζονται, με τον ετήσιο ρυθμό αύξησης των τιμών να παραμένει στο διπλάσιο του στόχου του 4% που έχει τεθεί για το 2026.

Κεντρική Τράπεζα της Νότιας Αφρικής

Επιτόκιο: 7%

Πρόβλεψη του - Economics για το τέλος του 2025: 7%

Οι υπεύθυνοι για τη νομισματική πολιτική της Νότιας Αφρικής αναμένεται να διατηρήσουν τα επιτόκια σταθερά για δεύτερη συνεχόμενη συνεδρίαση τον Νοέμβριο, με στόχο να σταθεροποιήσουν τον πληθωρισμό στο κατώτερο άκρο του στόχου τους, που κυμαίνεται από 3% έως 6%.

Banco de Mexico

Επιτόκιο: 7,5%

Πρόβλεψη του - Economics για το τέλος του 2025: 7%

Η κεντρική τράπεζα του Μεξικού αναμένεται να συνεχίσει τον κύκλο χαλάρωσης, καθώς η παρατεταμένη οικονομική επιβράδυνση υποστηρίζει την άποψη των υπευθύνων χάραξης πολιτικής ότι οι αυξήσεις των τιμών καταναλωτή θα φτάσουν τον στόχο του 3% το γ’ τρίμηνο του επόμενου έτους

Τράπεζα Ινδονησίας

Επιτόκιο: 4,75%

Πρόβλεψη του - Economics για το τέλος του 2025: 4,5%

Μετά τις βίαιες διαμαρτυρίες που ξέσπασαν στη χώρα, η Τράπεζα της Ινδονησίας βρίσκεται υπό πίεση να κάνει περισσότερα για να στηρίξει τη μεγαλύτερη οικονομία της Νοτιοανατολικής Ασίας. Ο διοικητής της τράπεζας δήλωσε ότι η νομισματική πολιτική θα είναι πλέον «απολύτως φιλοαναπτυξιακή», σηματοδοτώντας περαιτέρω μειώσεις των επιτοκίων πέραν των 150 μονάδων βάσης που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί σε αυτόν τον κύκλο χαλάρωσης.

Κεντρική Τράπεζα της Τουρκίας

Επιτόκιο: 40,5%

Πρόβλεψη του - Economics για το τέλος του 2025: 35%

Η κεντρική τράπεζα της Τουρκίας θα συνεχίσει πιθανώς τις μειώσεις των επιτοκίων στις δύο εναπομένουσες συνεδριάσεις του έτους, αν και οι εξωτερικοί και εσωτερικοί κίνδυνοι ασκούν πίεση στις προοπτικές για τον πληθωρισμό.

Κεντρική Τράπεζα της Νιγηρίας

Επιτόκιο: 27%

Πρόβλεψη του - Economics για το τέλος του 2025: 6,5%

Η κεντρική τράπεζα της Νιγηρίας αναμένεται να συνεχίσει τη χαλάρωση τον Νοέμβριο, μετά τη μείωση του βασικού επιτοκίου για πρώτη φορά σε πέντε χρόνια από 27,5% σε 27% τον περασμένο μήνα, λόγω του «διαρκούς αποπληθωρισμού».

Τράπεζα της Κορέας

Επιτόκιο: 2,5%

Πρόβλεψη του - Economics για το τέλος του 2025: 2,25%

Η Τράπεζα της Κορέας πλησιάζει σε μια άλλη μείωση των επιτοκίων για να στηρίξει την οικονομία μετά την κίνηση της Fed τον Σεπτέμβριο. Πέντε από τα έξι μέλη του διοικητικού συμβουλίου έχουν ήδη δηλώσει ότι είναι ανοιχτά σε μια μείωση αυτό το φθινόπωρο, μια στάση που υποδηλώνει ότι το μόνο ερώτημα είναι αν η μείωση θα γίνει τον Οκτώβριο ή τον Νοέμβριο.

Κεντρική Τράπεζα της Αυστραλίας

Επιτόκιο: 3,6%

Πρόβλεψη του - Economics για το τέλος του 2025: 3,35%

Η Κεντρική Τράπεζα της Αυστραλίας πλησιάζει στο τέλος του κύκλου χαλάρωσης της νομισματικής πολιτικής, με την διοικητή να σηματοδοτεί ότι η πολιτική θα εξαρτάται πλέον περισσότερο από τα δεδομένα, καθώς οι αξιωματούχοι αξιολογούν την πορεία του πληθωρισμού.

SNB

Επιτόκιο: 0%

Πρόβλεψη του - Economics για το τέλος του 2025: -0,25%

Η SNB κρατά τους επενδυτές σε αγωνία σχετικά με το αν θα είναι η πρώτη κεντρική τράπεζα στον κόσμο που θα επαναφέρει τα αρνητικά επιτόκια. Οι αξιωματούχοι άφησαν το κόστος δανεισμού στο μηδέν τον περασμένο μήνα και εξέφρασαν αισιοδοξία ότι ο πληθωρισμός επιταχύνεται από τα πολύ χαμηλά επίπεδα. Ωστόσο, ένα πιο έντονο πλήγμα στην ανάπτυξη από τους υψηλότερους δασμούς των ΗΠΑ θα μπορούσε να τους ωθήσει να επανεξετάσουν μια άλλη μείωση.

Sveriges Riksbank

Επιτόκιο: 1,75%

Πρόβλεψη του - Economics για το τέλος του 2025: 1,75%

Η κεντρική τράπεζα της Σουηδίας φαίνεται να έχει ολοκληρώσει τις μειώσεις των επιτοκίων, εκτός εάν η ταλαιπωρημένη σκανδιναβική οικονομία δεχτεί ένα ακόμη πλήγμα από τις απρόβλεπτες πολιτικές των ΗΠΑ σε θέματα δασμών. Οι αξιωματούχοι της Riksbank μείωσαν το επιτόκιο στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων τριών ετών, από 2% τον Σεπτέμβριο σε 1,75%, προκειμένου να στηρίξουν περαιτέρω την οικονομία. Αναμένουν να διατηρήσουν το κόστος δανεισμού σε αυτό το επίπεδο μέχρι το τέλος του επόμενου έτους, καθώς οι προοπτικές ανάπτυξης βελτιώνονται και ο πληθωρισμός μειώνεται.

Νorges Bank

Επιτόκιο: 4%

Πρόβλεψη του - Economics για το τέλος του 2025: 4%

Η κεντρική τράπεζα της Νορβηγίας αναμένεται να επιβραδύνει το ρυθμό της χαλάρωσης της νομισματικής πολιτικής σε μία μόνο κίνηση ετησίως για τα επόμενα τρία χρόνια, μετά την απόφαση των αξιωματούχων τον περασμένο μήνα να προχωρήσουν στη δεύτερη μείωση κατά 0,25% από την αλλαγή πορείας τον Ιούνιο.

RBNZ

Επιτόκιο: 3%

Πρόβλεψη του - Economics για το τέλος του 2025: 2,75%

Η Κεντρική Τράπεζα της Νέας Ζηλανδίας υιοθέτησε μια πιο επιεική στάση τον Αύγουστο, όταν κατέστη σαφές ότι η οικονομία βρισκόταν σε χειρότερη κατάσταση από το αναμενόμενο – κάτι που επιβεβαιώθηκε αργότερα από τα στοιχεία που έδειξαν ότι συρρικνώθηκε κατά 0,9% το β’ τρίμηνο, τρεις φορές περισσότερο από την πρόβλεψη της τράπεζας.

Κεντρική Τράπεζα της Πολωνίας

Επιτόκιο: 4,75%

Πρόβλεψη του - Economics για το τέλος του 2025: 4,5%

Ο διοικητής Άνταμ Γκλαπίνσκι πιθανότατα θα συνεχίσει να κινείται με προσοχή όσον αφορά τις μειώσεις των επιτοκίων, αν και το περιθώριο για περαιτέρω χαλάρωση παραμένει περιορισμένο λόγω των χαλαρών δημοσιονομικών δαπανών.

Κεντρική Τράπεζα της Τσεχίας

Επιτόκιο: 3,5%

Πρόβλεψη του - Economics για το τέλος του 2025: 3,25%

Η Τσεχική Κεντρική Τράπεζα έχει δηλώσει ότι η νομισματική πολιτική πρέπει να παραμείνει αυστηρή για να αντιμετωπίσει τους κινδύνους από τον επίμονο πληθωρισμό των υπηρεσιών, την υπερθέρμανση της αγοράς ακινήτων και τα αυξανόμενα δημοσιονομικά ελλείμματα.