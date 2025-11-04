Σήμερα-στις-12:00-τα-διαπιστευτήρια-της-Κίμπερλι-Γκιλφόιλ-στον-Πρόεδρο-της-Δημοκρατίας-Κωνσταντίνο-Τασούλα

Τα διαπιστευτήρια της στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνο Τασούλα επιδίδει σήμερα Τρίτη (4/11) στις 12 το μεσημέρι η 25η πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ.

Αμέσως μετά, περίπου στις 13:30 η κ. Γκιλφόιλ θα πραγματοποιήσει συνάντηση και με τον υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη.

Αύριο Τετάρτη θα γίνει δεκτή από τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Στο επίκεντρο της στρατηγικής συνεργασίας ΗΠΑ – Ελλάδας, τίθεται και από τις δύο πλευρές, ο τομέας της ενέργειας.

- sofokleous10.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το sofokleous10.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.