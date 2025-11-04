Close Menu
    Trending
    Subscribe
    Tuesday, November 4

    Σήμερα στις 12:00 τα διαπιστευτήρια της Κίμπερλι Γκιλφόιλ στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα

    Πολιτική
    Σήμερα-στις-12:00-τα-διαπιστευτήρια-της-Κίμπερλι-Γκιλφόιλ-στον-Πρόεδρο-της-Δημοκρατίας-Κωνσταντίνο-Τασούλα
    Σήμερα στις 12:00 τα διαπιστευτήρια της Κίμπερλι Γκιλφόιλ στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα

    Τα διαπιστευτήρια της στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνο Τασούλα επιδίδει σήμερα Τρίτη (4/11) στις 12 το μεσημέρι η 25η πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ.

    Αμέσως μετά, περίπου στις 13:30 η κ. Γκιλφόιλ θα πραγματοποιήσει συνάντηση και με τον υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη.

    Αύριο Τετάρτη θα γίνει δεκτή από τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Στο επίκεντρο της στρατηγικής συνεργασίας ΗΠΑ – Ελλάδας, τίθεται και από τις δύο πλευρές, ο  τομέας της ενέργειας.

    - sofokleous10.gr

    Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
    Ακολουθήστε το sofokleous10.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

    Keep Reading

    Get in touch: sofokleous10.gr@gmail.com