Σε-τρία-μέτωπα-η-πίεση-για-τα-καταστήματα-των-ΕΛΤΑ

Στη σωστή και αναλυτική ενημέρωση όλων, πρωτίστως των κατοίκων απομακρυσμένων περιοχών, των αυτοδιοικητικών φορέων αλλά και των βουλευτών της συμπολίτευσης επενδύει η κυβέρνηση για να καταλαγιάσουν οι αντιδράσεις που ξέσπασαν μετά από την αιφνιδιαστική ανακοίνωση της απόφασης για κλείσιμο 204 υποκαταστημάτων των ΕΛΤΑ.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ήταν σαφής πάντως χθες, όταν τόνισε ότι «θα υλοποιηθεί αυτή η αναγκαία αλλαγή, αλλά με τον σωστό τρόπο». Ανέφερε, μάλιστα, ότι η απόφαση ελήφθη γιατί «έπρεπε να εξοικονομηθούν χρήματα, τα οποία δεν μπορούν να βρεθούν από κάποια “λεφτόδεντρα”», αλλά και για να αξιοποιηθούν με καλύτερο τρόπο και σε υπηρεσίες όπου υπάρχει μεγαλύτερη ανάγκη το προσωπικό και οι πόροι των ΕΛΤΑ.

Οι μεγάλες αντιδράσεις που προκλήθηκαν για το κλείσιμο των υποκαταστημάτων έδειξαν να αιφνιδιάζουν την κυβέρνηση. Πολλοί περισσότερο καθώς καταγράφονται διαμαρτυρίες από σημαντικό αριθμό «γαλάζιων» βουλευτών, οι οποίοι έσπευσαν να μεταφέρουν προς την κυβέρνηση την πίεση που εισπράττουν από την εκλογική βάση.

Στην κυβέρνηση θεωρούν ότι έγινε λανθασμένη διαχείριση από τη διοίκηση των ΕΛΤΑ, καθώς η συζήτηση για κλείσιμο υποκαταστημάτων είναι διαρκής και εξελίσσεται εδώ και αρκετό καιρό σε επίπεδο διοικητικό. Ωστόσο, δεν υπήρξε καμιά μέριμνα να γίνει διαβούλευση με τις τοπικές κοινωνίες και ουσιαστική ενημέρωση για τον τρόπο με τον οποίο θα καλυφθούν οι υπηρεσίες που ενδεχομένως θεωρηθεί ότι δεν καλύπτονται από τη στιγμή που θα κλείσουν τα υποκαταστήματα. Αυτό το κενό στην ενημέρωση προκάλεσε τις αντιδράσεις και την ανησυχία σε τοπικές κοινωνίες, που κλιμακώθηκαν και έφτασαν να συνοδεύονται με αναφορές σε κινήσεις οι οποίες ενισχύουν την ερήμωση της περιφέρειας.

«Αυτός ήταν ο λόγος που ζητήθηκε από τη διοίκηση των ΕΛΤΑ να υλοποιηθεί αυτή η απόφαση σε δύο φάσεις, γιατί θεωρούσαμε αδιανόητο να μην έχει ενημερωθεί η κοινωνία, οι βουλευτές μας, συνολικά το πολιτικό σύστημα, τα υπόλοιπα κόμματα» είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

Η κυβέρνηση κινείται σε τρεις κατευθύνσεις ταυτόχρονα, προκειμένου να ξεπεράσει τον νέο σκόπελο που προκλήθηκε με επίκεντρο τα ΕΛΤΑ: Η πρώτη μέριμνα είναι να μην κυριαρχήσει η αντίληψη ότι δεν υπάρχει μέριμνα για την περιφέρεια και ότι έχουν εγκαταλειφθεί οι απομακρυσμένες περιοχές. Για να απαντήσουν σε αυτή την κριτική, τα κυβερνητικά στελέχη επιστρατεύουν ως επιχείρημα τα μέτρα που ανακοινώθηκαν στη ΔΕΘ και αφορούν την κατάργηση του ΕΝΦΙΑ σε απομακρυσμένους δήμους της χώρους, τα μέτρα για την ορεινότητα και τη νησιωτικότητα κ.λπ..

Το δεύτερο μέτωπο αφορά τους κυβερνητικούς βουλευτές, οι οποίοι ξεσηκώθηκαν και διαμαρτυρήθηκαν. Ευελπιστούν στην κυβερνητική ηγεσία ότι όταν εξηγηθεί το πλαίσιο των αλλαγών, οι διαμαρτυρίες θα υποχωρήσουν. Οι αναφορές για «λεφτόδεντρα» και για τα χρέη των ΕΛΤΑ αφορούν και τους συγκεκριμένους βουλευτές. «Ολοι θα καταλάβουν ότι αυτή η απόφαση ήταν μονόδρομος» διεμήνυσε χθες ο κ. Μαρινάκης.

Το τρίτο επίκεντρο αντίδρασης είναι, ασφαλώς, τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Σήμερα θα συνεδριάσουν στη Βουλή οι Διαρκείς Επιτροπές Οικονομικών Υποθέσεων και Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης. Προεξοφλείται ότι η αντιπολίτευση θα κινηθεί σε υψηλούς τόνους και θα πιέσει την κυβέρνηση, που περνά στην αντεπίθεση ζητώντας από αυτούς που αντιδρούν να καταθέσουν τις δικές τους εναλλακτικές στο σχέδιο που έχει δρομολογηθεί.

