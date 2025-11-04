Στην Κομισιόν το σχέδιο για τον ΟΠΕΚΕΠΕ – Αγωνία για τις πληρωμές στους αγρότες

Κατατέθηκε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή το νέο Σχέδιο Δράσης και λειτουργίας του ΟΠΕΚΕΠΕ, το οποίο αποτελεί προϋπόθεση για την απελευθέρωση των αγροτικών πληρωμών.

Οι πρώτες ενδείξεις από τις Βρυξέλλες είναι θετικές, ωστόσο η τελική έγκριση θα δοθεί μετά την αξιολόγηση του Ευρωπαίου Επιτρόπου Γεωργίας, Κρίστοφ Χάνσεν, που αναμένεται στην Αθήνα τέλη της εβδομάδας.

Θετική πρώτη αντίδραση από τη DG AGRI

Σύμφωνα με πηγές στις Βρυξέλλες, η Γενική Διεύθυνση Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης (DG AGRI) υποδέχθηκε θετικά το ελληνικό σχέδιο, χωρίς όμως να έχει εκδοθεί ακόμη οριστική απάντηση.

Η εξέλιξη έρχεται λίγες ώρες πριν από την τοποθέτηση του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, κ. Κώστα Τσιάρα, στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής.

Οι 4 τομείς συμμόρφωσης

Όπως προβλέπει το έγγραφο της DG AGRI που δημοσιεύθηκε τον περασμένο Αύγουστο, η Ελλάδα οφείλει να προχωρήσει σε πλήρη συμμόρφωση στους εξής κρίσιμους τομείς:

Σύστημα Αναγνώρισης Αγροτεμαχίων (ΣΑΑ)

Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου ΟΣΔΕ

Έλεγχο γεωργικής δραστηριότητας και κατοχής γης

Ενισχύσεις σε αιγοπρόβατα και ζωικό κεφάλαιο

Το ελληνικό Action Plan 2 περιλαμβάνει αλλαγές στις δηλώσεις ΟΣΔΕ, αναβάθμιση των γεωχωρικών δεδομένων και νέο σύστημα καταγραφής ζωικών μονάδων, με στόχο τη διαφάνεια και την ευθυγράμμιση με τα ευρωπαϊκά πρότυπα.

Πιθανές κυρώσεις αν δεν υπάρξει συμφωνία

Σε περίπτωση που δεν υπάρξει συμφωνία με την Κομισιόν για το νέο σχέδιο, η Ελλάδα κινδυνεύει με νέα πρόστιμα και κυρώσεις, ακόμη και με πάγωμα των κοινοτικών ροών που χρηματοδοτούν τις αγροτικές πληρωμές.

Ένα τέτοιο σενάριο θα είχε άμεσες συνέπειες για τον πρωτογενή τομέα, ο οποίος ήδη δοκιμάζεται από τις καθυστερήσεις και τη ρευστότητα.

Το νέο σύστημα υποβολής δηλώσεων ΟΣΔΕ αναμένεται να τεθεί σε πλήρη λειτουργία το 2026, σηματοδοτώντας την οριστική μετάβαση σε ένα ψηφιακά διασυνδεδεμένο πλαίσιο ενισχύσεων. Στο μεταξύ, η μετάβαση θα γίνει σταδιακά, με τεχνικές δοκιμές και πιλοτικές εφαρμογές καθ’ όλη τη διάρκεια του 2025.

Παρά τις διαβεβαιώσεις κυβερνητικών παραγόντων ότι οι πληρωμές ύψους περίπου 1 δισ. ευρώ θα πραγματοποιηθούν εντός Νοεμβρίου, οι αγρότες και κτηνοτρόφοι σε πολλές περιοχές βρίσκονται σε οικονομική ασφυξία και προετοιμάζουν συντονισμένες κινητοποιήσεις σε πανελλαδικό επίπεδο.