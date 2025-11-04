Στοίχημα-eurobank-για-διαχείριση-πλούτου-30-δισ.-ευρώ-στην-3ετια

Με βασική επιδίωξη την διαφοροποιήση των πηγών εσόδων ο όμιλος της Eurobank ρίχνει βάρος σε τρεις πυλώνες ανάπτυξης με βασική αιχμή στην νέα εποχή τη δυναμική παρουσία στη διαχείριση πλούτου.

«Θα αναπτυχθούμε οργανικά, υπάρχει ξεκάθαρη στόχευση πως όταν παρουσιαστούν αξιόλογες ευκαιρίες θα τις μελετήσουμε σοβαρά και στόχος μας είναι να εκμεταλλευτούμε τα ανταγωνιστικά πλεονέκτημα ώστε να καταστήσουμε την Κύπρο πύλη εισόδου κεφαλαίων», δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος του ομίλου Φωκιων Καραβιας εχθές σε ενημέρωση των δημοσιογράφων.

Για την παρουσία του ομίλου στην Κύπρο ο κ. Καραβιας τόνισε ότι «στόχος είναι να είμαστε ο μεγαλύτερος και καλύτερος τραπεζοασφαλιστικος οργανισμός». Στην στρατηγική εντάσσεται και η προετοιμασία εισαγωγής στο ΧΑΚ της Eurobank SA εντός του πρώτου τριμήνου του 2026 μετά την ολοκλήρωση του hive down.

Διαχείριση πλούτου

Μπορεί ο όμιλος να ξεπερνά τα 4 δισ. ευρώ πιστωτική επέκταση το 2025, ωστόσο το μοντέλο της αύξησης των διαφοροποιημένων πηγών εσόδων περνά μέσα από τη διαχείριση πλούτου (private banking, wealth management. Στόχος του ομίλου είναι να αυξήσει την επόμενη 3ετια τα συνολικά υπό διαχείριση κεφάλαια στα 30 δισ. ευρώ με την συμβολή της Eurobank Limited (Κύπρος) να είναι σημαντική, καθώς επιδιώκει να αυξήσει τα υπο διαχείριση κεφάλαια στα 11 δισ. ευρώ την ίδια χρονική περίοδο.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Eurobank Limited διαθέτει ισχυρό και φθηνό ως προς το κόστος καύσιμο τις καταθέσεις ύψους 23,4 δισ. ευρώ (το 20% αυτών είναι πολιτών εκτός Κύπρου).

Συνδετικός κρίκος της εν λόγω στρατηγικής θα αποτελέσει η θυγατρική στο Λουξεμβούργο, η οποία συνδέθηκε ήδη με το σύστημα Temenos.

Η εθελουσία και η λειτουργική συγχώνευση

Στο μεταξύ προχωρούν οι διαδικασίες για τη λειτουργική συγχώνευση της Eurobank Limited, η οποία εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθεί εντός των επόμενων 12-15 μηνών. «Εργαζόμαστε με στόχο η λειτουργική συγχώνευση να ολοκληρωθεί νωρίτερα από το προβλεπόμενο», τόνισε ο διευθύνων σύμβουλος της Eurobank Limited Μιχάλης Λουης. Για το προσωπικό υπογράμμισε ότι «το πρώτο εξάμηνο του 2026 θα υπάρξει πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου».

Παιδεία και τεχνολογία

Η κυπριακή οικονομία όπως εξήγησαν τα στελέχη της Eurobank δεν βασίζεται πλέον μόνο στον τουρισμό. Η συμβολή της εκπαίδευσης, αλλά και της τεχνολογίας στο ΑΕΠ της Κύπρου αυξάνονται χρόνο με το χρόνο.