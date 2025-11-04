Στον-αναπτυξιακό-νόμο-το-επενδυτικό-σχέδιο-της-Μέλισσα-Κίκιζας

Το επενδυτικό σχέδιο της ΜΕΛΙΣΣΑ ΚΙΚΙΖΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ εντάχθηκε στο καθεστώς ενίσχυσης «Αγροδιατροφή – Πρωτογενής Παραγωγή και Μεταποίηση Γεωργικών Προϊόντων – Αλιεία – Υδατοκαλλιέργεια» των άρθρων 65 έως 71 του Ν. 4887/2022 (A’ κύκλος).

Όπως αναφέρεται στην απόφαση της γενικής γραμματείας Ιδιωτικών Επενδύσεων, του υπουργείου Ανάπτυξης, που δημοσιεύτηκε σήμερα (4/11) στη Διαύγεια, αφορά στη «θεμελιώδη αλλαγή του συνόλου της παραγωγικής διαδικασίας υφιστάμενης μονάδας παραγωγής και μεταποίησης ελαιόλαδου» που βρίσκεται στα Χανιά, συνολικού επιλέξιμου κόστους (και συνολικού ενισχυόμενου κόστους) 6.414.272,88 ευρώ.