Στο «κόκκινο» οι ασιατικές αγορές – Στο επίκεντρο οι επενδύσεις της Ν. Κορέας στην Τεχνητή Νοημοσύνη

Οι αγορές της Ασίας-Ειρηνικού σημείωσαν απώλειες την Τρίτη (4/11), εισερχόμενες σε μία φάση διόρθωσης μετά το ανοδικό ράλι που είχε προκύψει από την περιοδεία και τις δηλώσεις Τραμπ στην περιοχή την περασμένη εβδομάδα.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο ιαπωνικός δείκτης Nikkei υποχώρησε κατά 1,60 στις 51.571,00 μονάδες. Στη Νότια Κορέα, ο Kospi υποχώρησε κατά 2,37% στις 4.121,74 μονάδες.

Ο Kospi έχει κινηθεί ανοδικά σε 12 από τις τελευταίες 15 συνεδριάσεις, καταγράφοντας επανειλημμένα νέα υψηλά μέσα στον μήνα, με ώθηση από το παγκόσμιο ράλι γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη (AI) καθώς και από εγχώριες διαρθρωτικές αλλαγές που μειώνουν σταδιακά το μακροχρόνιο «κορεατικό discount».

Την Τρίτη, η Νότια Κορέα ανακοίνωσε επίσης ότι θα τριπλασιάσει τις δαπάνες για την τεχνητή νοημοσύνη το 2026, με τον πρόεδρο Λι Τζε Μιούνγκ να δηλώνει –σύμφωνα με το νοτιοκορεατικό πρακτορείο Yonhap– ότι 10,1 τρισεκατομμύρια γουόν (περίπου 7 δισ. δολάρια) προορίζονται για τον ψηφιακό μετασχηματισμό μέσω AI.

Ο προϋπολογισμός αυτός, τριπλάσιος από τα 3,3 τρισεκατομμύρια γουόν που διατέθηκαν φέτος, θα βοηθήσει τη Νότια Κορέα να αναδειχθεί σε μία από τις τρεις κορυφαίες δυνάμεις παγκοσμίως στην τεχνητή νοημοσύνη, πρόσθεσε ο Λι.

Τέλος, ο δείκτης Hang Seng του Χονγκ Κονγκ σημείωσε πτώση 0,77% στις 25.957,00 μονάδες, ο κινεζικός CSI 300 έκλεισε με απώλειες 0,41%, ενώ ο SZSE Component κινήθηκε καθοδικά κατά 1,71% στις 13.175,22 μονάδες. Ο S&P/ASP 200 της Αυστραλίας βυθίστηκε κατά 0,91% στις 8.813,70 μονάδες.