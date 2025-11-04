Τσιάρας στην εξεταστική: «Εξόχως προβληματική υπόθεση ο ΟΠΕΚΕΠΕ» – Έρχονται πληρωμές ως τα τέλη Νοεμβρίου

Του Γιάννη Ανυφαντή

Την εκταμίευση ποσού άνω των 700εκατομμυρίων ευρώ προς τους αγρότες μέχρι το τέλος Νοεμβρίου, εφόσον εγκριθεί το Action Plan 2 που καταθέτει σήμερα η χώρα μας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ανακοίνωσε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστας Τσιάρας, καταθέτοντας στην εξεταστική επιτροπή της Βουλής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

«Εφόσον εγκριθεί το Action Plan 2, ο σχεδιασμός του ΟΠΕΚΕΠΕ είναι μέχρι τέλος του μήνα η (προκαταβολή) βασικής ενίσχυσης 600 εκατομμυρίων μέχρι τέλος του μήνα και μέχρι τέλος του μήνα και το μέτρο 23, 138 εκατομμυρίων» τόνισε ο Υπουργός, προσθέτοντας πως από την έναρξη ανάληψης των καθηκόντων του, έθεσε τον εαυτό του στη διάθεση της ευρωπαϊκής εισαγγελίας προκειμένου να υπάρξει η οποιαδήποτε διαλεύκανση των ερευνών.

«Ο κ. Σαλάτας ήταν καλός πρόεδρος μέχρι την στιγμή που είπε ότι θα κινηθεί νομικά κατά της ευρωπαϊκής εισαγγελίας», επανέλαβε ο Υπουργός, υπογραμμίζοντας πως «το γεγονός ότι επιχείρησε να εναντιωθεί στέλνοντας ένα μήνυμα που ήταν εντελώς αντίθετο από εμένα και την κυβέρνηση ήταν ένα θέμα που δεν μπορούσε να γίνει αποδεκτό από την κυβέρνηση. Εγώ ζήτησα παραίτησή του»

Αναφερόμενος στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, εντόπισε τα διαχρονικά προβλήματα στο γεγονός πως «δεν υπήρχαν εκτεταμένοι διασταυρωτικοί έλεγχοι που θα μπορούσαν να αποδείξουν ότι κάποιοι έπαιρναν παράνομες επιδοτήσεις», παραδεχόμενος πως η κατάσταση στον Οργανισμό «είναι εξόχως προβληματική».

«Είναι ένα ζήτημα που συνιστά παθογένεια δεκαετιών, διαμορφώνουμε μια ξεχωριστή συνθήκη υπέρ των έντιμων αγροτών και κτηνοτρόφων», δήλωσε ο Υπουργός, υπογραμμίζοντας πως ο ΟΠΕΚΕΠΕ οδηγείται σε μια νέα εποχή, όπου δεν θα υπάρχει κανένα κενό ζήτημα αντικειμενική καταμέτρηση του ζωικού κεφαλαίου.

