Υποχωρούν-οι-Ευρωαγορές-μετά-την-θετική-«πρεμιέρα»-του-Νοεμβρίου

Οι ευρωπαϊκές μετοχές κινούνται σε αρνητικό έδαφος την Τρίτη (4/11), αντιστρέφοντας το θετικό κλίμα που είχε επικρατήσει στην αρχή του νέου μήνα συναλλαγών.

Σε αυτό το πλαίσιο ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 «βυθίζεται» κατά 1,07% στο άνοιγμα της συνεδρίασης.

Την ίδια στιγμή, ο γερμανικός DAX σημειώνει ηχηρές ζημιές 1,29% στις 23.798,00 μονάδες, ο γαλλικός CAC 40 κινείται πτωτικά κατά 1,16% στις 8.015,73 μονάδες και ο βρετανικός FTSE 100 σημειώνει πτώση 0,82% στις 9.622,40 μονάδες.

Στην ευρωπαϊκή περιφέρεια, ο ισπανικός IBEX καταγράφει ζημιές 1,35% στις 15.824,75 μονάδες, ο ιταλικός MIB «μαζεύεται» κατά 1,09% στις 42.753,00 μονάδες και ο πορτογαλικός PSI υποχωρεί κατά 0,94% στις 8.367,08 μονάδες.

Οι ευρωπαϊκές αγορές είχαν ξεκινήσει τη νέα εβδομάδα —και τον νέο μήνα— με θετικό τόνο, ενόψει μιας πολυάσχολης εβδομάδας με αποφάσεις κεντρικών τραπεζών και ανακοινώσεις εταιρικών αποτελεσμάτων· την Τρίτη αναμένονται τα αποτελέσματα τρίτου τριμήνου των BP, Philips, Geberit, Associated British Foods και Ferrari.

Νωρίτερα, η Saudi Aramco ανακοίνωσε άνοδο 0,9% στα κέρδη τρίτου τριμήνου, χάρη στην αυξημένη παραγωγή, παρά τις πιέσεις που δέχθηκαν οι τιμές.

Τα αποτελέσματα της BP θα παρακολουθηθούν στενά την Τρίτη, αφού η μετοχή της σημείωσε άνοδο περίπου 1,2% τη Δευτέρα, μετά την ανακοίνωση ότι θα πουλήσει ορισμένα χερσαία περιουσιακά στοιχεία μεταφοράς πετρελαίου και φυσικού αερίου (midstream assets) στις λεκάνες Permian και Eagle Ford στις Ηνωμένες Πολιτείες, στην εταιρεία Sixth Street, έναντι 1,5 δισ. δολαρίων.