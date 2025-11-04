Υπό-παραίτηση-ο-Διευθύνων-Σύμβουλος-των-ΕΛΤΑ,-Γρηγόρης-Σκλήκας

Μερίδα βουλευτών της ΝΔ ζήτησε και παραιτήσεις, με κύριο αποδέκτη των «γαλάζιων επικρίσεων» τον Διευθύνοντα Σύμβουλο των ΕΛΤΑ, Γρηγόρη Σκλήκα.

Προς παραίτηση φέρεται να βρίσκεται ο Διευθύνων Σύμβουλος των Ελληνικών Ταχυδρομείων, Γρηγόρης Σκλήκας, μετά τις έντονες αντιδράσεις που έχει προκαλέσει η απόφαση για κλείσιμο των καταστημάτων.

Όπως μεταδίδει η ΕΡΤ, επί τέσσερις και πλέον ώρες η τηλεδιάσκεψη των βουλευτών της ΝΔ τη Δευτέρα, εξέταζε όχι μόνο την απόδοση ευθυνών αλλά και την πλήρη αναστολή της απόφασης της διοίκησης των ΕΛΤΑ για σφράγισμα 204 καταστημάτων αντί της ισχύουσας τρίμηνης αναστολής.

Σημειώνει μάλιστα, ότι μερίδα βουλευτών της ΝΔ ζήτησε και παραιτήσεις, με κύριο αποδέκτη των «γαλάζιων επικρίσεων» τον Διευθύνοντα Σύμβουλο των ΕΛΤΑ, Γρηγόρη Σκλήκα.