Χρηματιστήριο:-Η-αναμέτρηση-με-τις-2032-μονάδες,-κοντινότερο-όριο-αντίστασης

Άνοδο κατά 1,43% κατέγραψε ο Γενικός Δείκτης του Χ.Α. στη χθεσινή συνεδρίαση κλείνοντας στις 2023,80 μονάδες. Παράλληλα, η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 225,7 εκ. ευρώ.

Οι αγοραστές ανέλαβαν με αποφασιστικότητα την υπεροπλία και οδήγησαν το ΓΔ σε ανοδική κίνηση σε όλη τη διάρκεια με μικρές μόνο διακυμάνσεις. Με οδηγό τον τραπεζικό κλάδο όπου επανήλθε η αισιόδοξη διάθεση και πολλά ακόμη blue chips (ΔΕΗ, Helleniq Energy, ΔΑΑ, ΜΟΗ, Ελλάκτωρ, Jumbo, Βιοχάλκο). Με το ενδοσυνεδριακό υψηλό να καταγράφεται λίγο πριν το κλείσιμο στις 2028 μονάδες. Την ίδια ώρα, οι αποδόσεις των 10ετών τίτλων διαμορφώνονταν στο 3,289% με το δείκτη Dax στη Φρανκφούρτη να αναρριχάται.

Έτσι, ο τραπεζικός κλάδος (+2,17%) κατέγραψε κέρδη με την Πειραιώς (+3,43%) να υπεραποδίδει. Κέρδη ακόμη κατέγραψε η ΔΕΗ (+4,04%), ο ΑΔΜΗΕ (+1,51%), η Helleniq Energy (+3,34%), η ΕΛΧΑ (+3,44%), το ΔΑΑ (+1,90%), η ΜΟΗ (+2,23%), ο Ελλάκτωρ (+2,31%), το Jumbo (+2,40%), η Metlen (+0,95%) και η Βιοχάλκο (+3,18%). Στον αντίποδα, απώλειες κατέγραψε ο Ακτωρ (-2,73%), ο ΟΠΑΠ (-1,56%), η ΕΥΔΑΠ (-1,01%), ο ΟΛΘ (-1,63%) και η ΓΕΚΤΕΡΝΑ (-0,60%).

Απολογιστικά, 81 μετοχές κατέγραψαν κέρδη έναντι 35 εκείνων που υποχώρησαν.

Η μετοχή της Amazon εκτινάχθηκε στο +5%, μετά το ύψους $38 δισ. deal που συμφώνησε η τελευταία με την OpenAI για την παροχή πρόσβασης σε μονάδες επεξεργασίας γραφικών (GPU) της Nvidia υποβοηθώντας την ανοδική κίνηση του δείκτη Nasdaq. Η αναμέτρηση με τις 2032 μονάδες, κοντινότερο όριο αντίστασης, συνιστά το επόμενο άθλο για το ΓΔ στο σενάριο συνέχισης της ανοδικής κίνησης.