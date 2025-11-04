Ύστατη-έκκληση-Τραμπ-για-τις-εκλογές-στη-Νέα-Υόρκη:-Πρέπει-να-στηρίξετε-τον-Κουόμο,-ο-Μαμντάνι-είναι-κομμουνιστής

Το πιο ξεκάθαρο μήνυμα αποδοκιμασίας του υποψήφιου των Δημοκρατικών για τον δήμο της Νέας Υόρκης, Ζόχραν Μαμντάνι, στηρίζοντας παράλληλα τον Άντριου Κουόμο, έστειλε το βράδυ της Δευτέρας ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, λίγο πριν ανοίξουν οι κάλπες στο «μεγάλο μήλο».

Όπως έγραψε στο Truth Social, οι Νεοϋορκέζοι «πρέπει να ψηφίσουν» τον πρώην κυβερνήτη για να νικήσουν τον «κομμουνιστή» Μαμντάνι.

Κατά τον Τραμπ (Donald Trump) η Νέα Υόρκη θα καταστραφεί «οικονομικά και κοινωνικά» αν ο υποψήφιος των Δημοκρατικών κερδίσει, όπως δείχνουν οι δημοσκοπήσεις.

«Αν ο κομμουνιστής υποψήφιος Ζόχραν Μαμντάνι κερδίσει τις εκλογές για δήμαρχος της Νέας Υόρκης, είναι πολύ απίθανο να συνεισφέρω ομοσπονδιακά κονδύλια, πέραν του ελάχιστου απαιτούμενου ποσού, στην αγαπημένη μου Νέα Υόρκη, λόγω του γεγονότος ότι, ως κομμουνιστική, αυτή η κάποτε μεγάλη πόλη δεν έχει ΚΑΜΙΑ πιθανότητα επιτυχίας, ή ακόμα και επιβίωσης!» έγραψε ο Αμερικανός πρόεδρος στο Truth Social.

«Η κατάσταση μπορεί μόνο να χειροτερέψει με έναν κομμουνιστή στο τιμόνι, και δεν θέλω, ως Πρόεδρος, να σπαταλάω χρήματα. Είναι υποχρέωσή μου να διοικώ τη χώρα, και είμαι βαθιά πεπεισμένος ότι η Νέα Υόρκη θα βυθιστεί σε μια πλήρη και ολική οικονομική και κοινωνική καταστροφή αν κερδίσει ο Μαμντάνι», πρόσθεσε.

«Θα προτιμούσα να δω έναν Δημοκρατικό, που έχει ιστορικό επιτυχιών, να κερδίζει, παρά έναν κομμουνιστή χωρίς εμπειρία και με ιστορικό ΠΛΗΡΟΥΣ ΚΑΙ ΟΛΙΚΗΣ ΑΠΟΤΥΧΙΑΣ», επέμεινε στο ίδιο μήκος κύματος ο Τραμπ.

«Δεν ήταν τίποτα ως βουλευτής, κατατάχθηκε τελευταίος στην τάξη του και, ως δήμαρχος της πιθανώς, και πάλι, μεγαλύτερης πόλης στον κόσμο, ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΚΑΜΙΑ ΕΥΚΑΙΡΙΑ να την επαναφέρει στην παλιά της δόξα! Πρέπει επίσης να θυμόμαστε αυτό: Μια ψήφος για τον Κέρτις Σίλβα (ο οποίος φαίνεται πολύ καλύτερος χωρίς το μπερέ!) είναι μια ψήφος για τον Μαμντάνι» συνέχισε ο Αμερικανός πρόεδρος καταλήγοντας στην ανάρτησή του:

«Είτε σας αρέσει προσωπικά ο Άντριου Κουόμο είτε όχι, δεν έχετε πραγματικά άλλη επιλογή. Πρέπει να τον ψηφίσετε και να ελπίζετε ότι θα κάνει φανταστική δουλειά. Αυτός είναι ικανός για αυτό, ο Μαμντάνι δεν είναι!»

Μετά την ανάρτηση Τραμπ, ο Άντριου Κουόμο σχολίασε ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ στην πραγματικότητα δεν υποστήριζε την υποψηφιότητά του. «Ο πρόεδρος Τραμπ δεν με υποστηρίζει. Αντιτίθεται στον Μαμντάνι, σωστά;. Πιστεύει ότι ο Μαμντάνι αποτελεί υπαρξιακή απειλή για τη Νέα Υόρκη. Πιστεύει ότι είναι κομμουνιστής. Πιστεύει ότι θα οδηγήσει τη Νέα Υόρκη στη χρεοκοπία. Δεν με υποστηρίζει, αντιτίθεται στον Μαμντάνι» είπε χαρακτηριστικά ο Κουόμο