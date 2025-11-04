Amazon: Είκοσι έργα αιολικής και ηλιακής ενέργειας τέθηκαν φέτος σε λειτουργία στην Ευρώπη – Οι επενδύσεις στην Ελλάδα

Είκοσι έργα αιολικής και ηλιακής ενέργειας (ένα εκ των οποίων στην Ελλάδα) συνολικής ισχύος ενός γιγαβάτ που υποστηρίζονται από την Amazon, τέθηκαν φέτος σε λειτουργία, όπως ανακοίνωσε η επιχείρηση.

Τα νέα έργα βρίσκονται σε πέντε χώρες: 12 στην Ισπανία, 3 στην Ιταλία, 3 στην Πολωνία, 1 στη Γερμανία και 1 στην Ελλάδα. Αναπτύχθηκαν από 12 διαφορετικούς ενεργειακούς φορείς και, συνολικά, διαθέτουν δυναμικό ικανό να καλύπτει τις ετήσιες ανάγκες ηλεκτροδότησης περισσότερων από 700.000 νοικοκυριών σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Μεταξύ των νέων έργων είναι το Baltic Eagle, ένα από τα μεγαλύτερα υπεράκτια αιολικά πάρκα της Γερμανίας, όπου η Amazon έχει δεσμευτεί να αποκτήσει 189 MW δυναμικότητας, και το ηλιακό πάρκο Miłkowice στην Πολωνία, το πρώτο έργο ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στη χώρα, με δέσμευση 87 MW.

Πέρα από τα 20 έργα που συνδέθηκαν με τα δίκτυα φέτος, περισσότερα από 40 έργα ανανεώσιμης ενέργειας με τη στήριξη της Amazon βρίσκονται ήδη σε λειτουργία σε ολόκληρη την Ευρώπη – ανάμεσά τους 18 στην Ισπανία, 8 στη Φινλανδία, 5 στη Σουηδία, 4 στην Ιρλανδία, 2 στο Ηνωμένο Βασίλειο, 2 στην Ιταλία, 2 στις Κάτω Χώρες και 1 στη Γαλλία.

Άλλα 70 έργα που περιλαμβάνονται σήμερα στο χαρτοφυλάκιο της Amazon αναμένεται να ολοκληρωθούν και να τεθούν σε λειτουργία έως το 2030.

Στην Ελλάδα, η Amazon έχει επενδύσει σε εννέα μεγάλης κλίμακας έργα αιολικής και ηλιακής ενέργειας, εκ των οποίων ένα βρίσκεται ήδη σε λειτουργία. Όταν ολοκληρωθούν, τα έργα αυτά θα προσφέρουν συνολικά περίπου 699 MW νέας καθαρής ενεργειακής ισχύος, επαρκούς για να καλύψει τις ετήσιες ανάγκες περισσότερων από 350.000 ελληνικών νοικοκυριών.

Η εταιρεία αναφέρει ότι επικεντρώνεται στην επέκταση σε περιοχές με δίκτυα έντασης άνθρακα, συμπεριλαμβανομένης της Πολωνίας και της Γερμανίας, για να επιταχύνει την απαλλαγή από τον άνθρακα σε ολόκληρη την ήπειρο.

«Με περισσότερα από 160 αιολικά και ηλιακά έργα στην Ευρώπη, η Amazon βοηθά στην παροχή νέων πηγών καθαρής ενέργειας στα τοπικά δίκτυα, δημιουργώντας θέσεις εργασίας και υποστηρίζοντας τις τοπικές επιχειρήσεις καθώς προχωράμε προς την τροφοδοσία των δραστηριοτήτων μας με 100% ανανεώσιμη ενέργεια έως το 2025», δήλωσε η Lindsay McQuade, Διευθύντρια Ενέργειας της Amazon για την περιοχή EMEA.