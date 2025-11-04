bp:-Τα-κέρδη-έκπληξη-και-η-μεγάλη-επιστροφή-στο-πετρέλαιο

Ισχυρότερα του αναμενομένου αποτελέσματα για το τρίτο τρίμηνο του 2025 εμφάνισε η BP, καθώς η αυξημένη παραγωγή πετρελαίου και φυσικού αερίου αντιστάθμισε τις απώλειες από το trading.

Ο διευθύνων σύμβουλος Μάρεϊ Άουχινλος μιλά για «καλή επίδοση σε όλο το φάσμα της δραστηριότητας» και υπόσχεται επιτάχυνση του προγράμματος αναδιάρθρωσης.

Η εταιρεία ανακοίνωσε προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη (underlying replacement cost profit) ύψους 2,21 δισ. δολαρίων για το τρίμηνο Ιουλίου – Σεπτεμβρίου, υπερβαίνοντας τις εκτιμήσεις των αναλυτών που έκαναν λόγο για 2,03 δισ. δολάρια, σύμφωνα με το consensus της LSEG.

Τα καθαρά κέρδη του αντίστοιχου περσινού τριμήνου είχαν διαμορφωθεί στα 2,3 δισ. δολάρια, ενώ το δεύτερο τρίμηνο του 2025 στα 2,35 δισ.

«Θα απλοποιήσουμε και θα επιταχύνουμε»

«Παραδίδουμε ακόμη ένα καλό τρίμηνο, με τις δραστηριότητές μας να συνεχίζουν να λειτουργούν ομαλά», δήλωσε ο Άουχινλος προσθέτοντας πως η BP θα επιδιώξει «περαιτέρω βελτιώσεις στην αποδοτικότητα και το κόστος» μέσω αναθεώρησης του χαρτοφυλακίου της.

Η καθαρή δανειακή θέση διαμορφώθηκε στα 26,05 δισ. δολάρια, επίπεδο σχεδόν αμετάβλητο σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο, αλλά αυξημένο σε σχέση με τα 24,27 δισ. έναν χρόνο πριν.

Τα βασικά στοιχεία του τριμήνου

Λειτουργικές ταμειακές ροές: 7,8 δισ. δολάρια, έναντι 6,3 δισ. το προηγούμενο τρίμηνο.

Πωλήσεις περιουσιακών στοιχείων: αναμένονται άνω των 4 δισ. δολαρίων το 2025.

Επαναγορές μετοχών: νέο πρόγραμμα 750 εκατ. δολαρίων στους επόμενους τρεις μήνες.

Η εταιρεία διατηρεί τον ρυθμό επιστροφής κεφαλαίων στους μετόχους, αν και σε ελαφρώς μειωμένα επίπεδα σε σχέση με τις αρχές του έτους.

Επιστροφή στις ρίζες του πετρελαίου

Περίπου οκτώ μήνες μετά τη ριζική αναθεώρηση της στρατηγικής της, η BP επιβεβαιώνει τη στροφή της πίσω στα ορυκτά καύσιμα. Η διοίκηση έχει περικόψει τη χρηματοδότηση έργων ανανεώσιμων πηγών και δίνει προτεραιότητα στην παραδοσιακή δραστηριότητα πετρελαίου και φυσικού αερίου, σε μια προσπάθεια ανάκτησης της εμπιστοσύνης των επενδυτών.

Το 2025, η μετοχή της BP έχει ενισχυθεί πάνω από 13%, αντανακλώντας το θετικό κλίμα μετά το leadership reshuffle, τις περικοπές κόστους και μια σειρά νέων ανακαλύψεων κοιτασμάτων.

Πώληση μεριδίων και στόχος 20 δισ. δολαρίων

Τη Δευτέρα, η εταιρεία ανακοίνωσε τη μεταβίβαση μειοψηφικών μεριδίων σε ορισμένα onshore pipeline assets των ΗΠΑ (στις λεκάνες Permian και Eagle Ford) στον επενδυτικό όμιλο Sixth Street, έναντι 1,5 δισ. δολαρίων.

Η κίνηση εντάσσεται στον ευρύτερο στόχο για αποεπενδύσεις ύψους 20 δισ. δολαρίων έως το τέλος του 2027.

Μόλις μία εβδομάδα νωρίτερα, η Shell, ο μεγάλος βρετανικός αντίπαλος της BP, ανακοίνωσε επίσης κέρδη πάνω από τις προβλέψεις για το τρίτο τρίμηνο, επικαλούμενη ισχυρή επιχειρησιακή επίδοση και αυξημένες επιδόσεις στο trading.