Deutsche Telekom – Nvidia: Ανακοίνωσαν κατασκευή κέντρου δεδομένων ΑΙ στο Μόναχο

Την κατασκευή κέντρου δεδομένων τεχνητής νοημοσύνης στο Μόναχο ανακοίνωσαν από κοινού η Deutsche Telekom και η αμερικανική εταιρία ημιαγωγών Nvidia. Η επένδυση υπερβαίνει το ένα δισεκατομμύριο ευρώ.

«Χωρίς τεχνητή νοημοσύνη, μπορείτε να ξεχάσετε τη βιομηχανία. Χωρίς τεχνητή νοημοσύνη, μπορείτε να ξεχάσετε την Γερμανία ως τοποθεσία κατάλληλη για επιχειρήσεις», δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της Telekom Τιμότεους Χέτγκενς, επισημαίνοντας ότι αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη χρησιμοποιείται μόνο το 5% των τσιπ τεχνητής νοημοσύνης υψηλής απόδοσης – σε σύγκριση με το 70% που χρησιμοποιείται στις ΗΠΑ. Ο κ. Χέτγκενς τόνισε ακόμη ότι οι αμερικανικές εταιρίες επικεντρώνονται όλο και περισσότερο στην επέκταση της τεχνητής νοημοσύνης και προειδοποίησε ότι η Γερμανία πρέπει επειγόντως να καλύψει το χαμένο έδαφος.

Ο διευθύνων σύμβουλος της DT διαβεβαίωσε επίσης ότι τα δεδομένα cloud τεχνητής νοημοσύνης του κέντρου δεδομένων που θα λειτουργήσει στο Μόναχο θα παραμένουν εξ ολοκλήρου στην Γερμανία και μόνο εργαζόμενοι από τη Γερμανία και την Ευρώπη θα συμμετέχουν στη διαχείρισή τους, ενώ η τεχνολογία θα προέρχεται από τις ΗΠΑ και την Γερμανία. «Αυτό σημαίνει ότι δεν υπάρχουν πλέον δικαιολογίες για να μην χρησιμοποιούν την τεχνητή νοημοσύνη σε μεγάλη κλίμακα οι γερμανικές και οι ευρωπαϊκές εταιρίες», υπογράμμισε ο κ. Χέτγκενς.

Ο υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής Κάρστεν Βιλντμπέργκερ έκανε λόγο για «σπουδαία μέρα για την Γερμανία και την Ευρώπη», για ένα «σύμβολο νέας αρχής» και για «ένα ακόμη βήμα στην πορεία της Γερμανίας προς την αποφασιστική αξιοποίηση των ευκαιριών της τεχνητής νοημοσύνης».

Από την πλευρά της Nvidia, ο διευθύνων σύμβουλος Τζένσεν Χουάνγκ υπενθύμισε ότι η έννοια της Βιομηχανίας 4.0 αναπτύχθηκε στην Γερμανία. «Η Γερμανία είχε αυτό το όραμα να συνδέσει τον ψηφιακό κόσμο με τον φυσικό», δήλωσε.

Η εταιρία του είναι ο κορυφαίος στον κόσμο πάροχος τσιπ υψηλής απόδοσης, τα οποία είναι απαραίτητα για την εκπαίδευση και τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης. Η Deutsche Telekom είναι ήδη πάροχος υπηρεσιών cloud και λειτουργεί πάνω από 180 κέντρα δεδομένων στον κόσμο, ενώ συνεργάζεται με μεγάλες πλατφόρμες όπως το Google Cloud, η Amazon AWS και η Microsoft Azure.

Το κέντρο δεδομένων τεχνητής νοημοσύνης που θα κατασκευαστεί στο Τούχερπαρκ του Μονάχου προορίζεται να είναι μόνο η αρχή μιας ευρύτερης στρατηγικής τεχνητής νοημοσύνης για την Deutsche Telekom, η οποία ευελπιστεί να ληφθεί υπ’όψιν για ένα σημαντικό πρόγραμμα χρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα λεγόμενα Gigafactories τεχνητής νοημοσύνης.