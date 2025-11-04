E.In.S.: Ενεργοποιεί πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών – Σε ισχύ για 24 μήνες

Οι αγορές ιδίων μετοχών θα διενεργούνται στην αγορά ενώ οι συναλλαγές θα πραγματοποιούνται από το μέλος του Χρηματιστηρίου Αθηνών «ΚΥΚΛΟΣ Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ.».

Την έναρξη του προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών, σε εφαρμογή των αποφάσεων της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 24ης Ιουνίου 2025 και της σχετικής απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της 4ης Νοεμβρίου 2025 ανακοίνωσε η E.In.S. (πρώην Ευρωσύμβουλοι).

Το πρόγραμμα, που τίθεται σε ισχύ από την Τετάρτη 5 Νοεμβρίου 2025, και είναι διάρκειας 24 μηνών, προβλέπει την απόκτηση έως και 10% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, με εύρος τιμής από 0,50 έως 3 ευρώ ανά μετοχή. Στόχος του είναι η ενίσχυση της εμπορευσιμότητας της μετοχής, η δημιουργία αποθέματος για μελλοντικές στρατηγικές κινήσεις, όπως συγχωνεύσεις ή εξαγορές, καθώς και η υλοποίηση προγραμμάτων διάθεσης μετοχών σε στελέχη και εργαζομένους.

Ανακοινώνεται από την Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «Ευρωπαϊκές Καινοτομικές Λύσεις – European Innovation Solutions Α.Ε.» με διακριτικό τίτλο «E.In.S. S.A.», (Πρώην «Ευρωσύμβουλοι Ανώνυμη Εταιρία Συμβούλων Ανάπτυξης και Τεχνολογίας»), ότι σε συνέχεια και κατ’ εφαρμογή των αποφάσεων της Επαναληπτικής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 24.6.2025 και της από 4.11.2025 σχετικής αποφάσεως του Δ.Σ. της εταιρίας, ήδη από αύριο Τετάρτη, 5.11.2025 εκκινεί η υλοποίηση του Προγράμματος Αγοράς Ιδίων Μετοχών, σύμφωνα με τους όρους που έχουν ως άνω αποφασισθεί και εντός των περιορισμών MAR/Κανονισμού 2016/1052.

– Ο ανώτατος αριθμός μετοχών που επιτρέπεται να αποκτηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος ανέρχεται έως ποσοστό 10% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το χρόνο υλοποίησης του προγράμματος.

– Το κατώτατο όριο τιμής απόκτησης ανά μετοχή ορίζεται σε 0,50 ευρώ, και το ανώτατο όριο τιμής σε 3,00 ευρώ.

– Η διάρκεια ισχύος του προγράμματος ορίζεται σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 49 του ν.4548/2018 σε είκοσι τέσσερις (24) μήνες από την ημερομηνία λήψης της απόφασης της Γ.Σ. ήτοι από την 24.6.2025.

– Οι σκοποί της απόκτησης των ιδίων μετοχών περιλαμβάνουν: την δημιουργία αποθέματος για μελλοντικές στρατηγικές κινήσεις της Εταιρείας, όπως συγχωνεύσεις ή εξαγορές, την δημιουργία αποθέματος για μελλοντικά προγράμματα διάθεσης μετοχών σε στελέχη ή εργαζομένους της Εταιρείας (stock option / stock grant), καθώς και την ενίσχυση της εμπορευσιμότητας της μετοχής της Εταιρείας στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

Η Γενική Συνέλευση παρείχε στο Διοικητικό Συμβούλιο την απαραίτητη εξουσιοδότηση προκειμένου να προβεί σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες για την υλοποίηση του ανωτέρω προγράμματος, περιλαμβανομένης της δυνατότητας ανάθεσης της εκτέλεσης του προγράμματος, εν όλω ή εν μέρει, σε πιστωτικό ίδρυμα ή εταιρεία παροχής επενδυτικών υπηρεσιών, κατά την κρίση του.

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα τηρεί πλήρως τις υποχρεώσεις δημοσιοποίησης και πληροφόρησης του επενδυτικού κοινού, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τις αποφάσεις των αρμοδίων εποπτικών αρχών.

Οι αγορές ιδίων μετοχών θα διενεργούνται στην αγορά ενώ οι συναλλαγές θα πραγματοποιούνται από το μέλος του Χρηματιστηρίου Αθηνών «ΚΥΚΛΟΣ Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ.».

Οι αγορές ιδίων μετοχών στο πλαίσιο του Προγράμματος, θα πραγματοποιούνται λαμβάνοντας υπόψη την κεφαλαιακή επάρκεια και τη ρευστότητα εταιρίας, ενώ οποιεσδήποτε αγορές θα διενεργούνται με την επιφύλαξη της συμμόρφωσης προς όλους τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς.