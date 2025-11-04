Eurobank: Το 30% του ενεργητικού προέρχεται από την Κύπρο – Ο νέος ρόλος στη διαχείριση εταιρικών κεφαλαίων

Του Νίκου Κωτσικόπουλου

Ένα μακροχρόνιο πλάνο μεγάλης ανάπτυξης για το νέο χρηματοοικονομικό όμιλο που χτίζει η Eurobank, με σημαντικό και διττό ρόλο για τη Eurobank Ltd, τη νέα τράπεζα στην Κύπρο από τη συνένωση της Ελληνικής και της Eurobank Κύπρου, διακρίνεται ήδη στα βήματα της τράπεζας, μετά τη νομική συγχώνευση που ολοκληρώθηκε την 1η Σεπτεμβρίου.

Στο σχέδιο αυτό, η Eurobank Ltd, προβλέπεται να εξελιχθεί σε σημαντικό τραπεζοασφαλιστικό περιφερειακό όμιλο –πύλη κεφαλαίων από την Ινδία, την Αραβική Χερσόνησο και το Ισραήλ, ενώ παράλληλα θα μπορεί να διαχειρίζεται και τα εισερχόμενα εταιρικά κεφάλαια.

Όταν όλα τα κομμάτια του παζλ μπουν στις θέσεις τους, θα έχει δημιουργηθεί ένας χρηματοοικονομικός όμιλος, που ήδη σήμερα έχει ενεργητικό 103 δισ. ευρώ (χωρίς τα μεγέθη της Eurolife) και θα έχει τραπεζοασφαλιστικές δραστηριότητες και διακριτούς τομείς διαχείρισης κεφαλαίων, καθώς τα ιδιωτικά κεφάλαια πελατών θα διαχειρίζεται ο άλλος κόμβος, του private banking στο Λουξεμβούργο.

Ο στόχος για τα κεφάλαια του wealth management του Ομίλου έχει μπει στα 30 δισ. ευρώ και για τη Eurobank Ltd στα 11 δισ. ευρώ, από το Διευθύνοντα Σύμβουλο της Eurobank, Φωκίωνα Καραβία.

Είναι ένας σχεδιασμός μακράς πνοής που θα αλλάξει την τράπεζα στα επόμενα χρόνια- ψήγματα του οποίου περιέγραψε με αδρές γραμμές ο κ. Καραβίας με τον Αναπληρωτή Διευθύνοντα Σύμβουλο Σταύρο Ιωάννου, να στέκεται περισσότερο στην Κύπρο και στις αγορές που θα ανοίξουν στην Ινδία, τον Κόλπο, το Ισραήλ. Η Eurobank Ltd στην Κύπρο, θα έχει ρόλο κλειδί στα σχέδια αυτά.

Μέσα στο πρώτο τρίμηνο του 2026, αναμένεται το dual listing, με την εισαγωγή της μητρικής Eurobank και στο χρηματιστήριο της Κύπρου, αφού πρώτα ολοκληρωθεί η επιστροφή της στην προ της κρίσης νομική δομή. Η λειτουργική συγχώνευση στην κυπριακή Eurobank Ltd προβλέπεται να ολοκληρωθεί στο πρώτο εξάμηνο του 2027.

Το πρώτο βήμα που άνοιξε τον δρόμο

Οι προοπτικές για τη δημιουργία ενός μεγάλου πολυσχιδούς και εξωστρεφούς ομίλου άνοιξαν με την εξαγορά της Ελληνικής Τράπεζας στην Κύπρο. Ο κ. Καραβίας σε μία μικρή αναδρομή, θυμήθηκε ότι η Eurobank Cyprus ξεκίνησε το 2007 με δραστηριότητες στο corporate, treasury και asset-wealth management. Ακολούθησε η εξαγορά της Ελληνικής Τράπεζας.

Το πρώτο μικρό αλλά σημαντικό βήμα έγινε το καλοκαίρι του 2021 όταν η Eurobank απέκτησε 9,99% των μετοχών της Ελληνικής Τράπεζας με τιμή αγοράς τότε, τα 0,80 ευρώ ανά μετοχή. Σε μία πορεία που είχε διάρκεια 4 ετών η Eurobank έκτισε τον κυπριακό πυλώνα της, εξαιρετικά σημαντικό, αποκτώντας την Ελληνική.

Μέσω της Ελληνικής, εξαγόρασε και την ασφαλιστική CNP. Ο στόχος τώρα είπε ο κ. Καραβίας, είναι η Eurobank Ltd να εκμεταλλευτεί τα πλεονεκτήματα της Κύπρου, δημιουργώντας πύλη εισόδου κεφαλαίων στην ΕΕ για εταιρείες και ιδιώτες, από την Μέση Ανατολή, τις χώρες του Κόλπου και την Ινδία.

Σήμερα μετά τη νομική συγχώνευση, με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν η Eurobank Ltd έχει ενεργητικό 28,1 δισ. ευρώ (σχεδόν το 1/3 του ομίλου), δάνεια 8,8 δισ. με μερίδιο αγοράς 35%, καταθέσεις 23,4 δισ. ευρώ με μερίδιο αγοράς 41% και ίδια κεφάλαια 3,3 δισ. ευρώ. Ο δείκτης ιδίων κεφαλαίων CET1 της τράπεζας ανέρχεται σε 36% έναντι 16% των ευρωπαϊκών τραπεζών, ενώ ο δείκτης ΜΕΔ στο 2,3% είναι ουσιαστικά στα ευρωπαϊκά επίπεδα (στο 2,2%).

Η απόδοση ιδίων κεφαλαίων τρέχει με ρυθμό 15% και τα δάνεια προς καταθέσεις είναι στο 37%. Ισχυρά κεφάλαια και μεγάλη ρευστότητα χαρακτηρίζουν την τράπεζα, με τον κ. Καραβία να σχολιάζει ότι η μεγάλη ρευστότητα είναι σπουδαίο πλεονέκτημα καθώς και ότι ο ρόλος των τραπεζών είναι να δέχονται καταθέσεις. Επίσης όμως να προσφέρουν και λύσεις και πλέον προσφέρονται πλήθος λύσεων.

Πώς προχωρά το πλάνο στην Ινδία και τη Μέση Ανατολή

Ο Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος Σταύρος Ιωάννου, έδωσε νέα στοιχεία για τις αγορές που ενδιαφέρουν τον όμιλο:

-Στην Ινδία, η Eurobank έχει λάβει την άδεια για ίδρυση γραφείου αντιπροσωπείας. Ο επικεφαλής έχει ήδη επιλεγεί και το γραφείο αναμένεται να λειτουργήσει πλήρως έως το τέλος του έτους, με επίσημα εγκαίνια στις αρχές του 2026.

-Στο Αμπού Ντάμπι, η αίτηση για την άδεια λειτουργίας είναι σε εξέλιξη και ο στόχος όλες οι άδειες επιδιώκεται να έχουν ληφθεί εντός του 2026 ώστε να ξεκινήσει η λειτουργία του.

-Στο Ισραήλ, η Eurobank έχει ήδη ξεκινήσει την εγκατάσταση γραφείου και έχει προσλάβει τοπικά στελέχη. Το Ισραήλ είναι μια χώρα με κρίσιμο πλούτο και δυναμική, είπε ο κ. Ιωάννου. “Θέλουμε να δώσουμε λύσεις, τόσο στους κατοίκους όσο και σε όλους τους ανθρώπους εβραϊκής καταγωγής”. Οι επενδύσεις του Ισραήλ στην Ελλάδα είναι μεγάλες σε τομείς όπως το real estate, η φιλοξενία κλπ.

Ισχυρή χρηματοδότηση της οικονομίας

Η απόφαση να επενδύσουμε περαιτέρω στην Κύπρο δεν θα είχε ληφθεί χωρίς εμπιστοσύνη στη χώρα και στη διοίκηση του Μιχάλη Λούη και της διοικητικής ομάδας του στο νησί, κατέληξε ο κ. Ιωάννου. Ο CEO, της Eurobank Ltd, Μιχάλης Λούης: τόνισε το μέγεθος της επένδυσης του ομίλου Eurobank στη χώρα.

Η “στρατηγική επένδυση ύψους 1,3 δισ. ευρώ, είναι ισχυρή ψήφος εμπιστοσύνης στην κυπριακή οικονομία και τις προοπτικές της, επιβεβαιώνοντας τον κομβικό ρόλο της Κύπρου στον ευρύτερο σχεδιασμό του ομίλου και τη δέσμευσή του για μακροπρόθεσμη στήριξη της οικονομίας και της επιχειρηματικής κοινότητας”, είπε ο κ. Λούης.

Με ισχυρούς ρυθμούς ανάπτυξης η οικονομία της Κύπρου και μάλιστα με ώθηση από εταιρείες τεχνολογίας την ιδιωτική εκπαίδευση και τον κλάδο υγείας πέραν του τουρισμού και των ακινήτων, παρουσιάζει σημαντικό ενδιαφέρον και για τις χρηματοδοτήσεις, με τη στεγαστική πίστη να ανθεί ξανά.