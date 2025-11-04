eurostat:-Ένας-στους-δέκα-Έλληνες-εργαζόμενους-βρίσκεται-σε-κίνδυνο-φτώχειας

Η Eurostat ορίζει ως κίνδυνο φτώχειας, το ποσοστό των ανθρώπων των οποίων το ισοσταθμισμένο διαθέσιμο εισόδημα μετά τις κοινωνικές εισφορές είναι κάτω από το 60% του εθνικού μέσου εισοδήματος.

Πάνω από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι το ποσοστό των Ελλήνων εργαζομένων που αντιμετωπίζει κίνδυνο φτώχειας, σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat.

Ειδικότερα, το 2024, το 8,2% των ανθρώπων πάνω από 18 ετών που δήλωναν ότι εργάζονταν (ως υπάλληλοι ή αυτοαπασχολούμενοι) στην ΕΕ βρίσκονταν σε κίνδυνο φτώχειας. Το ποσοστό είναι υψηλότερο για τους άντρες (9%) έναντι των γυναικών (7,3%). Για την Ελλάδα, το αντίστοιχο ποσοστό αγγίζει το 10,7% καταλαμβάνοντας την πέμπτη θέση στην κατάταξη.

Επισημαίνεται ότι η Eurostat ορίζει ως κίνδυνο φτώχειας, το ποσοστό των ανθρώπων των οποίων το ισοσταθμισμένο διαθέσιμο εισόδημα μετά τις κοινωνικές εισφορές είναι κάτω από το 60% του εθνικού μέσου εισοδήματος.

Η χώρα με το υψηλότερο ποσοστό πολιτών σε κίνδυνο φτώχειας ήταν το Λουξεμβούργο με 13,2%, ενώ ακολουθούν Βουλγαρία (11,8%), Ισπανία (11,2%) και Ρουµανία (10,9%).

Αντίθετα, το χαμηλότερο ποσοστό σημειώθηκε στη Φινλανδία με μόλις 2,8%