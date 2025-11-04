Nintendo: Νέα πρόβλεψη για το Switch 2 – Αναμένει 19 εκατ. πωλήσεις μέχρι τον Μάρτιο του 2026

Η εταιρεία με έδρα το Κιότο αναμένει τώρα να πουλήσει 19 εκατομμύρια μονάδες του Switch 2 έως το τέλος του οικονομικού έτους, τον Μάρτιο του 2026.

Σε αναθεώρηση των στόχων της και αύξηση των προβλέψεών της για τις συνολικές πωλήσεις του Switch 2 για το 2025 προχώρησε η Nintendo, σύμφωνα με το -.

Η ισχυρή ζήτηση για την διάσημη κονσόλα που προκαλεί «φρενίτιδα» στους φανς της ενισχύει την εμπιστοσύνη του ιαπωνικού κολοσσού κατασκευής παιχνιδιών ότι η ζήτηση θα παραμείνει σε αυτά τα επίπεδα για το υπόλοιπο του έτους.

Ειδικότερα, η εταιρεία με έδρα το Κιότο αναμένει τώρα να πουλήσει 19 εκατομμύρια μονάδες του Switch 2 έως το τέλος του οικονομικού έτους, τον Μάρτιο του 2026. Η προηγούμενη πρόβλεψη έκανε λόγο για 15 εκατομμύρια πωλήσεις, γεγονός που δείχνει σαφή επιτάχυνση της δυναμικής της κονσόλας στην αγορά.

Σημειώνεται ότι τα αποτελέσματα για το δεύτερο τρίμηνο του οικονομικού έτους, που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου, ξεπέρασαν τις προσδοκίες των αναλυτών. Η Nintendo κατέγραψε έσοδα ύψους 527,2 δισ. γιεν (περίπου 3,7 δισ. δολάρια), ενώ οι προβλέψεις της LSEG έκαναν λόγο για 461,76 δισ. γιεν. Τα καθαρά κέρδη ανήλθαν στα 102,9 δισ. γιεν, σημαντικά αυξημένα σε σχέση με τις εκτιμήσεις των 63,6 δισ. γιεν.

Παράλληλα, η Nintendo αύξησε την πρόβλεψη λειτουργικών εσόδων του οικονομικού έτους κατά 16% στα 370 δισ. γιεν (2,4 δισ. δολάρια).

Το Switch 2 αποτελεί το πιο ακριβό gadget της Nintendo μέχρι σήμερα. Ξεπέρασε τις υψηλές προσδοκίες για τις πρώτες πωλήσεις, σημειώνοντας ρεκόρ για τον τομέα των κονσολών και τροφοδοτώντας τις δύο βασικές αγορές της εταιρείας, την Ιαπωνία και τις ΗΠΑ.

Ο πρόεδρος της Nintendo, Σουντάρο Φουρουκάγουα, δήλωσε ότι δεν θα είναι εύκολο να διατηρηθεί αυτή η δυναμική, επισημαίνοντας τις αυξημένες τιμές των πρώτων υλών και τις μακροοικονομικές προκλήσεις, συμπεριλαμβανομένης της αβεβαιότητας για το εμπόριο και των αυξημένων δασμών ΗΠΑ.

Η Nintendo δαπάνησε 64,6 εκατ. γιεν σε διαφημίσεις στο πιο πρόσφατο τρίμηνο, μια αύξηση 80% για να διασφαλίσει ότι το Switch 2 θα είναι πάντα παρόν στο μυαλό των θαυμαστών και των πιθανών νέων πελατών.

Πλέον αναμένεται ότι οι πωλήσεις του Switch 2 θα επιταχυνθούν στο τρέχον τρίμηνο καθώς η γιορτινή περίοδος των Χριστουγέννων πλησιάζει.