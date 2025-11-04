palantir:-«Εκτόξευση»-εσόδων-κατά-63%-στα-1,18-δισ.-δολάρια-το-γ΄-τρίμηνο

Τα έσοδα του τριμήνου αυξήθηκαν 63% σε ετήσια βάση, ξεπερνώντας για δεύτερη συνεχόμενη φορά το όριο του 1 δισ. δολαρίων.

Κέρδη και έσοδα που ξεπέρασαν τις εκτιμήσεις των αναλυτών ανακοίνωσε η Palantir για το τρίτο τρίμηνο του 2025, αυξάνοντας παράλληλα τις προβλέψεις για το τέταρτο τρίμηνο, καθώς η ζήτηση για την τεχνητή νοημοσύνη αυξάνεται συνεχώς.

Πιο συγκεκριμένα, σημείωσε κέρδη ανά μετοχή 21 σεντς, έναντι 17 σεντς που ανέμεναν οι αναλυτές, και έσοδα 1,18 δισ. δολάρια έναντι 1,09 δισ. των προβλέψεων.

Συνολικά, τα έσοδα του τριμήνου αυξήθηκαν 63% σε ετήσια βάση, ξεπερνώντας για δεύτερη συνεχόμενη φορά το όριο του 1 δισ. δολαρίων.

Τα καθαρά κέρδη τριπλασιάστηκαν σε 475,6 εκατ. δολάρια, από 143,5 εκατ. ένα χρόνο πριν.

Παρά το shutdown της αμερικανικής κυβέρνησης που παρατείνεται για δεύτερο μήνα, η Palantir παρουσίασε άλμα 52% στα έσοδά της από κυβερνητικές συμφωνίες, τα οποία ανήλθαν σε 486 εκατ. δολάρια. Πρόσφατα η εταιρεία εξασφάλισε συμφωνία ύψους έως 10 δισ. δολαρίων με τον αμερικανικό στρατό.

Για το τρέχον τρίμηνο, προβλέπει έσοδα περίπου 1,33 δισ. δολάρια, υπερβαίνοντας τις εκτιμήσεις των αναλυτών στα 1,19 δισ.

Για το σύνολο του έτους, η εταιρεία προβλέπει πλέον πωλήσεις 4,4 δισ. δολαρίων, έναντι 4,17 δισ. που εκτιμούσε η Wall Street, και ελεύθερες ταμειακές ροές μεταξύ 1,9 και 2,1 δισ. δολαρίων.

Η εμπορική δραστηριότητα της Palantir διπλασιάστηκε στα 397 εκατ. δολάρια, ενώ η συνολική αξία νέων συμβολαίων τετραπλασιάστηκε στα 1,31 δισ. δολάρια. Τις τελευταίες εβδομάδες η εταιρεία ανακοίνωσε συνεργασίες με τις Snowflake, Lumen και Nvidia, ενισχύοντας περαιτέρω τη θέση της στον κλάδο του AI.

Η μετοχή της Palantir έχει «εκτοξευθεί» πάνω από 170% το 2025, ανεβάζοντας τη χρηματιστηριακή της αξία στα 490 δισ. δολάρια.