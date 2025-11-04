saudi-aramco:-Μειωμένα-κέρδη-το-γ’-τρίμηνο-λόγω-των-πιέσεων-στη-τιμή-του-πετρελαίου

Η Aramco αντιμετωπίζει μείωση των κερδών της λόγω της πτώσης των τιμών του πετρελαίου που έχουν υποχωρήσει περισσότερο από 6% φέτος.

Πτωτικά κατά 2,3% κινήθηκαν σε ετήσια βάση τα κέρδη της Saudi Aramco για το γ’ τρίμηνο λόγω των πιέσεων που εξακολουθούν να ασκούνται στις τιμές πετρελαίου και των παραγώγων του.

Σύμφωνα με το Reuters, ο μεγαλύτερος εξαγωγέας πετρελαίου στον κόσμο ανακοίνωσε καθαρά κέρδη στα 101,02 δισ. ριάλ (26,94 δισ. δολάρια) για το τρίμηνο που ολοκληρώθηκε στις 30 Σεπτεμβρίου, χαμηλότερα από τα 103,4 δισ. ριάλ που είχε καταγράψει την αντίστοιχη περίοδο του 2024.

Τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη ανήλθαν σε 28 δισ. δολάρια κατά το τρίτο τρίμηνο, ξεπερνώντας την μέση εκτίμηση των αναλυτών για 26,5 δισ. δολάρια.

Επιπλέον, τα έσοδα ανήλθαν στα 418 δισ. ριάλ έναντι 411,26 που εκτιμούσαν οι αναλυτές της LSEG.

Το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας ανακοίνωσε επίσης βασικό μέρισμα για το 2025 ύψους 21,1 δισ. δολαρίων και ένα μέρισμα που συνδέεται με την απόδοση ύψους 0,2 δισ. δολαρίων, το οποίο θα καταβληθεί το τέταρτο τρίμηνο.

Η Saudi Aramco αντιμετωπίζει μείωση των κερδών της λόγω της πτώσης των τιμών του πετρελαίου που έχουν υποχωρήσει περισσότερο από 6% φέτος, με εξαίρεση μια βραχύβια άνοδο το δεύτερο τρίμηνο που προκλήθηκε από τις εντάσεις μεταξύ Ισραήλ και Ιράν.