Βορίδης-για-την-επίθεση-κουκουλοφόρων-στην-Κρήτη:-«Η-τοξικότητα-στον-πολιτικό-λόγο-δεν-είναι-δωρεάν»

Του Γιάννη Ανυφαντή

Στην επίθεση που δέχτηκε ο πρώην Υπουργός, ενώ βρισκόταν σε εστιατόριο με την οικογένειά του στο Ηράκλειο της Κρήτης αναφέρθηκε ο Μάκης Βορίδης σχολιάζοντας πως «η τοξικότητα στον πολιτικό λόγο δεν είναι δωρεάν», επισημαίνοντας πως «η αδικαιολόγητη τοξικότητα έχει συνέπειες».

«Υπάρχει μια πολύ μεγάλη ποιοτική διαφοροποίηση. Δεν ήταν μια ομιλία που είναι ένα πολιτικό γεγονός, ήταν μία ιδιωτική στιγμή. Όχι, δεν ήμουν μόνος μου με τον Μακάριο να φάμε. Ήμουν με την οικογένειά μου με φιλικά ζευγάρια και σε μια ταβέρνα που ήταν κόσμος, παιδιά. Πέταγαν καρέκλες, μπουκάλια, εκτός από τα αβγά. Με την κόρη μού 12 χρονών εκεί. Πρέπει να περιχαρακώσουμε όρια. Καταδικαστική ανακοίνωση εξέδωσε μισή το ΠΑΣΟΚ, με κρύα καρδιά» τόνισε ο πρώην Υπουργός, καλώντας τα κόμματα της αντιπολίτευσης να αφήσουν εκτός πολιτικής την τοξικότητα.

«Πρέπει να εξηγούμε στην κοινωνία ότι εδώ δεν είμαστε εχθροί να βγάλουμε ο ένας το μάτι του άλλου. Μπορεί να έχουμε διαφορετικές αντιλήψεις αλλά εκπροσωπούμε τον ελληνικό λαό και δεν έχουμε κανέναν λόγο να αλληλοσκοτωνόμαστε. Από μια τέτοια στρατηγική, κέρδος δεν θα έχουμε», δήλωσε ο ίδιος, υπογραμμίζοντας ότι επί 18 χρόνια στην πολιτική δεν έχει επιτεθεί προσωπικά σε κανέναν. «Οι αντιθέσεις μου είναι ιδεολογικές. Δεν θα καθίσω να απαξιώσω και να στοχοποιήσω συνάδελφό μου. Αυτό έχει συνέπειές στο επίπεδο λειτουργίας της πολιτικής ζωής. Το να επιβάλλεται και στην κοινωνία μια τέτοια συνθήκη, παραπάει», κατέληξε ο κ. Βορίδης.

