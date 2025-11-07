Η-meta-σχεδιάζει-επενδύσεις-ύψους-600-δισ.-δολάρια-στις-ΗΠΑ-τα-επόμενα-τρία-χρόνια

Η Meta Platforms ανακοίνωσε σήμερα ότι θα επενδύσει 600 δισεκατομμύρια δολάρια σε υποδομές και θέσεις εργασίας στις ΗΠΑ τα επόμενα τρία χρόνια, συμπεριλαμβανομένων κέντρων δεδομένων τεχνητής νοημοσύνης, καθώς ο γίγαντας των μέσων κοινωνικής δικτύωσης αγωνίζεται να κατασκευάσει υποδομές για να τροφοδοτήσει τις φιλοδοξίες του για την Τεχνητή Νοημοσύνη.

Η Meta έχει διπλασιάσει την Τεχνητή Νοημοσύνη, με στόχο την επίτευξη υπερ-νοημοσύνης, ενός θεωρητικού ορόσημου όπου οι μηχανές ξεπερνούν τους ανθρώπους.

Έχει δεσμευτεί να επενδύσει εκατοντάδες δισεκατομμύρια δολάρια για την κατασκευή αρκετών μεγάλων κέντρων δεδομένων τεχνητής νοημοσύνης και σχεδιάζει μεγαλύτερες δαπάνες για την κάλυψη των υπολογιστικών αναγκών.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος Μαρκ Ζάκερμπεργκ δήλωσε στον Πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ότι η Meta θα επενδύσει «τουλάχιστον 600 δισεκατομμύρια δολάρια» στις ΗΠΑ τα επόμενα χρόνια σε δείπνο στον Λευκό Οίκο τον Σεπτέμβριο.

Ο Ζάκερμπεργκ δήλωσε ότι η Meta κατασκευάζει υπολογιστική τεχνολογία επειδή «είναι η σωστή στρατηγική για επιθετική προφόρτωση της χωρητικότητας, ώστε να είμαστε προετοιμασμένοι για τις πιο αισιόδοξες περιπτώσεις», στην πρόσφατη ανακοίνωση των κερδών της εταιρείας.

Η Meta έχει προβλέψει «αξιοσημείωτα μεγαλύτερες» κεφαλαιουχικές δαπάνες τον επόμενο χρόνο χάρη στις επενδύσεις στην τεχνητή νοημοσύνη, συμπεριλαμβανομένης της δυναμικής κατασκευής κέντρων δεδομένων για την ενίσχυση της προώθησής της στην τεχνητή νοημοσύνη.

Συμφωνία 27 δισ. δολαρίων με την Blue Owl Capital

Τον περασμένο μήνα, ο γίγαντας των μέσων κοινωνικής δικτύωσης υπέγραψε συμφωνία χρηματοδότησης ύψους 27 δισεκατομμυρίων δολαρίων με την Blue Owl Capital για τη χρηματοδότηση του κέντρου δεδομένων της στη Λουιζιάνα, το μεγαλύτερο έργο της παγκοσμίως.

Η Meta δήλωσε τον Οκτώβριο ότι θα επενδύσει 1,5 δισεκατομμύρια δολάρια σε ένα κέντρο δεδομένων στο Τέξας, θέτοντας τα θεμέλια για την 29η τέτοια εγκατάσταση παγκοσμίως.

- Reuters