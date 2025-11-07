Θεοδωρικάκος: Νέο καθεστώς €150 εκατ. για τις ΜμΕ και την τεχνητή νοημοσύνη

«Η ενίσχυση της παραγωγικότητας και της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα για την κυβέρνησή μας. Είναι κάτι που αφορά όλους τους πολίτες και όλη την κοινωνία, γιατί όσο πιο παραγωγική είναι μια οικονομία, τόσο καλύτερους μισθούς μπορεί να δίνει και αυτό σημαίνει μεγαλύτερο διαθέσιμο εισόδημα, πιο ποιοτικές και πιο ασφαλείς συνθήκες ζωής», τόνισε ο υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος, μιλώντας στο 6ο OT FORUM.

Ο κ. Θεοδωρικάκος αναφέρθηκε στην αλλαγή φιλοσοφίας του νέου αναπτυξιακού νόμου και στην στροφή προς την ενίσχυση της βιομηχανίας. «Στα δύο πρώτα καθεστώτα -μεταποίηση, παραμεθόριες περιοχές και περιοχές με χαμηλότερο εθνικό εισόδημα- υπήρξαν 361 επενδυτικές προτάσεις προϋπολογισμού 1,5 δισ. ευρώ και η αξιόλογηση θα γίνει μέσα σε 90 ημέρες», επισήμανε και προσέθεσε: «Τρέχουμε επίσης 65 στρατηγικές και εμβληματικές επενδύσεις, ενισχύουμε 26 βιομηχανικά πάρκα, την έρευνα και καινοτομία που ανοίγει νέες πολύ σημαντικές προοπτικές, συνδέοντας τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις με το AI που ενισχύεται με ραγδαίους ρυθμούς».

Ανέφερε μάλιστα πως το πρώτο εξάμηνο του 2026 θα υπάρξει ξεχωριστό αναπτυξιακό καθεστώς -ύψους 150 εκατ. ευρώ- για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και την Τεχνητή Νοημοσύνη, ενώ υπογράμμισε και την κινητροδότηση για την ενίσχυση της αμυντικής βιομηχανίας, τονίζοντας πως «είναι σπουδαίο να ξαναχτίσουμε μια ισχυρή αμυντική βιομηχανία και η συμβολή του υπουργείου Ανάπτυξης είναι ένα πρόγραμμα 150 εκατ. ευρώ υπερ-αποσβέσεων, με τις οποίες μπορούμε να δώσουμε ένα ισχυρό κίνητρο».

Υπογράμμισε πως ο παραγωγικός μετασχηματισμός της οικονομίας δεν θα γίνει από τη μια στιγμή στην άλλη, όμως υπάρχει όραμα και σχέδιο για την υλοποίησή του. Τόνισε μάλιστα πως τον Δεκέμβριο θα ψηφιστεί το νομοσχέδιο του υπουργείου Ανάπτυξης για τη μείωση του γραφειοκρατικού βάρους και την απλοποίηση των διαδικασιών, στηρίζοντας έμπρακτα με αυτόν τον τρόπο το επιχειρείν στη χώρα μας.

Ο κ. Θεοδωρικάκος επισήμανε ακόμα την ανάγκη τα χρήματα να αξιοποιούνται με αντικειμενικό και διαφανή τρόπο και αναφέρθηκε στα 80 εκατ. ευρώ που έχουν ήδη δοθεί στην ΑΑΔΕ προς ανάκτηση και αφορούν επενδύσεις παλαιότερων αναπτυξιακών νόμων που δεν ολοκληρώθηκαν. «Αποτελεί ηθική πρόκληση και επιταγή απέναντι στην κοινωνία να κυνηγήσουμε και το τελευταίο ευρώ», δήλωσε.

Για το ενεργειακό κόστος απάντησε πως «δίνουμε μάχη γι’ αυτό το πολύ σημαντικό ζήτημα. Το όποιο κόστος το ξεπερνά η απόλυτη ανάγκη να στηρίξουμε τη βιομηχανία μας», ενώ επισήμανε πως η Ελλάδα αναδεικνύεται σε ενεργειακό κόμβο για την Ανατολική Ευρώπη μετά τις συμφωνίες με τις ΗΠΑ, γεγονός που συμβάλει και στην ασφάλεια της πατρίδας μας, σε μια εποχή μεγάλων διεθνών αναταράξεων.

Ερωτηθείς για το κόστος διαβίωσης, ο κ. Θεοδωρικάκος αναφέρθηκε στους εντατικούς ελέγχους που διενεργούνται, σε σκληρά μέτρα που πάρθηκαν όπως το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους που καμία άλλη ευρωπαϊκή Κυβέρνηση δεν το έπραξε, ενώ υπενθύμισε το πού βρισκόταν η Ελλάδα πριν 15 χρόνια όταν η χώρα πτώχευσε και χρειάστηκε να ληφθούν δύσκολες αποφάσεις. «Το 2019 η ανεργία ήταν 18% και τώρα βρίσκεται κάτω από το 8%. Δεν είμαστε εκεί που ήμασταν στο παρελθόν, το στοίχημα όμως είναι να παλεύουμε διαρκώς, με σεμνότητα και σκληρή δουλειά για να κάνουμε καλύτερη τη ζωή όλων των πολιτών», κατέληξε.