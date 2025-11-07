Κύμα ρατσιστικής βίας στο Ισραήλ με αυξημένες επιθέσεις κατά Αράβων οδηγών λεωφορείων – Δείτε βίντεο

Κύμα ρατσιστικής βίας πλήττει το Ισραήλ, καθώς οι υπάλληλοι των μέσων μαζικής μεταφοράς αναφέρουν αύξηση των περιστατικών εναντίον Αράβων οδηγών λεωφορείων στην Ιερουσαλήμ, με τουλάχιστον 12 επιθέσεις μόνο την περασμένη εβδομάδα.

Σύμφωνα με τους Times Of Israel, αν υπήρξαν και στο παρελθόν μεμονωμένα περιστατικά, φέτος υπάρξει μεγάλη αύξηση ιδιαίτερα στη συγκεκριμένη πόλη, όπου πολλοί οδηγοί είναι αραβικής καταγωγής. Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ, η εβδομάδα που πέρασε ήταν ιδιαίτερα βίαιη, με τους δράστες να σπάνε παράθυρα λεωφορείων, να ψεκάζουν με σπρέι πιπεριού και να χτυπούν τους οδηγούς, καθώς και ελεγκτές, αλλά και επιβάτες, με αποτέλεσμα αρκετοί άνθρωποι να καταλήξουν στο νοσοκομείο.

Ο Μουχάμαντ Αμπού Ζίνα, οδηγός και ένας από τους στόχους αυτών των πρόσφατων επιθέσεων, δήλωσε ότι δεν αισθάνεται πλέον ασφαλής να πηγαίνει στη δουλειά του, αφού τραυματίστηκε το απόγευμα της περασμένης Πέμπτης από μια ομάδα νεαρών διαδηλωτών κατά τη διάρκεια συγκέντρωσης ενάντια στη στρατιωτική θητεία.

תיעוד תקיפה שביצעו אוהדי בית”ר באוטובוס בירושלים, השבוע.

שימוש לפי סעיף 27א’ לחוק זכויות יוצרים pic.twitter.com/2GF3LW6qfc — הארץ חדשות (@haaretznewsvid) November 5, 2025

«Ήρθαν στο λεωφορείο μου και άρχισαν να με βρίζουν, να με αποκαλούν “τρομοκράτη” και να με φτύνουν», λέει ο οδηγός περιγράφοντας τις εφιαλτικές στιγμές που έζησε. Παράλληλα, ομολόγησε ότι στο παρελθόν ένιωθε ανασφαλής ενώ εργαζόταν, αλλά σημείωσε ότι αυτή τη φορά ήταν διαφορετική προς το χειρότερο.

Ο Αμπού Ζίνα ανέφερε ότι το λεωφορείο παρέμεινε ακινητοποιημένο για περίπου μία ώρα πριν μια ομάδα εφήβων αρχίσει να χτυπάει τα παράθυρα του λεωφορείου και να πετάει αντικείμενα στο όχημα.

«Είσαι κολλημένος, δεν μπορείς να γυρίσεις πίσω και δεν μπορείς να προχωρήσεις και μετά παίρνουν το λεωφορείο και κανείς δεν έρχεται να βοηθήσει», είπε.

Θυμήθηκε, μάλιστα, ότι είδε έναν Εβραίο οδηγό λεωφορείου στο σημείο της διαμαρτυρίας, ανίκανο να συνεχίσει τη διαδρομή του ανάμεσα στο τεράστιο πλήθος. Και αυτό το λεωφορείο διαλύθηκε, αλλά οι διαδηλωτές δεν τον έβλαψαν, είπε το θύμα της επίθεσης.

Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι σε βίντεο που “ανέβηκε” στα social media, από το συγκεκριμένο περιστατικό φαίνονται δεκάδες υπερορθόδοξοι διαδηλωτές συγκεντρωμένοι γύρω από το λεωφορείο του, καθώς ακούγεται επαναλαμβανόμενο το σύνθημα «κινήσου, κινήσου» χωρίς αποτέλεσμα. Εν τω μεταξύ, το πλήθος ακούγεται να φωνάζει και να πετάει αντικείμενα στο λεωφορείο.

The aftermath of one of a dozen attacks on buses and bus drivers to take place in Jerusalem this past week, carried out by Haredi anti-draft protesters near the city’s entrance last night. Video shared by the Bus Drivers Association pic.twitter.com/Bbwg0wRmAM — charlie summers (@cbsu03) November 7, 2025

«Μπήκαν στο λεωφορείο, πήραν τον πυροσβεστήρα και τον χρησιμοποίησαν εναντίον μου», είπε. Στη συνέχεια του επιτέθηκαν άμεσα, χτυπώντας με την πόρτα του θαλάμου του οδηγού το πόδι του, τραυματίζοντάς τον.

Είπε ότι ένας ηλικιωμένος άνδρας παρενέβη στη συνέχεια, λέγοντας στον νεαρό να κατέβει από το λεωφορείο και να αφήσει τον οδηγό ήσυχο. Ο Αμπού Ζίνα κάλεσε το ασθενοφόρο και διακομίστηκε σε νοσοκομείο.

Λίγο μετά την επίθεση στον Αμπού Ζίνα, διαδηλωτές έσπασαν τα παράθυρα του λεωφορείου ενός άλλου οδηγού κοντά στην είσοδο της Ιερουσαλήμ.

Όπως ανέφερε ο οδηγός, ονόματι Αμέρ, ένας νεαρός άνδρας επιβιβάστηκε στο λεωφορείο του σε μια από τις στάσεις και κράτησε την πόρτα, απαιτώντας να περιμένει τον φίλο του.

Όταν ο οδηγός του ζήτησε ευγενικά είτε να αφήσει την πόρτα είτε να κατέβει από το λεωφορείο, ο άνδρας άρχισε στη συνέχεια να τον βρίζει. Όταν έφτασε ο φίλος του, και οι δύο άρχισαν να χτυπούν τον οδηγό, χτυπώντας τον στο πρόσωπο αρκετές φορές. Άλλοι επιβάτες κάλεσαν την αστυνομία και ένα ασθενοφόρο και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.

Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ, αρκετοί είναι οι οδηγοί που μετά τα περιστατικά αυτά έχουν δηλώσει παραίτηση φοβούμενοι για τη σωματική τους ακεραιότητα.

Το Ισραήλ αντιμετωπίζει ήδη έλλειψη οδηγών λεωφορείων και η αύξηση της βίας κατά των εργαζομένων στις συγκοινωνίες αναμένεται μόνο να επιδεινώσει το έλλειμμα. Από την πανδημία COVID-19, η χώρα αντιμετωπίζει μια συνεχή έλλειψη περίπου 5.000 οδηγών λεωφορείων, σύμφωνα με τα εβραϊκά μέσα ενημέρωσης.