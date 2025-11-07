Μαρινάκης:-Στόχος-η-τρίτη-θητεία-Μητσοτάκη,-η-Ελλάδα-του-2015-ήταν-«μαύρο-πρόβατο»

Για την «ηλεκτρική καρέκλα» της θέσης του κυβερνητικού εκπροσώπου, την αγάπη του για το μπάσκετ, τα χρόνια της Νομικής και της ΔΑΠ, αλλά και για τις πολιτικές εξελίξεις μίλησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης.

Μιλώντας στον Ant1, αναφέρθηκε στη θέση του κυβερνητικού εκπροσώπου, που πολλές φορές έχει χαρακτηριστεί ως «ηλεκτρική καρέκλα».

«Εν πολλοίς, το έχω διαπιστώσει και εγώ, περίπου στα δυόμιση χρόνια που είμαι, έχει αρκετά κοινά με τη δουλειά μου, τη δικηγορία. Όταν είσαι σε ένα δικαστήριο. Τι πρέπει να κάνεις; Καταρχάς, πρέπει να επιμένεις, να προβάλλεις χωρίς να πανηγυρίζεις και χωρίς να κουνάς το δάχτυλο τα θετικά που έχει κάνει μια κυβέρνηση. Γιατί υπάρχει μια συνήθεια στα πολιτικά πάνελ… […]. Θεωρώ ότι, ειδικά όσο περνάνε τα χρόνια, όταν πας να κοροϊδέψεις τον κόσμο, κάνεις το πρόβλημα χειρότερο. Η αλήθεια σώζει. Άρα, δεν το κάνω αυτό (να πει μέρος της αλήθειας). Τι κάνω; Και αυτό είναι δουλειά μου και, μάλιστα, ειδικά στα δύσκολα πρέπει να βγαίνω ξανά και ξανά σε δύσκολες περιόδους, όπως ήταν η επέτειος για τα Τέμπη που είχαμε δεχτεί μια πολύ μεγάλη επίθεση για τα γνωστά περί συγκάλυψης. Εκεί πρέπει να βγαίνεις ακόμα πιο πολύ, όχι επιθετικά, αλλά αποφασιστικά με τα επιχειρήματά σου και να φωτίζεις τις πλευρές που θεωρείς εσύ ότι είναι υπέρ της κυβέρνησης. Όχι, όμως, να κάνεις το μαύρο άσπρο. Όταν το κάνεις αυτό, θεωρώ ότι φανατίζεις χειρότερα τον κόσμο, τον εκνευρίζεις περισσότερο και κάνεις κακό και στον εαυτό σου και στον Πρωθυπουργό που σε έχει εμπιστευτεί και στην κυβέρνηση.

Μίλησε ακόμη, ακόμη στις δοκιμασίες της υγείας του, τις απειλές που έχει δεχθεί, αλλά και τη γνώμη του για ένα πιθανό κόμμα από τη Μαρία Καρυστιανού.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αποκάλυψε πως πάσχει από αυτοάνοσο νόσημα, τονίζοντας ότι αυτό του δίδαξε να μην δίνει χρόνο σε ό,τι τον επηρεάζει αρνητικά και λέγοντας ότι έχει μάθει να “προσγειώνεται γρήγορα”

Στη συνέχεια, αναφέρθηκε στις απειλές που έχει δεχθεί κατά καιρούς, αναφέροντας χαρακτηριστικά: “Δεν έχω δεχτεί μόνο μια απειλή. Μας αποκαλούσαν από ανθρώπους που συγκαλύπταμε λαθρεμπόριο, μέχρι και δολοφόνους”.

“Εκεί έξω υπάρχει πολύ μίσος. Έχω δει σχόλιο “μακάρι Τέμπη.” Με έχουν απειλήσει και έχουν βάλει γκαζάκια κάτω από το σπίτι. Δεν μπορούμε να αρέσουμε σε όλους», πρόσθεσε τονίζοντας πως «εγώ, δεν θέλω να αποφύγω κανένα θέμα. Ο Καραμανλής παραιτήθηκε από υπουργός, ο Καραμανλής θα λογοδοτήσει……ο Καραμανλής θα λογοδοτήσει ενώπιον της ανώτατης βαθμίδας της Δικαιοσύνης. Αυτοί μπορεί να κρίνουν, όχι μόνον για πλημμέλημα, αλλά να κρίνουν το οτιδήποτε. Έχει το τεκμήριο αθωότητας και δεν έγινε συγκάλυψη για κανέναν.…Μπερδεύει απλά ο κόσμος και πολλοί, τη βουλευτική ασυλία με τον νόμο περί ευθύνης υπουργών. Ο Καραμανλής δεν κρύφθηκε από την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας και είναι στη Δικαιοσύνη».

Όσον αφορά στον σχηματισμό ενός πιθανού κόμματος από τη Μαρία Καρυστιανού, ο κ. Μαρινάκης δήλωσε: «Όταν κάποιος έχει χάσει το παιδί του, αυτό που έχεις να κάνεις είναι να τον σεβαστείς χωρίς πολλά λόγια. Η κυρία Καρυστιανού είχε απαντήσει ότι δε σκόπευε να κάνει κόμμα. Τη σέβομαι απόλυτα.

Από τη στιγμή που θα περάσει στην πολιτική, θα αντιπαραταχτούμε πολιτικά. Δεν μπορώ να κρίνω έναν άνθρωπο αν δε μιλήσει για 5 θέματα που αφορούν την κοινωνία».

Οσον αφορά τις μελλοντικές πολιτικές εξελίξεις στον χώρο της ΝΔ συνόψισε πως «εγώ δεν έχω μικρομεγαλισμό, εγώ θέλω να γίνω βουλευτής. Κατεβαίνω στον Βόρειο Τομέα και από εκεί και πέρα ως βουλευτής, όποιοι με θεωρούν ικανό για κάποιον ρόλο, όπως είμαι σε αυτό, θα κρίνομαι από τους πολίτες και όσο χρόνο με κρατήσουν.

Σχολίασε πως «ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι ο πρώτος πολιτικός αρχηγός, που θυμάμαι μεταπολιτευτικά, που είναι δέκα χρόνια πρώτος, από το 2016 μέχρι σήμερα, στις προτιμήσεις των πολιτών, με τα σωστά του και τα λάθη του. Γιατί έχει κάνει αυτά που είπαμε, για να μην τα ξαναπούμε… Και ακόμη και για την ακρίβεια, εγώ θα σου απαντήσω, έχει καταφέρει, το πολύ μεγάλο πρόβλημα της ακρίβειας και το έχει απορροφήσει αυξάνοντας μισθούς και μειώνοντας φόρους»

Υπογράμμισε πως η επιδίωξή του, όχι επειδή οφείλει πολλά στον ίδιο, επειδή θεωρεί ότι αυτό είναι το καλό για την πατρίδα μας, είναι η τρίτη θητεία Μητσοτάκη καθώς η Ελλάδα του 2015 ήταν η Ελλάδα «μαύρο πρόβατο».

«Η Ελλάδα του 2025 είναι η Ελλάδα που πρωταγωνιστεί και διορθώνει λάθη. Θέλω η Ελλάδα του 2035 να μη γυρίσει στο 2015. Θέλω η Ελλάδα του 2035 να πάει ακόμα πιο μπροστά»

