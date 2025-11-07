ΝΔ:-Καλεί-στην-εξεταστική-για-ΟΠΕΚΕΠΕ-Σκέρτσο,-Παπασταύρου,-Μυλωνάκη,-Μπρατάκο-και-Μπουκώρο

Τους Άκη Σκέρτσο, Σταύρο Παπασταύρου, Γιώργο Μυλωνάκη, Γιάννη Μπρατάκο και Χρήστο Μπουκώρο περιλαμβάνει η επικαιροποιημένη λίστα μαρτύρων που καλεί στην εξεταστική επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ η πλειοψηφία.

Η λίστα διευρύνεται επίσης και από τους αγροτοσυνδικαλιστές Γιώργο Στρατάκη (ο επονομαζόμενος «χασάπης») και Γιώργο Ξυλούρη (ο επονομαζόμενος «φραπές»).

Καλείται επίσης η πρώην πολιτεύτρια της ΝΔ Καλλιόπη Σεμερτζίδου, η οποία είχε βρεθεί να έχει στην κατοχή της πανάκριβα αυτοκίνητα.

Επίσης, από το ΠΑΣΟΚ καλεί τον Νίκο Μπουνάκη, διευθύνοντα σύμβουλο της Proactive AE και αναπληρωτή γραμματέα Αγροτικής Ανάπτυξης του ΠΑΣΟΚ.

Πηγές της πλειοψηφίας σχολίαζαν ότι η Νέα Δημοκρατία απέδειξε στην πράξη ότι όσα είπε για τους μάρτυρες, τα έκανε. «Όλοι όσοι ζητήθηκαν να προσέλθουν στην Εξεταστική Επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, θα προσέλθουν, κάτι που προτείνει και από τον συμπληρωματικό κατάλογο των μαρτύρων που κατέθεσε στην Επιτροπή ο εισηγητής του κόμματος, Μακάριος Λαζαρίδης».

Μεταξύ αυτών είναι ο Γιώργος Ξυλούρης, ο Ανδρέας Στρατάκης, η Καλλιόπη Σεμερτζίδου, καθώς επίσης και κορυφαίοι Υπουργοί όπως οι Άκης Σκέρτσος, Υπουργός Επικρατείας, Γιώργος Μυλωνάκης, Υφυπουργός στον πρωθυπουργό, Σταύρος Παπασταύρου, Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας πρώην Υπουργός Επικρατείας.

«Η Νέα Δημοκρατία απέδειξε -και σήμερα- απόλυτη διαφάνεια και συνέπεια, τηρώντας κάθε δέσμευση που ανέλαβε από την πρώτη συνεδρίαση μέχρι σήμερα. Αντίθετα, τα κόμματα της αντιπολίτευσης και κυρίως το ΠΑΣΟΚ επιχείρησε τη συσκότιση, απορρίπτοντας την κατάθεση μαρτύρων, όπως του κ. Κουφουδάκη. Η Εξεταστική προχωρά θεσμικά, με πλήρη διαλεύκανση όλων των ζητημάτων. Όπως έχει ήδη διαπιστωθεί, ό,τι υποσχέθηκε η πλειοψηφία, το έκανε – και ό,τι ισχυρίστηκε η αντιπολίτευση, κατέρρευσε» κατέληξαν οι ίδιες πηγές.



- sofokleous10.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το sofokleous10.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.