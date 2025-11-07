Ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης, συναντήθηκε σήμερα με τον Ρουμάνο ομόλογό του Αλεξάντρου Ναζάρε. Κατά τη συνάντηση οι δύο υπουργοί συζήτησαν θέματα διασυνδεσιμότητας και ενεργειακής συνεργασίας, τα οποία έχουν ιδιαίτερη σημασία για την περιφερειακή σταθερότητα και οικονομική ανάπτυξης.

Οι δυο πλευρές επιβεβαίωσαν την κοινή τους βούληση για ενίσχυση της συνεργασίας Ελλάδας-Ρουμανίας αξιοποιώντας τις νέες ευκαιρίες που διαμορφώνονται στον ευρωπαϊκό και διεθνή ενεργειακό χάρτη.

Την ίδια στιγμή, ιδιαίτερη αναφορά έγινε στις διμερείς οικονομικές σχέσεις των δύο χωρών, στην απλοποίηση των ευρωπαϊκών διαδικασιών και στην τρέχουσα ευρωπαϊκή οικονομική ατζέντα με αιχμή το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο, καθώς και σε θέματα φορολογικά και τελωνειακής συνεργασίας.

Αμέσως μετά, ακολούθησαν δηλώσεις.

Κ. Πιερρακάκης: Ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας Ελλάδος-Ρουμανίας μέσω του κάθετου διαδρόμου φυσικού αερίου

«Καλωσορίζω στην Αθήνα τον φίλο υπουργό Οικονομικών της Ρουμανίας, Αλεξάντρου Ναζάρε , έναν δραστήριο Ευρωπαίο πολιτικό που υλοποιεί στη χώρα του ένα φιλόδοξο πρόγραμμα οικονομικών μεταρρυθμίσεων και με τον οποίο μοιραζόμαστε το κοινό όραμα για μια ισχυρή, σταθερή και ανταγωνιστική Ευρώπη.

Οι σχέσεις Ελλάδας και Ρουμανίας είναι ιστορικές, εγκάρδιες και στρατηγικής σημασίας. Οι δύο χώρες μας συνδέονται οικονομικά και εμπορικά εδώ και αιώνες, ενώ η Ρουμανία αποτελεί για την Ελλάδα έναν σταθερό και αξιόπιστο στρατηγικό εταίρο.

Το διμερές εμπόριό μας προσεγγίζει τα 3 δισ. ευρώ, ενώ οι ελληνικές επιχειρήσεις έχουν ισχυρή παρουσία στη ρουμανική οικονομία με επενδύσεις άνω των 4 δισ. ευρώ, κυρίως στους τομείς της ενέργειας, των υποδομών και των κατασκευών.

Κατά τις συνομιλίες μας είχαμε την ευκαιρία να ανταλλάξουμε απόψεις, μεταξύ άλλων, για:

* τις διμερείς οικονομικές σχέσεις Ελλάδας – Ρουμανίας,

* τη διαπραγμάτευση του νέου Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου (ΠΔΠ), όπου Ελλάδα και Ρουμανία στηρίζουμε τη διατήρηση μιας ισχυρής πολιτικής συνοχής,

* την ανάγκη απλοποίησης των ευρωπαϊκών διαδικασιών,

* ζητήματα φορολογικής και τελωνειακής συνεργασίας,

* καλές πρακτικές για την ενίσχυση των δημοσίων εσόδων και της δημοσιονομικής διακυβέρνησης, και

* τα ζητήματα της τρέχουσας ευρωπαϊκής οικονομικής ατζέντας, όπως συζητάμε μαζί στο ECOFIN.

Ιδιαίτερη σημασία για τις οικονομίες των χωρών μας και της ευρύτερης περιοχής της Νοτιοανατολικής Ευρώπης έχουν τα ζητήματα διασυνδεσιμότητας και ενεργειακής συνεργασίας, όπως αυτά που συζητάμε αυτές τις ημέρες στο P-TEC.

Το σχέδιο λειτουργίας τού κάθετου διαδρόμου μεταφοράς φυσικού αερίου, που συνδέει την Ελλάδα με τη Ρουμανία και την Ουκρανία, αποτελεί έργο στρατηγικής σημασίας για την ενεργειακή ασφάλεια και ανθεκτικότητα της Ανατολικής Ευρώπης.

Θα ήθελα, επίσης, να υπογραμμίσω τη σημασία της πλήρους ένταξης της Ρουμανίας στη Ζώνη Σένγκεν – ένα σημαντικό βήμα που ενισχύει την κινητικότητα, το εμπόριο και την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, δημιουργώντας ακόμη μεγαλύτερες προοπτικές συνεργασίας ανάμεσα στις χώρες μας.

Εκφράζω, τέλος, την πλήρη στήριξη της Ελλάδας στην υποψηφιότητα της Ρουμανίας για ένταξη στον ΟΟΣΑ. Πρόκειται για μια διαδικασία που η Ελλάδα στηρίζει έμπρακτα, τόσο μέσω της Μόνιμης Αντιπροσωπείας μας στον Οργανισμό όσο και μέσω της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), η οποία τον περασμένο Ιούλιο φιλοξένησε στην Αθήνα εξειδικευμένο εργαστήριο φορολογικής πολιτικής για στελέχη της ρουμανικής φορολογικής διοίκησης.

Με παρόμοιες πρωτοβουλίες, η Ελλάδα έχει στηρίξει διαχρονικά την ένταξη των χωρών της Νοτιοανατολικής Ευρώπης στους ευρωατλαντικούς θεσμούς και σε διεθνείς οργανισμούς.

Σήμερα, μετά από μια μακρά περίοδο συστηματικών μεταρρυθμίσεων, η Ελλάδα έχει αφήσει οριστικά πίσω της την κρίση και δραστηριοποιείται με αυτοπεποίθηση στα Βαλκάνια ως χώρα που διατηρεί ιστορικούς, πολιτισμικούς και οικονομικούς δεσμούς με την περιοχή και επιδιώκει να τους ενισχύσει περαιτέρω.

Είμαι βέβαιος ότι η σημερινή συνάντηση με τον υπουργό κ. Ναζάρε θα αποτελέσει ένα ακόμη βήμα προς την εμβάθυνση της στρατηγικής σχέσης Ελλάδας και Ρουμανίας – προς όφελος των οικονομιών μας, των πολιτών μας, της περιφερειακής συνεργασίας και της ευρωπαϊκής μας οικογένειας.

Αγαπητέ υπουργέ, καλώς ήρθατε στην Ελλάδα.

Αλ. Ναζάρε: Σημαντική στιγμή για τη Νοτιοανατολική Ευρώπη, το συνέδριο P-TEC που πραγματοποιείται στην Ελλάδα

Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Είμαι πολύ χαρούμενος που μπόρεσα να παρευρεθώ σήμερα μαζί σας σε αυτές τις συναντήσεις, σε μια ιδιαίτερα σημαντική στιγμή για τη Νοτιοανατολική Ευρώπη: το συνέδριο P-TEC που πραγματοποιείται στην Ελλάδα. Και, όπως πάντα, καταφέρνουμε να συναντηθούμε, να μιλήσουμε, να συντονιστούμε μεταξύ μας, και το έχουμε κάνει αυτό σε κάθε συνεδρίαση του ECOFIN από τότε που διορίστηκα, τους τελευταίους τέσσερις μήνες, επειδή γνωριζόμαστε καλά και έχουμε τόσους πολλούς κοινούς στόχους. Θα ήταν κρίμα να μην συντονιζόμαστε στα ECOFIN, αφού έχουμε αυτή τη σχέση και γνωρίζουμε πολύ καλά ότι χωρίς αυτόν τον συντονισμό δεν μπορούμε να επιτύχουμε τους στόχους μας.

Καλύτερος συντονισμός σημαίνει ισχυρότερη συνεργασία και μεγαλύτερη δυνατότητα επίτευξης στόχων σε ένα περίπλοκο περιβάλλον, όπως είναι η Ευρώπη.

Και οι δύο υποστηρίζουμε την απλοποίηση του ευρωπαϊκού κανονιστικού πλαισίου. Θυμάμαι πολύ καλά την ομιλία σας στην Κοπεγχάγη. Ήμασταν αμφότεροι πολύ θερμοί υποστηρικτές της απλοποίησης των ευρωπαϊκών διαδικασιών και του κανονιστικού πλαισίου. Πιστεύω ότι η Ευρώπη το έχει απόλυτη ανάγκη, γιατί χρειαζόμαστε οικονομική ανάπτυξη, και ουσιαστικά υποστηρίξαμε τις ίδιες ιδέες.

Θα ήθελα επίσης να σας ευχαριστήσω θερμά για τη στήριξη που δώσατε στη Ρουμανία για την ένταξή της στη ζώνη Σένγκεν. Μείναμε εκτός Σένγκεν για πολλά χρόνια, αλλά τελικά τα καταφέραμε, και θέλω να ευχαριστήσω την Ελλάδα γι’ αυτό. Είναι ένα πολύ σημαντικό επίτευγμα. Θα ήθελα επίσης να σας ευχαριστήσω για τη στήριξη που μας προσφέρετε τώρα στην πορεία μας για την ένταξη στον ΟΟΣΑ. Αγωνιζόμαστε σκληρά για να περάσουμε από τις τελευταίες επιτροπές και να καλύψουμε όλα τα ορόσημα που απαιτούνται, ώστε να μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε πλήρως τη διαδικασία και να ενταχθούμε στον ΟΟΣΑ το 2026, που είναι ένας πολύ σημαντικός στόχος για εμάς.

Αυτά είναι ζητήματα για τα οποία θα ήθελα να σας εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου.

Φυσικά, θα ήθελα πολύ να δω περισσότερες ελληνικές επενδύσεις στη Ρουμανία, να ξεπεράσουμε τα 4 δισ. ευρώ, να διευρύνουμε τους ορίζοντές μας και στο εμπόριο. Υποστηρίζω με όλες μου τις δυνάμεις τη δυνατότητα ελληνικών εταιρειών να έρθουν και να επενδύσουν στη Ρουμανία, ειδικά στους τομείς της ενέργειας και των υποδομών, όπου είναι ήδη πολύ δραστήριες. Έχουμε επίσης πολλά πράγματα που μπορούμε να κάνουμε μαζί.

Είμαστε πολύ δραστήριοι στο πεδίο των Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα. Προετοιμάζουμε ένα χαρτοφυλάκιο έργων για τη Ρουμανία, και το Υπουργείο Οικονομικών έχει συντονιστικό ρόλο. Εσείς έχετε εμπειρία σε αυτό τον τομέα. Έχουμε ήδη κοινά workshops και εκδηλώσεις προκειμένου να αξιοποιήσουμε τις βέλτιστες πρακτικές και τα επιτυχημένα παραδείγματα ΣΔΙΤ που έχουν ήδη υλοποιηθεί στην Ελλάδα και στα οποία θέλουμε να βασιστούμε.

Τα επόμενα χρόνια στη Ρουμανία σκοπεύουμε να ασχοληθούμε πολύ σοβαρά με τις ΣΔΙΤ, καθώς η δημοσιονομική ευχέρεια θα είναι περιορισμένη. Είναι μια πολύ καλή λύση για να προχωρήσει η Ρουμανία, και θα θέλαμε να αξιοποιήσουμε την εμπειρία σας σε αυτό. Και, φυσικά, έχουμε πολλά ακόμη να μοιραστούμε: στην ψηφιοποίηση, στη φορολογία, υπάρχουν πολλοί τομείς στους οποίους μπορούμε να συνεργαστούμε.

Επαναλαμβάνω ότι θα ήταν χαρά μου να σας υποδεχθώ στο Βουκουρέστι το συντομότερο δυνατό, ιδανικά στις αρχές του επόμενου έτους, για να προχωρήσουμε σε όλα αυτά τα θέματα και, πρώτα απ’ όλα, για να σας έχουμε κοντά μας στο Βουκουρέστι, γιατί πιστεύω ότι θα είναι μια πολύ σημαντική στιγμή για να ενισχύσουμε τη διμερή μας συνεργασία και φιλία μεταξύ των δύο χωρών, αλλά και τη φιλία μεταξύ μας, καθώς ανήκουμε στην ίδια γενιά.

Πιστεύω, λοιπόν, ότι είναι μια πολύ σημαντική στιγμή, και, για ακόμη μία φορά, σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Σας ευχαριστώ.

