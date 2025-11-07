Συνάντηση Χριστοδουλίδη – Μερτς σε μια κρίσιμη συγκυρία

Στις 14 Νοεμβρίου αναμένεται στην καγκελαρία ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης. Στο επίκεντρο των επαφών με τον Φρίντριχ Μερτς η κυπριακή προεδρία της ΕΕ αλλά και το Κυπριακό.Ανταπόκριση από το Βερολίνο Εβδομάδα σημαντικών αφίξεων με έντονο κυπριακό και ελληνικό ενδιαφέρον θα είναι η επόμενη στη γερμανική πρωτεύουσα. Την ερχόμενη Παρασκευή 14 Νοεμβρίου αναμένεται στην καγκελαρία ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστουδουλίδης για να συναντήσει τον καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς.

Στο επίκεντρο, όπως ανέφερε ο εκπρόσωπος της καγκελαρίας στο σημερινό κυβερνητικό μπρίφινγκ, θα βρεθεί κυρίως η ατζέντα της εξάμηνης προεδρίας της ΕΕ, την οποία αναλαμβάνει η Λευκωσία από την 1η Ιανουαρίου του 2026.

Η επίσκεψη αυτή είναι ιδιαίτερης βαρύτητας λόγω των νέων δεδομένων στο νησί για το Κυπριακό μετά την αλλαγή ηγεσίας στην τουρκοκυπριακή πλευρά.

Ενεργότερη εμπλοκή Τραμπ στην περιοχή;

Ταυτόχρονα τις τελευταίες μέρες καταγράφεται έντονη κινητικότητα και στον ενεργειακό τομέα, με τις ΗΠΑ να διαδραματίζουν κομβικό ρόλο, όπως φάνηκε και από τις επαφές της κυπριακής πλευράς στην Αθήνα.

Ταυτόχρονα, σύμφωνα με κυπριακές πηγές, η Λευκωσία θεωρεί κρίσιμο το επόμενο διάστημα για το Κυπριακό, ενώ δημοσιεύματα στον τουρκικό Τύπο τις τελευταίες μέρες «επικυρώνουν» το ευρύτερο κλίμα διπλωματικής κινητικότητας σε όλα τα επίπεδα με επίκεντρο την ανατολική Μεσόγειο. Τα συγκεκριμένα δημοσιεύματα αφήνουν να εννοηθεί ότι θα μπορούσε να υπάρξει ακόμη και κάποιου είδους ενεργότερης εμπλοκής του Ντόναλντ Τραμπ στην περιοχή στο επόμενο διάστημα.

Από γερμανικής πλευράς η Κύπρος συνεχίζει να παίζει σημαντικό ρόλο και για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Με ενδιαφέρον αναμένεται επίσης τι θα συζητηθεί για το ευρωπαϊκό αμυντικό πρόγραμμα SAFE με την Κύπρο όπως και την Ελλάδα να δηλώνουν έτοιμες να ασκήσουν βέτο απέναντι σε ενδεχόμενη συμμετοχή της Άγκυρας. Η Γερμανία από την πλευρά της στηρίζει την τουρκική συμμετοχή στη νέα ευρωπαϊκή αρχιτεκτονική ασφαλείας με κάποια «φόρμουλα» που θα συγκεράζει πιθανώς αντικρουόμενα συμφέροντα.

