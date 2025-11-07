Close Menu
    Τι πληρώνουν e-ΕΦΚΑ & ΔΥΠΑ από 10 έως 14 Νοεμβρίου

    Τι πληρώνουν e-ΕΦΚΑ & ΔΥΠΑ από 10 έως 14 Νοεμβρίου

    Συνολικά 64.465.000 ευρώ σε 64.850 δικαιούχους θα καταβληθούν από 10 έως 14 Νοεμβρίου, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης.

    Ειδικότερα, όπως υπενθυμίζει το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης:

    Από τον e-ΕΦΚΑ:

    • Στις 14 Νοεμβρίου θα καταβληθούν 165.000 ευρώ σε 150 δικαιούχους παροχών ΟΑΕΕ.
    • Από 10 έως 14 Νοεμβρίου θα καταβληθούν 15.000.000 ευρώ σε 900 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.

    Από τη ΔΥΠΑ θα γίνουν οι εξής καταβολές:

    • 20.000.000 ευρώ σε 32.000 δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων.
    • 7.000.000 ευρώ σε 9.000 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.
    • 20.000.000 ευρώ σε 19.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.
    • 2.300.000 ευρώ σε 3.800 φορείς για πληρωμή εισφορών στο πλαίσιο υλοποίησης προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα.

