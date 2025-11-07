Τραμπ: Η Ινδία έχει «σταματήσει σε μεγάλο βαθμό» να αγοράζει ρωσικό πετρέλαιο – Θα μπορούσα την επισκεφθώ το 2026

Σε ένδειξη χαλάρωσης της πίεσης στην Ινδία, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι εμπορικές συνομιλίες με το Νέο Δελχί πηγαίνουν καλά και ότι θα μπορούσε να επισκεφθεί τη χώρα τον επόμενο χρόνο.

Ο Τραμπ, μιλώντας σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο την Πέμπτη, δήλωσε ότι η Ινδία «έχει σε μεγάλο βαθμό σταματήσει να αγοράζει πετρέλαιο από τη Ρωσία» και ότι εάν ο πρωθυπουργός Ναρέντρα Μόντι του απευθύνει πρόσκληση, θα επισκεφθεί τη χώρα το 2026.

Ξυπνώντας αναμνήσεις από την τελευταία του επίσκεψη στην Ινδία, ο Τραμπ αποκάλεσε τον Μόντι «φίλο του» και «σπουδαίο άνθρωπο».

Τους τελευταίους μήνες, οι σχέσεις Ινδίας και ΗΠΑ βρίσκονται υπό πίεση, με τους ειδικούς να προειδοποιούν για την έλλειψη χημείας μεταξύ των δύο ηγετών, η οποία οδηγεί σε αποσύνδεση των δεσμών Ινδίας-ΗΠΑ.

Οι αυστηροί δασμοί, το τέλος των 100.000 δολαρίων για βίζες H1B και οι επανειλημμένοι ισχυρισμοί του Τραμπ ότι μεσολάβησε για κατάπαυση του πυρός μεταξύ Ινδίας και Πακιστάν και οι αγορές ρωσικού αργού πετρελαίου από την Ινδία είναι μεταξύ των ζητημάτων που έχουν οδηγήσει σε επιδείνωση των σχέσεων μεταξύ Νέου Δελχί και Ουάσινγκτον τους τελευταίους μήνες, σύμφωνα με τους ειδικούς.

Οι δασμοί στην Ινδία και το ενδεχόμενο μείωσής τους

Η Ινδία αντιμετωπίζει επί του παρόντος δασμούς 50% στις εξαγωγές της, υψηλότερους από τους δασμούς 47% στην Κίνα.

«Οι διαπραγματεύσεις μεταξύ Νέου Δελχί και Ουάσινγκτον βρίσκονται σε εξέλιξη και οι δύο πλευρές φαίνονται αισιόδοξες για την επίτευξη εμπορικής συμφωνίας μέχρι το τέλος του έτους, πιθανώς ακόμη και τις επόμενες εβδομάδες», δήλωσε η Αλεξάνδρα Χέρμαν, επικεφαλής της Southeast Asia Research της Oxford Economics.

Ο δασμολογικός συντελεστής στα ινδικά προϊόντα θα μπορούσε να μειωθεί στο 20% από το 50% που είναι σήμερα, τοποθετώντας την Ινδία σε συγκρίσιμο επίπεδο με τους ασιατικούς ομολόγους της, όπως το Βιετνάμ, η Ταϊλάνδη ή οι Φιλιππίνες, είπε.

Ο Χέρμαν πρόσθεσε ότι ο βασικός δασμός στην Ινδία «ενδέχεται να μην μειωθεί στο επίπεδο του 15% της Ιαπωνίας και της Νότιας Κορέας» λόγω των σημείων τριβής σχετικά με τις αγορές ρωσικού πετρελαίου, τις εισαγωγές γεωργικών προϊόντων και το περιορισμένο περιθώριο δέσμευσης για σημαντικές επενδύσεις στις ΗΠΑ.

Τον περασμένο μήνα, οι ΗΠΑ επέβαλαν κυρώσεις στις ρωσικές πετρελαϊκές εταιρείες Rosneft και Lukoil, οι οποίες θα τεθούν σε ισχύ από τις 21 Νοεμβρίου. Ως αποτέλεσμα, τα ινδικά και κινεζικά διυλιστήρια έχουν αρχίσει να μειώνουν τις εισαγωγές ρωσικού πετρελαίου.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Reuters την Πέμπτη, το ρωσικό πετρέλαιο διαπραγματεύεται με τις μεγαλύτερες εκπτώσεις του σε σχέση με το Brent εδώ και ένα χρόνο στην Ασία, καθώς τα μεγάλα ινδικά και κινεζικά διυλιστήρια μειώνουν τις αγορές.

Το υπουργείο Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου της Ινδίας δεν απάντησε αμέσως στο ερώτημα του CNBC σχετικά με τη μείωση των εισαγωγών ρωσικού πετρελαίου από τη χώρα.

«Μακροπρόθεσμα, η πλήρης σταδιακή κατάργηση του ρωσικού πετρελαίου δεν είναι ρεαλιστική για την Ινδία», δήλωσε ο Πράτικ Πάντεϊ, επικεφαλής της έρευνας πετρελαίου και φυσικού αερίου της περιοχής Ασίας-Ειρηνικού στην Rystad Energy, προσθέτοντας ότι καθώς το ρωσικό αργό πετρέλαιο θα διατίθεται με μεγαλύτερη έκπτωση, «η προσέγγιση του Νέου Δελχί «πρώτα η οικονομία» θα δοκιμαστεί περισσότερο από ποτέ.

- CNBC