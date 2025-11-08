«Ανοιχτή»-η-intracom-για-νέο-deal-στον-ασφαλιστικό-κλάδο

Σε ερώτηση του Euro2day.gr σχετικά με το αν η Intracom μέσω της θυγατρικής της Europa Holdings εξετάζει το ενδεχόμενο ενός νέου deal στον ασφαλιστικό κλάδο, η απάντηση του αντιπροέδρου του εισηγμένου ομίλου Δημήτρη Κλώνη ήταν ότι «κοιτάμε και νέες εξαγορές στην Ελλάδα, αλλά με την απαιτούμενη προσοχή».

Να σημειωθεί ότι η Intracom μέσω της Europa Holdings (η πρώτη αποτελεί το βασικότερο μέτοχο της δεύτερης) ελέγχει το 100% της Ευρώπης ΑΕΓΑ και δύο άλλων εταιρειών ασφαλιστικής διαμεσολάβησης (ΝΑΚ και Άμυνα) ενώ έχει αποκτήσει παρουσία στη Ρουμανία, συνεργαζόμενη παράλληλα στη συγκεκριμένη χώρα με την Vista Bank του ομίλου Βαρδινογιάννη.

Πέραν αυτού, στο περιθώριο της χθεσινής έκτακτης γενικής συνέλευσης της Intracom, ο Δημήτρης Κλώνης θεώρησε υποτιμημένη την τρέχουσα τιμή της μετοχής στο ταμπλό του ΧΑ, αναφέροντας πως διαπραγματεύεται με μεγάλο discount (έκπτωση) σε σύγκριση με τις αξία των συμμετοχών της και τα διαθέσιμά της.

Επιπλέον, ο αντιπρόεδρος της Intracom προανήγγειλε μια νέα περίοδο μετοχικής εξωστρέφειας, με την αρχή να γίνεται στο επικείμενο road show των εταιρειών μεσαίας κεφαλαιοποίησης που διοργανώνει στις 24 Νοεμβρίου η ΕΧΑΕ.

«Θα ακολουθήσουν και άλλες τέτοιες κινήσεις. Κατά τα τελευταία χρόνια ο όμιλος βρισκόταν στη διαδικασία ενός γενναίου μετασχηματισμού, οπότε δεν είμαστε σε θέση να αποτυπώσουμε μια συγκεκριμένη εικόνα για την πορεία της εταιρείας. Από εδώ και πέρα όμως, βγαίνουμε μπροστά. Από την πλευρά μας, στόχος είναι να έχουμε κερδοφόρες συμμετοχές και να ανταμείβουμε τους μετόχους μας κάθε χρόνο με χρηματική διανομή» αναφέρθηκε χαρακτηριστικά.

Πέραν αυτών, ο Δημήτρης Κλώνης απαντώντας σε σχετικές ερωτήσεις που αφορούν συμμετοχές της Intracom αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στο καζίνο, στον ξενοδοχειακό κλάδο (π.χ. μέσα στο έτος αναμένεται η άδεια για την κατασκευή μονάδας στην Άνω Μερά της Μυκόνου προκειμένου να διαμένουν εργαζόμενοι του τουριστικού κλάδου, ενώ άλλη μονάδα που δρομολογείται στα Κουφονήσια, κ.λπ.), στη συμμετοχή με πάνω από 5% στην Intralot-Bally’s και φυσικά στη δραστηριότητα στον ασφαλιστικό κλάδο, τις προοπτικές του οποίου θεώρησε ως ιδιαίτερα ανοδικές.

Στο πλαίσιο της χθεσινής έκτακτης γενικής συνέλευσης, εγκρίθηκε η τροποποίηση της πολιτικής αποδοχών της εταιρείας, ενώ το θέμα της αλλαγής του άρθρου 25 του καταστατικού της εισηγμένης μεταφέρθηκε σε επαναληπτική γενική συνέλευση λόγω έλλειψης της ελάχιστης εκ του νόμου απαιτούμενης απαρτίας (απαιτείτο το 50%, ενώ στη Γ.Σ. έδωσε το παρόν ποσοστό 46,1%).