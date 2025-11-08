Εικόνες αποκάλυψης από τη σφοδρή κακοκαιρία σε Ιταλία και Ισπανία – Δείτε βίντεο και φωτογραφίες





Εν τω μεταξύ, και η Ισπανία παλεύει και με μια μεγάλη καταιγίδα που έπληξε τη χώρα χθες, με πλημμύρες να αφήνουν τους τουρίστες εγκλωβισμένους στα αεροδρόμια και κεραυνούς να κάνουν τους ανθρώπους να τρέχουν για να σωθούν.

Δραματικά βίντεο δείχνουν αυτοκίνητα να παλεύουν με χείμαρρους στη Βαρκελώνη, όπου εκδόθηκε προειδοποίηση για παραμονή σε εσωτερικούς χώρους.

Θυελλώδεις άνεμοι και καταρρακτώδεις βροχές προκάλεσαν επίσης χάος στο τουριστικό νησί της Μαγιόρκα, όπου οι πτήσεις καθηλώθηκαν και οι δρόμοι αποκλείστηκαν καθώς η περιοχή χτυπήθηκε από την καταιγίδα Μελίσσα.

Η Meteocat, η μετεωρολογική υπηρεσία της Καταλονίας, έθεσε τη Βαρκελώνη σε πορτοκαλί συναγερμό καθώς η πόλη χτυπήθηκε από χαλάζι και βροχή που προκάλεσε ο υποβαθμισμένος τυφώνας που προκάλεσε χάος στο νησί της Τζαμάικα.

Οι κάτοικοι παροτρύνθηκαν να λάβουν «ακραίες προφυλάξεις» και τους συστήθηκε να αποφεύγουν τα ταξίδια στις πληγείσες περιοχές καθώς η καταιγίδα Μελίσσα σάρωσε την Ιβηρική Χερσόνησο.