Έρευνα-ΕΚΤ:-Πώς-ο-κλιματικός-παράγοντας-έχει-επηρεάσει-θετικά-τους-όρους-δανεισμού-στην-Ευρωζώνη

Η μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα μιας επιχείρησης ή η βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης ενός κτιρίου μπορεί να βοηθήσει τις επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά να λάβουν δάνειο από την τράπεζα με πιο ευνοϊκούς όρους.

Αυτό είναι το βασικό συμπέρασμα της τελευταίας έρευνας για τις τραπεζικές χορηγήσεις (BLS) στην ευρωζώνη.

Δανεισμός προς επιχειρήσεις

Όπως προκύπτει από την έρευνα, τα κριτήρια των τραπεζών για τις εγκρίσεις δανείων, καθώς και οι όροι και οι προϋποθέσεις για τη χορήγηση δανείων, επηρεάζονται σημαντικά από τις επιδόσεις των πελατών τους στον τομέα του κλίματος.

Από το 2023, οι τράπεζες σε ποσοστό 20% (έρευνα του Ιουλίου) έχουν αναφέρει ότι ο κλιματικός κίνδυνος και τα μέτρα για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής έχουν ελαφρυντική επίδραση στα πιστωτικά κριτήρια, τους όρους και τις προϋποθέσεις για τις πράσινες επιχειρήσεις και εκείνες που βρίσκονται σε μεταβατικό στάδιο. Αντίθετα,ο κλιματικός κίνδυνος είχε ως αποτέλεσμα την αυστηροποίηση των όρων χορήγησης δανείων σε επιχειρήσεις με υψηλές εκπομπές, οι οποίες δεν έχουν σημειώσει μεγάλη πρόοδο στην πράσινη μετάβαση ή δεν την έχουν ακόμη ξεκινήσει.

Γενικότερα, για την περίοδο 2023-25, τόσο ο κίνδυνος μετάβασης όσο και ο φυσικός κίνδυνος είχαν ως αποτέλεσμα την αυστηροποίηση των πολιτικών χορήγησης δανείων των τραπεζών προς τις επιχειρήσεις, επίδραση που ενδέχεται να ενταθεί στο μέλλον, αναφέρουν οι ερευνητές της ΕΚΤ.

Νοικοκυριά & κλιματικός κίνδυνος

Όσον αφορά τα νοικοκυριά, οι τράπεζες λαμβάνουν επίσης υπόψη τον κλιματικό κίνδυνο όταν χορηγούν δάνεια για την αγορά κατοικίας.

Σύμφωνα με την έρευνα της ΕΚΤ, η υψηλή ενεργειακή απόδοση των κτιρίων είχε ως αποτέλεσμα τη χαλάρωση των πιστωτικών κριτηρίων των τραπεζών, ενώ το αντίθετο συνέβη για τα κτίρια με χαμηλή ενεργειακή απόδοση. Από την άλλη, ο φυσικός κίνδυνος των ακινήτων φαίνεται να έχει τη μεγαλύτερη επίδραση στη αυστηροποίηση των όρων χορήγησης δανείων από όλους τους αναφερόμενους παράγοντες σχετικούς με το κλίμα κατά τους τελευταίους 12 μήνες.