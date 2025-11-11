Αλέξης Τσίπρας: «Η Ιθάκη δεν είναι ένας προορισμός, είναι ένα ταξίδι αέναο» – Βίντεο

Ο Αλέξης Τσίπρας παρουσιάζει το νέο του βιβλίο με τίτλο «Ιθάκη» στην πλατφόρμα «BookVoice-the podcast». Ο πρώην πρωθυπουργός επισημαίνει πως η Ιθάκη δεν αποτελεί απλώς έναν προορισμό, αλλά συμβολίζει ένα αέναο ταξίδι, τόσο σε προσωπικό όσο και σε πολιτικό επίπεδο.

Συζητώντας με τον ηθοποιό Αιμίλιο Χειλάκη, που ανέγνωσε την ηχογραφημένη έκδοση, και τον παρουσιαστή Σπήλιο Λαμπρόπουλο, ο κ. Τσίπρας τονίζει πως το βιβλίο του έχει χαρακτήρα χρέους απέναντι στην ιστορία. Παράλληλα, λειτουργεί ως διαδικασία κάθαρσης, αυτογνωσίας και επαναπροσέγγισης της αλήθειας και των γεγονότων.

Ο ίδιος υπογραμμίζει πως το βιβλίο διαφέρει από άλλες πολιτικές αυτοβιογραφίες, καθώς γράφτηκε σε ενεστώτα χρόνο. Όπως σημειώνει, συνδυάζει αυτοκριτική με κριτική, ενώ κάθε λέξη έχει υποστεί προσεκτική επεξεργασία ώστε να αποτυπώνει αντικειμενικά τα γεγονότα.

Για τον Αλέξη Τσίπρα, η συγγραφή υπήρξε διαδικασία λύτρωσης και αυτογνωσίας. Αναφέρει πως η αφήγηση και η μεταφορά βιωμάτων στο χαρτί προσδίδουν ιδιαίτερη γοητεία στο έργο. Εξηγεί ότι η απόφασή του να παραιτηθεί από την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ συνοδεύτηκε από την ανάγκη να μιλήσει για μια δραματική περίοδο της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας, για την οποία έχουν τοποθετηθεί πολλοί, αλλά όχι ο ίδιος ως βασικός πρωταγωνιστής.

Ο τίτλος του βιβλίου, όπως εξηγεί, έχει φιλοσοφική αξία και αλληγορικό χαρακτήρα. Συμβολίζει τις συλλογικές και ατομικές περιπέτειες, τους κοινωνικούς αγώνες και την εξέλιξη της κοινωνίας, ενώ αποτελεί, σύμφωνα με τον ίδιο, κατάθεση ψυχής και κομμάτι της σύγχρονης ιστορίας του τόπου.

Σε αναφορά για την κρίσιμη περίοδο, ο κ. Τσίπρας σημειώνει πως η διακυβέρνηση ανέλαβε τη δύσκολη αποστολή να διασώσει το μέλλον της χώρας. Τονίζει ότι οι διαπραγματεύσεις έγιναν με πλήρη διαφάνεια και πως το βιβλίο του αποτελεί προσπάθεια να αποτυπωθούν τα πραγματικά δεδομένα εκείνης της εποχής.

